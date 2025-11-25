Ekran kartı pazarında radikal değişim: AMD yükseliyor

Paylaşılan rapora göre AMD'nin toplam GPU pazar payı çeyrek bazında yüzde 0,9 artmış durumda. Nvidia ve Intel'de ise sırasıyla yüzde 0,1 ve yüzde 0,9 oranında düşüş bulunuyor. Genel GPU pazar dağılımında Intel yüzde 61 ile liderliğini sürdürürken, Nvidia yüzde 24 seviyesinde yer alıyor. AMD ise yüzde 15’lik payla üçüncü sırada konumlanıyor.
CPU tarafındaki veriler
PC CPU sevkiyatları çeyrek bazında yüzde 2,2 artarken AMD'nin payı yüzde 1 yükselmiş durumda. Intel cephesinde yüzde 0,8'lik küçülme olduğu bildiriliyor. Masaüstü ve dizüstü dağılımı ise değişmedi. CPU pazarının yüzde 30'u masaüstü, yüzde 70'i dizüstü segmentinde bulunuyor.