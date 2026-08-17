Ekran kartı satın alacaklar dikkat: Fiyatlar daha da artacak

GDDR6 ve GDDR7 sıkıntısı büyüyor
Şirket, artan bellek maliyetleri nedeniyle ekran kartlarının ortalama satış fiyatlarının da yıl sonuna kadar yükselmeye devam etmesini bekliyor. Sorunun temelinde ise yapay zeka altyapısına yönelik artan talep bulunuyor. Veri merkezi yatırımlarındaki büyüme, bellek üretim kapasitesi üzerinde baskı oluştururken ekran kartlarında kullanılan GDDR6 ve GDDR7 belleklerin tedarikini de etkiliyor.
Şirket hangi modellerin doğrudan etkileneceğini açıklamadı. Ancak Nvidia GeForce RTX 5050/5060 ve AMD Radeon RX 9050/9060 gibi giriş seviyesine konumlandırılan ekran kartlarının bazı pazarlarda tavsiye edilen satış fiyatlarının üzerinde listelenmesi, sorunun tüketici tarafındaki etkilerinin şimdiden görülmeye başladığını gösteriyor.
PC Partner'ın uyarısı, uygun fiyatlı bir oyun bilgisayarı toplamak isteyen kullanıcılar açısından özellikle önemli. Giriş seviyesi ekran kartları, yüksek performansa ihtiyaç duymayan kullanıcılar için uzun süredir daha düşük bütçeyle oyun bilgisayarı oluşturmanın en önemli seçeneklerinden biri. Ancak bellek arzındaki sıkıntı devam ederse bu modellerin fiyat avantajı yılın ikinci yarısında daha da azalabilir.
Yapay zeka altyapısına yönelik talebin 2026 boyunca bellek pazarını şekillendirmeye devam etmesi beklenirken, tüketici ekran kartlarında kullanılan belleklerin veri merkezi hızlandırıcılarıyla aynı yapılandırmalara sahip olmaması doğrudan bir rekabet anlamına gelmiyor. Buna rağmen üretim kapasitesi ve tedarik zincirindeki kaynaklar üzerindeki baskı, tüketici GPU'larının maliyetlerini artırabiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: