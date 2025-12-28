Ekran kartlarında zam kapıda! AMD ve Nvidia 2026'yı bekliyor

AMD ve Nvidia, fiyatları artırmaya hazırlanıyor
Ekran kartı pazarında beklenen artışın yalnızca tek seferlik değil, birkaç ay boyunca devam etmesi bekleniyor. Rapora göre süreci başlatan taraf AMD olacak. Şirketin AIB ortakları için üretilen ekran kartlarında fiyat artışlarının Ocak 2026 itibarıyla devreye gireceği belirtiliyor. Nvidia cephesinde ise benzer bir adımın Şubat ayında atılması planlanıyor.
Kaçıranlar için AMD'nin RDNA 4 tabanlı ürün gamının sınırlı sayıda modelden oluşması ve önceki nesil kartların büyük ölçüde üretimden kalkması, fiyat baskısını daha da artırıyor. Nvidia tarafında ise RTX 50 serisinin halihazırda yüksek fiyatlarla satışa sunulması, yeni zamların pazara daha hızlı yansımasına neden olabilir.
Raporda dikkat çeken bir diğer nokta, GPU maliyet yapısına dair verilen oranlar. GPU ve VRAM bileşenlerinin, AIB üreticilerine ulaşan toplam maliyetin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturduğu belirtiliyor. DRAM ve GDDR bellek fiyatlarında son dönemde yaşanan hızlı artış, ekran kartlarının nihai satış fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Fiyat artışlarının zamanlaması ve oranı, büyük ölçüde AIC üreticilerinin kararlarına bağlı olacak. Ancak bellek modüllerinin daha yüksek maliyetle temin edilmesi, markaların fiyatları sabit tutmasını neredeyse imkânsız hâle getiriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: