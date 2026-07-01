İster pickup ister SUV! Ekranı ve boyası olmayan 25.000$'lık Slate Truck

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Ekranı, boyası, hatta hoparlörü bile yok! ABD’nin en ucuz elektrikli arabası Slate Truck, yapboz gibi parçalarıyla ister pickup ister SUV oluyor. 25 bin dolarlık bu çılgın modüler aracı konuştuk.

Amerika’nın en ucuz elektrikli arabasıyla tanışın: Slate Truck. Sadece 24.950 dolarlık başlangıç fiyatıyla dikkat çeken bu elektrikli pickup, bildiğiniz hiçbir arabaya benzemiyor. Ne fabrikasyon bir boyası var ne de içinde bir multimedya ekranı! Üstelik yapboz gibi parçaları değiştirilerek bir anda 5 kişilik bir SUV'ye dönüşebiliyor.

Herkes Tesla, Cybertruck ya da lüks elektrikli araçları konuşurken, ABD'li startup Slate Auto ezberleri bozmaya geldi. Jeff Bezos destekli bu girişim, "sadece ihtiyacın olanı al" mantığıyla tamamen modüler, minimalist ve bütçe dostu bir elektrikli araç üretti.

Bu videoda;

Slate Truck'ın neden bir yapboza benzediğini ve flat-pack kitlerle nasıl SUV'ye dönüştüğünü,

Maliyetleri düşürmek için neden ekransız, hoparlörsüz ve boyasız üretildiğini,

Yaklaşık 330 km menzili, LFP batarya yapısını ve NACS (Tesla şarj) desteğini,

Amerika'da otomotiv pazarını nasıl kökten değiştirebileceğini masaya yatırdık.

Sizce bu "çıplak" ve ucuz elektrikli araba mantığı tutar mı? Türkiye’ye gelse satın almayı düşünür müydünüz? Yorumlarda buluşalım!

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