Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Ekran kartı pazarında uzun süredir yaşanan talep düşüşleri ve sevkiyat sorunları halen çözülebilmiş değil. Son olarak Jon Peddie Research (JPR), PC pazarına ilişkin 2025 üçüncü çeyrek verilerini paylaştı. Rapora göre toplam GPU sevkiyatları önceki çeyreğe göre yüzde 2,5 artarak 76,6 milyon adede ulaştı. AMD ise hem GPU hem CPU cephesinde payını bir miktar artırmayı başardı.

AMD payını artırmayı başardı

Paylaşılan rapora göre AMD'nin toplam GPU pazar payı çeyrek bazında yüzde 0,9 artmış durumda. Nvidia ve Intel'de ise sırasıyla yüzde 0,1 ve yüzde 0,9 oranında düşüş bulunuyor. Genel GPU pazar dağılımında Intel yüzde 61 ile liderliğini sürdürürken, Nvidia yüzde 24 seviyesinde yer alıyor. AMD ise yüzde 15’lik payla üçüncü sırada konumlanıyor.

Tam Boyutta Gör Yıllık değişimde ise Nvidia'nın payı yüzde 18’den yüzde 24'e yükselirken, Intel'in yüzde 65'ten yüzde 61'e geriledi. AMD’nin ise yüzde 17'den yüzde 15'e düştüğü görülüyor. Bu tablo tüm iGPU, dGPU ve harici GPU çözümlerini kapsıyor. Ayrık GPU tarafında ise pazar paylarının Q2 2025’te olduğu gibi Nvidia lehine şekillendiğini söyleyelim. Nvidia yüzde 94 seviyesinde kalırken, AMD yüzde 6 paya sahip.

CPU tarafındaki veriler

PC CPU sevkiyatları çeyrek bazında yüzde 2,2 artarken AMD'nin payı yüzde 1 yükselmiş durumda. Intel cephesinde yüzde 0,8'lik küçülme olduğu bildiriliyor. Masaüstü ve dizüstü dağılımı ise değişmedi. CPU pazarının yüzde 30'u masaüstü, yüzde 70'i dizüstü segmentinde bulunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Ekran kartı pazarında radikal değişim: AMD yükseliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: