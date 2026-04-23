Elden Ring filminin setinden ilk görüntüler paylaşıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Duyurulduğu günden beri heyecanla beklediğimiz Elden Ring filmi için bu hafta sete çıkıldı. Çekimlere başlanmasıyla birlikte filmden ilk görüntüler de gelmeye başladı. Setten paylaşılan ilk görsellerde, Kraliçe Marika'nın da yer aldığı bir sahnenin çekimlerine şahit olurken, kostüm tasarımı için tercih edilen tonu da ilk kez görme şansı yakalıyoruz.

Paylaşılan bu ilk görsellerde Marika'nın saçlarının her iki örgüsünün de yerinde olması dikkat çekti. Oyunun hikâyesine hakim olanların bileceği üzere bu, söz konusu sahnenin Parçalanış öncesinde geçtiğini gösteriyor. Bu da filmin hikâyeyi daha geniş bir ölçekte ele alabileceğine işaret ediyor.

Elden Ring Filmi, 3 Mart 2028'de Vizyona Girecek

Elden Ring uyarlaması, oyun uyarlamalarında görmeye alışık olduğumuzdan çok daha prestijli bir ekip tarafından hazırlanıyor. Projeyi hazırlayan A24 stüdyosu, son yıllarda ödüllü işlere ve kült filmlere imza atarak kendi markasını oluşturmuş bir film şirketi. Filmi yazıp yöneten Alex Garland ise Ex-Machina ve Annihilation gibi dikkat çekici filmlerin yönetmeni. Kendisi aynı zamanda 28 Gün Sonra, Sunshine, Dredd gibi sevilen filmlerin senaristi olarak da tanınıyor.

Elden Ring'in fantastik dünyasını yaratan usta yazar George R. R. Martin de filmin yapımcıları arasında yer alıyor. İşin arkasında A24, Alex Garland, George R.R. Martin gibi isimlerin olması, Street Fighter ya da Mortal Kombat gibi işlerden çok daha derinlikli, çok daha "yetişkin işi" bir uyarlama göreceğimizi gösteriyor ki Elden Ring'e de bu yakışır zaten.

Elden Ring filminin başrollerinde Kit Connor ve Ben Wishaw yer alıyor. Oyuncu kadrosunda onlara Cailee Spaeny, Tom Burke, Havana Rose Liu, Sonoya Mizuno, Jonathan Pryce, Ruby Cruz, Nick Offerman ve Emma Laird eşlik ediyor. IMAX kameralarla çekilen film, 3 Mart 2028'de vizyona girecek.

Elden Ring filminin setinden ilk görüntüler geldi

