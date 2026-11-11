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    Elektriğin en pahalı olduğu ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

    2025 verilerine göre Bermuda, kWh başına 46,5 sentle elektriğin en pahalı olduğu bölge oldu. Türkiye'de ise elektrik fiyatı 7 sentin altında kalırken Avrupa ülkeleri üst sıralarda yer aldı.

    Elektriğin en pahalı olduğu ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı? Tam Boyutta Gör
    Elektrik, günlük yaşamdan sanayi üretimine kadar hemen her alanda kullanılan temel enerji kaynaklarından biri. Ancak elektrik üretiminin maliyeti ve tüketicilere yansıyan fiyatlar ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterebiliyor. Bir ülkenin coğrafi konumu, doğal kaynakları, enerji üretim altyapısı ve ekonomik gelişmişliği bu farklılıkların başlıca nedenleri arasında yer alıyor. World Population Review tarafından derlenen veriler ise elektriğin en pahalı olduğu ülkeleri ortaya koyuyor.

    Elektriğin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı

    Elektrik fiyatlarını belirleyen önemli unsurlardan biri de üretimde kullanılan enerji kaynakları. Kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlara bağımlı ülkelerde küresel emtia fiyatlarındaki değişimler elektrik maliyetlerini doğrudan etkileyebiliyor. Özellikle Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'yı işgal etmesiyle enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar Avrupa başta olmak üzere birçok bölgede elektrik fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu.

    Vergiler ve enerji altyapısına yapılan yatırımlar da tüketicilerin ödediği tutarı artırabiliyor. Örneğin Danimarka ve Almanya gibi ülkelerde elektrik faturalarının önemli bir bölümü vergilerden oluşuyor.

    2025 verilerine göre elektrik fiyatlarının en yüksek olduğu bölgelerin başında Bermuda, İrlanda ve İtalya geliyor. Avrupa ülkelerinin listede ağırlıkta olması da dikkat çekiyor.

    Bermuda'da elektrik fiyatları neden bu kadar yüksek?

    Bermuda, 2025 yılında kWh başına 46,5 sentlik elektrik fiyatıyla listenin ilk sırasında yer aldı. Yaklaşık 53,2 kilometrekarelik yüzölçümüne ve 65 bini aşkın nüfusa sahip olan bölge, büyük ölçekli enerji santralleri kurmak için yeterli araziye sahip değil.

    Elektriğin en pahalı olduğu ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı? Tam Boyutta Gör

    Ayrıca hidroelektrik üretimine imkan sağlayacak nehirlere de sahip olmayan Bermuda, elektrik üretiminde büyük ölçüde ithal akaryakıta bağımlı. Yakıtın dışarıdan temin edilmesi ve üretim seçeneklerinin sınırlı olması elektrik maliyetlerini yükseltiyor.

    İkinci sıradaki İrlanda'da kWh başına elektrik fiyatı 44,4 sent olarak ölçüldü. İtalya ise 41,9 sentle üçüncü sırada bulunuyor. İtalya'nın elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini doğal gazdan karşılaması, ülkeyi küresel doğal gaz fiyatlarındaki değişimlere karşı hassas hale getiriyor. Nitekim ülkede düzenlemeye tabi elektrik tarifeleri 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 19 gerilerken son çeyreğinde yüzde 58 yükselmişti.

    Cayman Adaları'nda da benzer bir enerji bağımlılığı söz konusu. 2019 yılında bölgenin enerji ihtiyacının yüzde 97,4'ü dizel yakıtla karşılanıyordu. Yönetim, bu bağımlılığı azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının payını 2025'te yüzde 25'e, 2037'de ise yüzde 70'e çıkarmayı hedefleyen bir plan hazırlamıştı.

    Avrupa'da elektrik vergileri fiyatları yükseltiyor

    Listede Almanya, Belçika, Birleşik Krallık ve Danimarka gibi Avrupa ekonomileri de üst sıralarda yer alıyor. Almanya'da elektrik fiyatı kWh başına 40,4 sent olarak ölçülürken Belçika'da 40,2 sent, Birleşik Krallık'ta 39,9 sent ve Danimarka'da 35,8 sent seviyesinde bulunuyor.

    Danimarka ve Almanya'da elektrik fiyatlarının yüksek olmasında vergilerin önemli bir etkisi var. Her iki ülkede de tüketicilerin ödediği elektrik bedelinin yaklaşık yarısının vergilerden kaynaklandığı belirtiliyor.

    Almanya'da 2012 yılında Japonya'daki Fukuşima nükleer felaketinin ardından çok sayıda nükleer reaktörün kapatılması da elektrik piyasasını etkileyen gelişmeler arasında yer aldı. Nükleer üretimin azalması, geleneksel enerji kaynaklarından sağlanan elektriğe olan ihtiyacı artırdı.

    Belçika ise elektrik üretiminde komşu ülkelerle olan bağlantılarına bağımlı olması nedeniyle coğrafi koşullardan etkileniyor. Birleşik Krallık'ta ada ülkesi olmanın getirdiği altyapı maliyetleri ve fosil yakıtlara bağımlılık elektrik fiyatlarındaki dalgalanmaları artırabiliyor.

    Türkiye'de elektrik fiyatı 7 sentin altında

    2025 verilerine göre Türkiye'de elektriğin ortalama fiyatı kWh başına 0,067 dolar, yani 6,7 sent olarak kaydedildi. Böylece Türkiye, elektrik fiyatlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer almazken 144 ülke ve bölge arasında 109. sırada yer alıyor

    Türkiye'deki elektrik fiyatı 2024 yılında 4,8 sent seviyesindeydi. Buna göre dolar bazında kWh başına elektrik maliyeti bir yılda 1,9 sent arttı.

    Elektriğin en pahalı olduğu ülkeler ⚡
    Sıra Ülke 2024 (dolar/kWh) 2025 (dolar/kWh)
    1 Bermuda 0,458 0,465
    2 İrlanda 0,439 0,444
    3 İtalya 0,457 0,419
    4 Cayman Adaları 0,433 0,411
    5 Lihtenştayn 0,408 0,407
    6 Almanya 0,365 0,404
    7 Belçika 0,365 0,402
    8 Birleşik Krallık 0,368 0,399
    9 İsviçre 0,404 0,364
    10 Danimarka 0,384 0,358
    11 Çekya 0,359 0,353
    12 Bahamalar 0,346 0,353
    13 Avusturya 0,360 0,342
    14 Kıbrıs 0,312 0,338
    15 Cape Verde 0,320 0,328
    16 Barbados 0,373 0,312
    17 Guatemala 0,298 0,294
    18 Hollanda 0,266 0,286
    19 Estonya 0,291 0,286
    20 Jamaika 0,292 0,285
    191 Türkiye 0,048 0,067
    Kaynakça https://worldpopulationreview.com/country-rankings/cost-of-electricity-by-country https://www.globalpetrolprices.com/electricity_prices/
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