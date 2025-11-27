Giriş
    Ekran kartı krizi kapıda mı? Nvidia, VRAM sağlamayı bırakıyor

    Yükselen AI talebi nedeniyle küresel yarı iletken pazarında yaşanan bellek kıtlığı, ekran kartlarını da etkilemeye başladı. Son olarak Nvidia, üretim ortaklarına GDDR bellek sağlamayı bırakıyor.

    Ekran kartı krizi kapıda mı? Nvidia, VRAM sağlamayı bırakıyor Tam Boyutta Gör
    Ekran kartı pazarında son aylarda hissedilen bellek sıkıntısı, üreticilerin tedarik politikalarını da etkilemeye başladı. Son olarak Nvidia'nın, GPU çekirdekleri ve VRAM paketini artık kart üreticilerine sağlamayacağı yönünde yeni bir iddia ortaya çıktı. Bu değişikliğin özellikle küçük üreticiler üzerinde ciddi bir baskı yaratma ihtimali bulunuyor.

    Nvidia bellek sürecinden çekildi

    Doğru sızıntılarıyla bilinen Golden Pig'in paylaştığı bilgilere göre NVIDIA, Samsung, Micron ve SK Hynix gibi dev tedarikçilerden yeterli miktarda GDDR bellek alamıyor. Yapay zekâ donanımlarına olan yoğun talebin bellek üretimini zorlaması, ekran kartlarına ayrılan kapasitenin daralmasına neden oluyor. Bu sebeple NVIDIA'nın AIB ortaklarına "VRAM’i kendiniz temin edin" mesajı paylaştığı gündemde.

    Normal şartlarda NVIDIA, GPU çekirdekleri ile birlikte gerekli bellek yongalarını üreticilere gönderiyor, kart tasarımının geri kalan kısmı ise partner firmalara bırakılıyordu. Ancak yeni iddialar doğruysa, özellikle güçlü bağlantıları olmayan küçük üreticiler için bellek temini büyük bir sorun hâline gelebilir. Büyük markaların bu süreci daha kolay yönetmesi beklense de pazarın genelinde fiyat baskısı oluşması ihtimali oldukça yüksek.

    Bellek arzındaki daralma yalnızca DDR4 ve DDR5 gibi sistem belleğini değil, ekran kartlarında kullanılan GDDR6 ve yeni nesil GDDR7 modüllerini de etkiliyor. Bu bellekler hem AMD'nin Radeon RX 9000 serisinde hem de NVIDIA'nın RTX 50 ailesinde yer alıyor. Piyasadaki tabloyu ağırlaştıran bir başka unsur da yükselen bellek fiyatları.

    Genel tablo, ekran kartı üreticilerinin önümüzdeki dönemde daha dikkatli bir maliyet hesaplaması yapmak zorunda kalacağını kanıtlar nitelikte. Eğer iddialar doğrulanırsa, pazarın özellikle orta ve giriş segmentinde fiyat artışları yaşanabilir.

