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    Elden Ring için yeni ek paket geliyor: The Tarnished Pack DLC'si için tarih verildi

    Son yılların en sevilen oyunlarından Elden Ring'e yeni içerik geliyor. Oyunun Switch 2'ye gelişine paralel olarak The Tarnished Pack adını taşıyan yeni ek paket (DLC) de yayınlanacak.

    Elden Ring için yeni ek paket geliyor: The Tarnished Pack DLC'si için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Dark Souls ve Bloodborne gibi şahane oyunlara imza attıktan sonra Elden Ring ile adeta zirvesini yaşayan efsanevi oyun stüdyosu From Software, bir yandan yeni oyunlar üzerinde çalışırken, diğer yandan Elden Ring'e de yeni içerikler ekliyor. Daha önce Elden Ring için "Shadow of the Erdtree" adlı bir ek paket (DLC) yayınlayan stüdyo, şimdi ikinci ek paketi de resmi olarak duyurdu.

    Elden Ring: The Tarnished Pack Ek Paketi, 28 Ağustos'ta Satışa Çıkacak

    Elden Ring için yayınlanan ikinci ek paket The Tarnished Pack olacak. Bu ek paketin çıkışı, oyunun Nintendo Switch 2'ye gelişiyle paralel şekilde gerçekleşecek. Oyunun Switch 2 versiyonu "Elden Ring: Tarnished Edition" adıyla 28 Ağustos'ta oyunculara sunulacak ve hem Shadow of the Erdtree'yi hem de yeni ek paketi içerecek. PlayStation, Xbox ve PC gibi diğer platformlardaki oyuncular ise The Tarnished Pack paketini ayrı olarak satın alabilecek. Switch 2 versiyonu gibi bu ek paket de 28 Ağustos'ta satışa sunulacak.

    FromSoftware tarafından paylaşılan ilk bilgilere göre The Tarnished Pack, oyuna iki yeni sınıf ekleyecek. “Heavy Knight” ve “Knight of Ides” adlı bu sınıfların kendilerine özgü ekipmanlar ve oynanış tarzlarıyla gelmesi bekleniyor. Bunun yanında oyuna yeni silahlar, farklı kozmetik görünümler ve Torrent için özelleştirme seçenekleri de eklenecek.

    FromSoftware henüz ek paketin kapsamına dair tüm detayları paylaşmış değil. Ancak Japonya’da 550 yen fiyat etiketiyle satışa çıkacağı açıklanan The Tarnished Pack’in diğer bölgelerde yaklaşık 5 dolar seviyesinde olması bekleniyor.

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    Nat Alianovna 2 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 2 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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