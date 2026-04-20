    Elden Ring filminin çıkış tarihi açıklandı; Beklenenden geç geliyor

    Kamera arkasındaki isimlerle heyecan yaratan Elden Ring filminin çekimlerine başlandı; Bu vesileyle filmin ne zaman çıkacağı da resmi olarak açıklandı. Ancak bu tarih hayranları üzebilir.

    Son yılların en sevilen oyunlarından Elden Ring sinemaya uyarlanıyor. Geçtiğimiz yıldan beri hazırlık aşamasında olan Elden Ring filmi için bu hafta sete çıkıldı. Çekimlerin başlamasıyla birlikte, filme dair yeni detaylar da paylaşıldı. Bu projenin arkasındaki stüdyo olan A24, heyecanla beklenen film uyarlamasının 3 Mart 2028'de vizyona gireceğini açıkladı.

    Bu hafta artık sete de çıktığı için normalde beklentiler filmin 2027'de vizyona girmesi yönündeydi. Hatta 2027 yazı bile mümkün görünüyordu. Ancak A24 sürpriz bir kararla filmi 2028 Mart'ına aldı.

    Elden Ring Filmini Alex Garland Hazırlıyor

    IMAX kameralarla çekilen Elden Ring uyarlaması, oyun uyarlamalarında görmeye alışık olduğumuzdan çok daha prestijli bir ekip tarafından hazırlanıyor. Projeyi hazırlayan A24 stüdyosu, son yıllarda ödüllü işlere ve kült filmlere imza atarak kendi markasını oluşturmuş bir film şirketi. Filmi yazıp yönetecek Alex Garland ise Ex-Machina ve Annihilation gibi dikkat çekici filmlerin yönetmeni. Kendisi aynı zamanda 28 Gün Sonra, Sunshine, Dredd gibi sevilen filmlerin senaristi olarak da tanınıyor.

    Elden Ring'in fantastik dünyasını yaratan usta yazar George R. R. Martin de filmin yapımcıları arasında yer alıyor. İşin arkasında A24, Alex Garland, George R.R. Martin gibi isimlerin olması, Street Fighter ya da Mortal Kombat gibi işlerden çok daha derinlikli, çok daha "yetişkin işi" bir uyarlama göreceğimizi gösteriyor ki Elden Ring'e de bu yakışır zaten.

    Elden Ring filminin başrollerinde Kit Connor ve Ben Wishaw yer alıyor. Oyuncu kadrosunda onlara Cailee Spaeny, Tom Burke, Havana Rose Liu, Sonoya Mizuno, Jonathan Pryce, Ruby Cruz, Nick Offerman ve Emma Laird eşlik ediyor.

