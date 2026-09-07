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    Ekran kartı satışları PC pazarındaki zayıflamaya rağmen arttı

    PC pazarı zayıflarken GPU sevkiyatları ters yönde hareket etti. Ayrık GPU sevkiyatları ikinci çeyrekte yüzde 12,2 artarken AMD, Intel ve Nvidia yaklaşık 20 milyon GPU gönderdi.

    Ekran kartı satışları PC pazarındaki zayıflamaya rağmen arttı Tam Boyutta Gör
    PC pazarındaki zayıflamaya ve bellek maliyetlerindeki artışa rağmen ayrık GPU sevkiyatları 2026'nın ikinci çeyreğinde yükseldi. Jon Peddie Research (JPR) verilerine göre toplam bağımsız grafik işlemci sevkiyatları, ilk çeyreğe kıyasla yüzde 12,2, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 14,1 arttı.

    Beklenmedik büyüme yakalandı

    Ekran kartı satışları PC pazarındaki zayıflamaya rağmen arttı Tam Boyutta Gör

    Üstelik bu yükseliş, PC pazarının mevsimsel olarak yavaşladığı ikinci çeyrekte gerçekleşti. Bellek tedarikindeki sorunlar PC üreticileri ve tüketiciler için maliyetleri artırırken özellikle üst seviye grafik donanımına sahip sistemler daha yüksek maliyet baskısıyla karşılaştı. Buna rağmen özel grafik işlemcili bilgisayarlara yönelik talep, genel PC pazarına kıyasla daha güçlü kaldı.

    JPR'ye göre entegre ve ayrık grafik işlemcileri kapsayan toplam tüketici PC GPU sevkiyatları da ikinci çeyrekte 75,5 milyon adede ulaştı. Böylece sevkiyatlar çeyrek bazında yüzde 10,4, yıllık bazda ise yüzde 1,1 arttı.

    Başrolde dizüstü bilgisayarlar var

    GPU sevkiyatlarındaki büyümenin büyük bölümünü dizüstü bilgisayarlar sağladı. Laptop GPU sevkiyatları ilk çeyreğe göre yüzde 16,8 artarken masaüstü GPU sevkiyatları yüzde 4 geriledi. Benzer şekilde istemci işlemci pazarında da mobil işlemciler yükselirken masaüstü işlemci sevkiyatları belirgin biçimde düştü.

    Ekran kartı satışları PC pazarındaki zayıflamaya rağmen arttı Tam Boyutta Gör
    Genel istemci CPU pazarı yıllık bazda yüzde 1,1 daralırken masaüstü PC talebinin zayıflaması GPU pazarındaki yükselişi daha dikkat çekici hale getirdi.

    Intel lider, AMD'nin payı yükseldi

    Ekran kartı satışları PC pazarındaki zayıflamaya rağmen arttı Tam Boyutta Gör
    AMD, Intel ve Nvidia'nın ikinci çeyrekte yaklaşık 20 milyon bağımsız GPU sevk ettiği tahmin ediliyor. Bununla birlikte JPR'nin verileri, bu artışın hangi ürünlerden kaynaklandığını kesin olarak göstermiyor. Masaüstü ekran kartları, oyuncu dizüstü bilgisayarları veya ayrık GPU kullanan diğer sistemlerin büyümeye ne kadar katkı sağladığı henüz bilinmiyor.

    Öte yandan entegre grafik birimleri sayesinde Intel, toplam tüketici PC GPU pazarındaki liderliğini korudu. Şirket ikinci çeyrekte yüzde 56 pazar payına ulaşırken Nvidia yüzde 23 ile ikinci sırada yer aldı. AMD ise yüzde 21 pay elde etti. AMD'nin payı, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 14 seviyesinden önemli ölçüde yükseldi.

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