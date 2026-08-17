Ekran kartı satın alacaklar dikkat: Fiyatlar daha da artacak

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Ekran kartı pazarında özellikle uygun fiyatlı modeller için yeni bir arz sıkıntısı yaşanabilir. Zotac, Inno3D ve Manli markalarının sahibi olan PC Partner Group, 2026'nın ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarında giriş seviyesi ekran kartlarındaki tedarik sorunlarının yılın ikinci yarısında daha da ağırlaşabileceğini açıkladı.

GDDR6 ve GDDR7 sıkıntısı büyüyor

Şirket, artan bellek maliyetleri nedeniyle ekran kartlarının ortalama satış fiyatlarının da yıl sonuna kadar yükselmeye devam etmesini bekliyor. Sorunun temelinde ise yapay zeka altyapısına yönelik artan talep bulunuyor. Veri merkezi yatırımlarındaki büyüme, bellek üretim kapasitesi üzerinde baskı oluştururken ekran kartlarında kullanılan GDDR6 ve GDDR7 belleklerin tedarikini de etkiliyor.

Şirket hangi modellerin doğrudan etkileneceğini açıklamadı. Ancak Nvidia GeForce RTX 5050/5060 ve AMD Radeon RX 9050/9060 gibi giriş seviyesine konumlandırılan ekran kartlarının bazı pazarlarda tavsiye edilen satış fiyatlarının üzerinde listelenmesi, sorunun tüketici tarafındaki etkilerinin şimdiden görülmeye başladığını gösteriyor.

PC Partner'ın uyarısı, uygun fiyatlı bir oyun bilgisayarı toplamak isteyen kullanıcılar açısından özellikle önemli. Giriş seviyesi ekran kartları, yüksek performansa ihtiyaç duymayan kullanıcılar için uzun süredir daha düşük bütçeyle oyun bilgisayarı oluşturmanın en önemli seçeneklerinden biri. Ancak bellek arzındaki sıkıntı devam ederse bu modellerin fiyat avantajı yılın ikinci yarısında daha da azalabilir.

Nvidia durmuyor: Feynman GPU'larında 1.6 nm sürecine geçiyor 8 sa. önce eklendi

Yapay zeka altyapısına yönelik talebin 2026 boyunca bellek pazarını şekillendirmeye devam etmesi beklenirken, tüketici ekran kartlarında kullanılan belleklerin veri merkezi hızlandırıcılarıyla aynı yapılandırmalara sahip olmaması doğrudan bir rekabet anlamına gelmiyor. Buna rağmen üretim kapasitesi ve tedarik zincirindeki kaynaklar üzerindeki baskı, tüketici GPU'larının maliyetlerini artırabiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Ekran kartı satın alacaklar dikkat: Fiyatlar daha da artacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: