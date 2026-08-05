Electronic Arts (EA) resmen satıldı; Sırada işten çıkarmalar ve kapatılacak stüdyolar var

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Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının önde gelen şirketlerinden Electronic Arts (EA), bugün itibarıyla yeni sahiplerinin kontrolüne geçti. Geçtiğimiz yıl duyurulan anlaşma bugün tamamlandı ve şirket, 55 milyar dolarlık rekor bir anlaşmayla Suudi Arabistan’ın Kamu Yatırım Fonu (PIF), özel sermaye devi Silver Lake ve Jared Kushner’ın (Donald Trump'ın damadı) yönettiği Affinity Partners'a satıldı.

Yeni Dönemde Personelin Küçültülmesi Bekleniyor

Bu tarihi anlaşmanın tamamlanmasıyla birlikte yeni bir döneme adım atan Electronic Arts'ta bazı önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. Bunların başında ise toplu işten çıkarmalar geliyor. Son yıllarda oyun dünyasında sıkça gördüğümüz maliyet kısma çabalarının bir benzerinin de EA'de yaşanması bekleniyor.

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Bu satın alımın oyun tarafına nasıl yansıyacağını bekleyip görmemiz gerekiyor. Ancak oyun dünyasındaki beklenti, yeni yönetimin daha garanti olarak gördüğü dev serilere ve devam oyunlarına ağırlık vereceği yönünde. Bu da EA'den daha fazla orijinal oyun görmek isteyen oyunseverler için kötü haber.

Diğer yandan stüdyonun yeni dönemde FC ve College Football gibi spor serilerine ağırlık vereceğinin konuşulması, BioWare gibi RPG ağırlıklı oyunlarla tanınan stüdyoların geleceğine dair de soru işaretleri yaratıyor. Nitekim BioWare yöneticileri de bu anlaşma konusunda endişeli olduklarını açıkça dile getirmişlerdi.

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Electronic Arts (EA) resmen satıldı; Sırada işten çıkarmalar var

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