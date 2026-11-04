Efsane geri dönüyor: Elder Scrolls 6'nın tanıtım videosu ve ilk detayları paylaşıldı

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Oynat Bethesda, yıllardır heyecanla beklenen yeni oyununun adını The Elder Scrolls 6: Sentinel olarak duyurdu. Yayınlanan bilgilere göre yapım, Tamriel evreninin batısında bulunan ve Redguard halkının anavatanı olan Hammerfell bölgesinde geçecek. Adını tarihi liman şehri Sentinel'den alan oyunda, bölgenin zengin kültürü ile siyasi güç mücadelelerinin işlenmesi bekleniyor. Merakla beklenen yapımın çıkış tarihi ve platform bilgileri ise henüz paylaşılmadı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen RPG serileri arasında yer alan The Elder Scrolls, yıllar sonra yeni bir oyunla geri dönüyor. İlk olarak 2018 yılında duyurulan ve o günden beri merakla beklene The Elder Scrolls 6, dün çok daha somut bir hâl aldı. Bethesda oyunun hem adını hem de ilk detaylarını paylaştı. Yeni oyun The Elder Scrolls 6: Sentinel olacak.

The Elder Scrolls 6: Sentinel, Hammerfell'de Geçecek

Oyunun adının Sentinel olarak açıklanması, yalnızca oyunun ismini öğrenmemiz anlamına gelmiyor. Çünkü Sentinel, The Elder Scrolls evreninde önemli bir yere sahip olan ve Hammerfell bölgesinde bulunan büyük bir liman şehrinin adı. Hammerfell, serinin fantastik dünyası Tamriel'in batısında yer alıyor ve savaşçı kültürleriyle tanınan Redguard halkının anavatanı olarak biliniyor. Dolayısıyla Bethesda'nın bu isim tercihi, daha önce ortaya atılan Hammerfell iddialarını da doğrulamış oldu.

Sentinel şehri, The Elder Scrolls evreninde siyasi ve kültürel açıdan önemli merkezlerden biri. Bölgede Redguard hükümdarlığı bulunurken kraliyet ailesi ve farklı siyasi gruplar arasındaki güç mücadeleleri de Hammerfell'in geçmişinde önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle yeni oyunun yalnızca farklı bir coğrafyada geçmekle kalmayıp Redguard kültürünü ve bölgenin siyasi yapısını da daha yakından işlemesi bekleniyor. Ancak Bethesda henüz oyunun hikâyesi hakkında herhangi bir açıklama yapmadığı için bunlar şimdilik beklentiden ibaret.

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The Elder Scrolls 6 Ne Zaman Çıkacak?

Bethesda'nın yaptığı açıklama, sekiz yılı aşkın süredir yeni oyun hakkında bilgi bekleyen oyuncular için önemli bir gelişme olsa da en çok merak edilen sorulardan biri hâlâ cevapsız. Şirket, hedeflenen çıkış yılı hakkında bile herhangi bir bilgi paylaşmadı. Bu da The Elder Scrolls 6'nın ne zaman oyuncularla buluşacağına dair belirsizliğin devam ettiği anlamına geliyor.

Oyunun ne zaman çıkacağı kadar merak edilen bir diğer konu ise hangi platformlarda yayımlanacağı. Microsoft'un önünde birkaç farklı seçenek bulunuyor. Şirket, oyunu PlayStation'a çıkarmadan Xbox ve PC'ye özel tutabilir ve ilk günden Game Pass kütüphanesine ekleyebilir. Normalde Xbox büyük oyunlarını PlayStation'a da getirmeye başlamıştı ama yeni yönetimin açıklamaları Xbox'a özel oyunlar stratejisine geri dönülebileceğine işaret ediyor.

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Elder Scrolls 6: Sentinel'in tanıtım videosu ve ilk detayları pay

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