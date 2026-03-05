Ekran kartı pazarında düşüş başladı: Sevkiyatlar çakıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör PC pazarı son yıllarda birkaç kez ciddi dalgalanmalar yaşadı. Hatırlanacağı üzere pandemi döneminde artan talep ve kripto madenciliği sektörün dengelerini değiştirmişti. Yeni paylaşılan raporlar ise bu kez farklı bir soruna işaret ediyor. Talep zayıflığı, bellek kıtlığı ve küresel ekonomik belirsizlikler, pazarı tekrar etkilemeye başladı.

Nvidia ve Intel pazar payı kaybetti

Jon Peddie Research (JPR) tarafından yayımlanan rapora göre, GPU sevkiyatları yıllık bazda yüzde 3,3 düşüş gösterdi. Ayrıca bu daralma, özellikle dizüstü bilgisayar segmentinde belirginleşiyor. Bu tablo, PC pazarındaki genel yavaşlamanın ekran kartı tarafına da doğrudan yansıdığını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Raporda dikkat çeken bir diğer nokta üreticiler arasındaki pazar payı değişimi oldu. Son çeyrekte hem Nvidia hem de Intel pay kaybı yaşadı. AMD'nin pazar payını artırması dikkat çekici olsa da, genel tablo GPU endüstrisi için olumlu görünmüyor. Çeyreklik sevkiyatların son on yıl ortalaması olan yüzde 4,7 büyümenin altına düşmesi, üreticilerin üretim planlarını yavaşlatmaya başladığını gösteriyor.

NVIDIA: yüzde 1,4 düşüş

yüzde 1,4 düşüş Intel: yüzde 1,2 düşüş

yüzde 1,2 düşüş AMD: yüzde 2,6 artış

Bellek krizinin etkisi büyük

GPU üreticilerinin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri bellek tarafında yaşanan sıkıntılar. DRAM talebinin hızla yükselmesi, özellikle yapay zeka veri merkezleri nedeniyle ciddi bir kaynak kaymasına yol açtı. GDDR7 ve LPDDR5 gibi bellek türleri giderek daha fazla veri merkezi ve yapay zeka altyapılarına yönlendiriliyor. Bu durum, tüketici tarafındaki ekran kartı üretimini sınırlayan önemli faktörlerden biri haline geldi.

Bellek tedarikindeki sıkıntılar yalnızca üretimi değil, ürün planlarını da etkiliyor. Öyle ki Nvidia ve AMD'nin bazı GPU lansmanları da birkaç çeyrek ertelendi. JPR analistlerine göre kısa vadede tablo daha da zorlaşabilir. Küresel ticaret gerilimleri, bellek fiyatlarının yükselmesi ve jeopolitik riskler PC pazarındaki belirsizliği artırıyor. Analistler, 2026 yılında PC pazarında yüzde 10'a varan bir daralma yaşanabileceğini söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: