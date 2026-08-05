Electronic Arts (EA) resmen satıldı; Sırada işten çıkarmalar ve kapatılacak stüdyolar var

Yeni Dönemde Personelin Küçültülmesi Bekleniyor
Bu tarihi anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte yeni bir döneme adım atan Electronic Arts'ta bazı önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. Bunların başında ise toplu işten çıkarmalar geliyor. Son yıllarda oyun dünyasında sıkça gördüğümüz maliyet kısma çabalarının bir benzerinin de EA'de yaşanması bekleniyor.
Bu satın alımın oyun tarafına nasıl yansıyacağını bekleyip görmemiz gerekiyor. Ancak oyun dünyasındaki beklenti, yeni yönetimin daha garanti olarak gördüğü dev serilere ve devam oyunlarına ağırlık vereceği yönünde. Bu da EA'den daha fazla orijinal oyun görmek isteyen oyunseverler için kötü haber.
Diğer yandan stüdyonun yeni dönemde FC ve College Football gibi spor serilerine ağırlık vereceğinin konuşulması, BioWare gibi RPG ağırlıklı oyunlarla tanınan stüdyoların geleceğine dair de soru işaretleri yaratıyor. Nitekim BioWare yöneticileri de bu anlaşma konusunda endişeli olduklarını açıkça dile getirmişlerdi.Kaynakça https://www.bbc.com/news/articles/cjejyl34345o https://www.gamespot.com/articles/ea-has-officially-been-sold-and-what-comes-next-could-be-painful/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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