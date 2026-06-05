Elden Ring için yeni ek paket geliyor: The Tarnished Pack DLC'si için tarih verildi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Dark Souls ve Bloodborne gibi şahane oyunlara imza attıktan sonra Elden Ring ile adeta zirvesini yaşayan efsanevi oyun stüdyosu From Software, bir yandan yeni oyunlar üzerinde çalışırken, diğer yandan Elden Ring'e de yeni içerikler ekliyor. Daha önce Elden Ring için "Shadow of the Erdtree" adlı bir ek paket (DLC) yayınlayan stüdyo, şimdi ikinci ek paketi de resmi olarak duyurdu.

Elden Ring: The Tarnished Pack Ek Paketi, 28 Ağustos'ta Satışa Çıkacak

Elden Ring için yayınlanan ikinci ek paket The Tarnished Pack olacak. Bu ek paketin çıkışı, oyunun Nintendo Switch 2'ye gelişiyle paralel şekilde gerçekleşecek. Oyunun Switch 2 versiyonu "Elden Ring: Tarnished Edition" adıyla 28 Ağustos'ta oyunculara sunulacak ve hem Shadow of the Erdtree'yi hem de yeni ek paketi içerecek. PlayStation, Xbox ve PC gibi diğer platformlardaki oyuncular ise The Tarnished Pack paketini ayrı olarak satın alabilecek. Switch 2 versiyonu gibi bu ek paket de 28 Ağustos'ta satışa sunulacak.

FromSoftware tarafından paylaşılan ilk bilgilere göre The Tarnished Pack, oyuna iki yeni sınıf ekleyecek. “Heavy Knight” ve “Knight of Ides” adlı bu sınıfların kendilerine özgü ekipmanlar ve oynanış tarzlarıyla gelmesi bekleniyor. Bunun yanında oyuna yeni silahlar, farklı kozmetik görünümler ve Torrent için özelleştirme seçenekleri de eklenecek.

Netflix'e özel FIFA Dünya Kupası oyunu geliyor! 7 sa. önce eklendi

FromSoftware henüz ek paketin kapsamına dair tüm detayları paylaşmış değil. Ancak Japonya’da 550 yen fiyat etiketiyle satışa çıkacağı açıklanan The Tarnished Pack’in diğer bölgelerde yaklaşık 5 dolar seviyesinde olması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Elden Ring için yeni ek paket geliyor: The Tarnished Pack

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: