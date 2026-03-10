Giriş
    Electronic Arts'ta yaprak dökümü: Battlefield ekibi küçülüyor

    Electronic Arts'ın 55 milyar dolarlık dev satın alma anlaşması sonrası şirket içinde yeniden yapılanma başladı. EA, Battlefield serisi üzerinde çalışan birçok stüdyoda işten çıkarma kararı aldı.

    Electronic Arts'ta yaprak dökümü: Battlefield ekibi küçülüyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Electronic Arts (EA), 55 milyar dolarlık satın alım anlaşması öncesinde yenilenmeye devam ediyor. Borsadan çekilmeye hazırlanan EA, bu süreçte bazı ekiplerde küçülmeye gidiyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Battlefield serisi üzerinde çalışan ekiplerde işten çıkarmalar başladı.

    EA yeniden yapılanmaya gidiyor

    EA'in aldığı karar, franchise üzerinde çalışan birden fazla stüdyoyu kapsıyor. Bu kapsamda DICE, Ripple Effect Studios, Motive Studio ve Criterion Games bünyesinde görev yapan bazı geliştiricilerle yollar ayrıldı. EA ise, konuya ilişkin açıklamasında bu değişikliğin organizasyonu yeniden düzenleme amacı taşıdığını duyurdu.

    Öte yandan EA, Battlefield'ın hâlâ en önemli markalarından biri olduğunu ve oyuncu geri bildirimleri doğrultusunda seriye yatırım yapmayı sürdüreceğini söylüyor. İlginç olan ise bu kararın, serinin son oyununun güçlü bir başlangıç yapmasının ardından gelmesi. Kaçıranlar için Battlefield 6, çıkışının ilk üç gününde 7 milyon kopya satarak serinin en hızlı satış yapan oyunu olmuştu. Ancak lansman sonrası ivmenin beklenen seviyede devam etmemesi ve şirket içindeki yeniden yapılanma planları maliyet tarafında yeni adımların atılmasına yol açmış olabilir.

    Bu arada, EA'nın satış süreci de netleşmiş durumda. Hissedarların onay verdiği anlaşmaya göre şirket, Suudi Arabistan destekli yatırımcıların yer aldığı bir konsorsiyum tarafından satın alınarak borsadan çekilecek. Finansmanın büyük kısmı ise Public Investment Fund (PIF) tarafından sağlanıyor. Satın alma işlemi tamamlandığında EA'in yönetimi, PIF destekli Savvy Games Group tarafından yönlendirilecek. 

