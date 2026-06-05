Elden Ring için yeni ek paket geliyor: The Tarnished Pack DLC'si için tarih verildi

Elden Ring: The Tarnished Pack Ek Paketi, 28 Ağustos'ta Satışa Çıkacak
Elden Ring için yayınlanan ikinci ek paket The Tarnished Pack olacak. Bu ek paketin çıkışı, oyunun Nintendo Switch 2'ye gelişiyle paralel şekilde gerçekleşecek. Oyunun Switch 2 versiyonu "Elden Ring: Tarnished Edition" adıyla 28 Ağustos'ta oyunculara sunulacak ve hem Shadow of the Erdtree'yi hem de yeni ek paketi içerecek. PlayStation, Xbox ve PC gibi diğer platformlardaki oyuncular ise The Tarnished Pack paketini ayrı olarak satın alabilecek. Switch 2 versiyonu gibi bu ek paket de 28 Ağustos'ta satışa sunulacak.
FromSoftware tarafından paylaşılan ilk bilgilere göre The Tarnished Pack, oyuna iki yeni sınıf ekleyecek. “Heavy Knight” ve “Knight of Ides” adlı bu sınıfların kendilerine özgü ekipmanlar ve oynanış tarzlarıyla gelmesi bekleniyor. Bunun yanında oyuna yeni silahlar, farklı kozmetik görünümler ve Torrent için özelleştirme seçenekleri de eklenecek.
FromSoftware henüz ek paketin kapsamına dair tüm detayları paylaşmış değil. Ancak Japonya’da 550 yen fiyat etiketiyle satışa çıkacağı açıklanan The Tarnished Pack’in diğer bölgelerde yaklaşık 5 dolar seviyesinde olması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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