Telefonlar artık el konsolu gücünde! Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile Ryzen Z2 Extreme PC oyunlarında karşılaştırıldı

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Tam Boyutta Gör Qualcomm'un yeni nesilde tanıtacağı Snapdragon 8 Elite Gen 6 için bekleyiş sürerken, Snapdragon 8 Elite Gen 5 üzerinde yapılan son testler gelecek nesil için dikkat çekici ipuçları sunuyor. Paylaşılan karşılaştırmalara göre Qualcomm'un amiral gemisi mobil işlemcisi, AMD'nin Ryzen AI Z2 Extreme platformuna yakın oyun performansı sunarken çok daha düşük güç tüketimiyle çalışabiliyor.

Mobilde PC oyunları dönemi

Karşılaştırmada Snapdragon 8 Elite Gen 5, REDMAGIC Astra 2 tabletinde test edilirken AMD tarafını ise ROG Xbox Ally X kullanıldı. Yapılan testlerde GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 gibi oyunlarda Snapdragon 8 Elite Gen 5'in, Ryzen AI Z2 Extreme ile benzer kare hızlarına ulaştığı görülüyor. Üstelik Qualcomm'un çözümünün bunu yaklaşık yarı güç tüketimiyle gerçekleştirdiğini belirtmekte fayda var.

Tam Boyutta Gör Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. Android tablette çalışan oyunlar yerel (native) olarak değil, Winlator ve GameHub gibi emülasyon yazılımları üzerinden çalıştırıldı. Normal şartlarda emülasyon performans kaybına neden olsa da Snapdragon 8 Elite Gen 5'in bu yük altında dahi rekabetçi sonuçlar vermesi dikkat çekici bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Buna rağmen Qualcomm tabanlı elde taşınabilir oyun cihazlarının önünde önemli bir engel bulunuyor. Android ekosisteminde yerel olarak çalışan AAA oyun sayısı oldukça sınırlı. Kullanıcıların büyük bölümü PC oyunlarını emülasyon yoluyla çalıştırmak zorunda kalıyor. Bu da hem uyumluluk sorunlarını hem de sürücü ve yazılım optimizasyonu ihtiyacını beraberinde getiriyor.

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Dolayısıyla Snapdragon 8 Elite Gen 6'nın donanım tarafında elde taşınabilir oyun cihazları için güçlü bir aday olabileceği görülse de, gerçek potansiyelini ortaya koyabilmesi için Android platformunun daha fazla yerel AAA oyun desteğine ihtiyacı olacak. Ancak son testler, PC ve mobil cihazlar arasındaki farkın günümüzde çok daha zayıfladığını doğruluyor.

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