Electronic Arts'ta yaprak dökümü: Battlefield ekibi küçülüyor

EA yeniden yapılanmaya gidiyor
EA'in aldığı karar, franchise üzerinde çalışan birden fazla stüdyoyu kapsıyor. Bu kapsamda DICE, Ripple Effect Studios, Motive Studio ve Criterion Games bünyesinde görev yapan bazı geliştiricilerle yollar ayrıldı. EA ise, konuya ilişkin açıklamasında bu değişikliğin organizasyonu yeniden düzenleme amacı taşıdığını duyurdu.
Öte yandan EA, Battlefield'ın hâlâ en önemli markalarından biri olduğunu ve oyuncu geri bildirimleri doğrultusunda seriye yatırım yapmayı sürdüreceğini söylüyor. İlginç olan ise bu kararın, serinin son oyununun güçlü bir başlangıç yapmasının ardından gelmesi. Kaçıranlar için Battlefield 6, çıkışının ilk üç gününde 7 milyon kopya satarak serinin en hızlı satış yapan oyunu olmuştu. Ancak lansman sonrası ivmenin beklenen seviyede devam etmemesi ve şirket içindeki yeniden yapılanma planları maliyet tarafında yeni adımların atılmasına yol açmış olabilir.
Bu arada, EA'nın satış süreci de netleşmiş durumda. Hissedarların onay verdiği anlaşmaya göre şirket, Suudi Arabistan destekli yatırımcıların yer aldığı bir konsorsiyum tarafından satın alınarak borsadan çekilecek. Finansmanın büyük kısmı ise Public Investment Fund (PIF) tarafından sağlanıyor. Satın alma işlemi tamamlandığında EA'in yönetimi, PIF destekli Savvy Games Group tarafından yönlendirilecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
