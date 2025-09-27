Giriş
    Oyun sektöründe dengeler değişiyor: Electronic Arts özel şirket oluyor

    Electronic Arts oyun dünyasında dengeleri değiştirecek hamlesini yapıyor. Başta Arap yatırımcılar olmak üzere toplanacak fonla hisselerini borsadan çekecek.     

    Electronic Arts Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük oyun yayıncılarından olan Electronic Arts (EA)’ın uzun süredir gündemde olan satış dedikodularına nokta konuluyor. Firma borsadan çekilerek özel bir şirket haline dönüşmek için görüşmeler yapıyor. 

    Electronic Arts özel şirket olma yolunda

    The Wall Street Journal tarafından verilen habere göre EA, özel sermaye yatırımcılarının desteğiyle halka açık statüsünü bırakıp özel bir şirkete dönüşmeye hazırlanıyor. Anlaşmanın büyüklüğü 50 milyar dolar civarında olacak ve çoğunluğu borç alınarak ödenen kaldıraçlı satın alma şeklinde yapılacak.

    Anlaşmanın başlıca yatırımcıları arasında Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) ve teknoloji odaklı yatırım firması Silver Lake bulunuyor. Görüşmelerin hâlen devam ettiği ve net bir sonuca halen erişilemediği gelen bilgiler arasında. Özellikle Suudi Arabistan’ın oyun sektöründe geçmişte de büyük çaplı yatırımlar için adım atıp son anda geri çekildiği biliniyor.

    Eğer anlaşma tamamlanırsa oyun sektöründe dengelerin ciddi şekilde değişebileceği düşünülüyor. Özel şirket hale gelen EA’in finans kaynaklarını daha verimli kullanacağı ve daha cesur yatırımlar yapabileceği ifade ediliyor. Haberin ardından EA hisseleri %15 değer kazandığı.

