Telefonlar artık el konsolu gücünde! Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile Ryzen Z2 Extreme PC oyunlarında karşılaştırıldı

Mobilde PC oyunları dönemi
Karşılaştırmada Snapdragon 8 Elite Gen 5, REDMAGIC Astra 2 tabletinde test edilirken AMD tarafını ise ROG Xbox Ally X kullanıldı. Yapılan testlerde GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 gibi oyunlarda Snapdragon 8 Elite Gen 5'in, Ryzen AI Z2 Extreme ile benzer kare hızlarına ulaştığı görülüyor. Üstelik Qualcomm'un çözümünün bunu yaklaşık yarı güç tüketimiyle gerçekleştirdiğini belirtmekte fayda var.
Dolayısıyla Snapdragon 8 Elite Gen 6'nın donanım tarafında elde taşınabilir oyun cihazları için güçlü bir aday olabileceği görülse de, gerçek potansiyelini ortaya koyabilmesi için Android platformunun daha fazla yerel AAA oyun desteğine ihtiyacı olacak. Ancak son testler, PC ve mobil cihazlar arasındaki farkın günümüzde çok daha zayıfladığını doğruluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: