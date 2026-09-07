Ekran kartı satışları PC pazarındaki zayıflamaya rağmen arttı

Beklenmedik büyüme yakalandı
Üstelik bu yükseliş, PC pazarının mevsimsel olarak yavaşladığı ikinci çeyrekte gerçekleşti. Bellek tedarikindeki sorunlar PC üreticileri ve tüketiciler için maliyetleri artırırken özellikle üst seviye grafik donanımına sahip sistemler daha yüksek maliyet baskısıyla karşılaştı. Buna rağmen özel grafik işlemcili bilgisayarlara yönelik talep, genel PC pazarına kıyasla daha güçlü kaldı.
JPR'ye göre entegre ve ayrık grafik işlemcileri kapsayan toplam tüketici PC GPU sevkiyatları da ikinci çeyrekte 75,5 milyon adede ulaştı. Böylece sevkiyatlar çeyrek bazında yüzde 10,4, yıllık bazda ise yüzde 1,1 arttı.
Başrolde dizüstü bilgisayarlar var
GPU sevkiyatlarındaki büyümenin büyük bölümünü dizüstü bilgisayarlar sağladı. Laptop GPU sevkiyatları ilk çeyreğe göre yüzde 16,8 artarken masaüstü GPU sevkiyatları yüzde 4 geriledi. Benzer şekilde istemci işlemci pazarında da mobil işlemciler yükselirken masaüstü işlemci sevkiyatları belirgin biçimde düştü.
Intel lider, AMD'nin payı yükseldi
Öte yandan entegre grafik birimleri sayesinde Intel, toplam tüketici PC GPU pazarındaki liderliğini korudu. Şirket ikinci çeyrekte yüzde 56 pazar payına ulaşırken Nvidia yüzde 23 ile ikinci sırada yer aldı. AMD ise yüzde 21 pay elde etti. AMD'nin payı, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 14 seviyesinden önemli ölçüde yükseldi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: