Ekran kartı pazarında düşüş başladı: Sevkiyatlar çakıldı

Nvidia ve Intel pazar payı kaybetti
Jon Peddie Research (JPR) tarafından yayımlanan rapora göre, GPU sevkiyatları yıllık bazda yüzde 3,3 düşüş gösterdi. Ayrıca bu daralma, özellikle dizüstü bilgisayar segmentinde belirginleşiyor. Bu tablo, PC pazarındaki genel yavaşlamanın ekran kartı tarafına da doğrudan yansıdığını gösteriyor.
- NVIDIA: yüzde 1,4 düşüş
- Intel: yüzde 1,2 düşüş
- AMD: yüzde 2,6 artış
Bellek krizinin etkisi büyük
GPU üreticilerinin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri bellek tarafında yaşanan sıkıntılar. DRAM talebinin hızla yükselmesi, özellikle yapay zeka veri merkezleri nedeniyle ciddi bir kaynak kaymasına yol açtı. GDDR7 ve LPDDR5 gibi bellek türleri giderek daha fazla veri merkezi ve yapay zeka altyapılarına yönlendiriliyor. Bu durum, tüketici tarafındaki ekran kartı üretimini sınırlayan önemli faktörlerden biri haline geldi.
Bellek tedarikindeki sıkıntılar yalnızca üretimi değil, ürün planlarını da etkiliyor. Öyle ki Nvidia ve AMD'nin bazı GPU lansmanları da birkaç çeyrek ertelendi. JPR analistlerine göre kısa vadede tablo daha da zorlaşabilir. Küresel ticaret gerilimleri, bellek fiyatlarının yükselmesi ve jeopolitik riskler PC pazarındaki belirsizliği artırıyor. Analistler, 2026 yılında PC pazarında yüzde 10'a varan bir daralma yaşanabileceğini söylüyor.
