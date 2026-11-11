Elektriğin en pahalı olduğu ülkeler belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Yapay Zeka Özeti:
- Dünyada elektrik fiyatlarının en yüksek olduğu ülkeler açıklandı. 2025 verilerine göre zirvede kilovatsaat başına 46,5 sentle Bermuda yer alıyor. İrlanda ve İtalya'nın takip ettiği listede Almanya ile Belçika gibi Avrupa ülkeleri yüksek vergi ve dışa bağımlılık nedeniyle üst sıralarda bulunuyor. Türkiye ise kilovatsaat başına 6,7 sentlik ücretle listenin alt sıralarında yer aldı.
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Elektriğin en pahalı olduğu ülkeler açıklandı
Elektrik fiyatlarını belirleyen önemli unsurlardan biri de üretimde kullanılan enerji kaynakları. Kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlara bağımlı ülkelerde küresel emtia fiyatlarındaki değişimler elektrik maliyetlerini doğrudan etkileyebiliyor. Özellikle Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'yı işgal etmesiyle enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar Avrupa başta olmak üzere birçok bölgede elektrik fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu.
Vergiler ve enerji altyapısına yapılan yatırımlar da tüketicilerin ödediği tutarı artırabiliyor. Örneğin Danimarka ve Almanya gibi ülkelerde elektrik faturalarının önemli bir bölümü vergilerden oluşuyor.
2025 verilerine göre elektrik fiyatlarının en yüksek olduğu bölgelerin başında Bermuda, İrlanda ve İtalya geliyor. Avrupa ülkelerinin listede ağırlıkta olması da dikkat çekiyor.
Bermuda'da elektrik fiyatları neden bu kadar yüksek?
Bermuda, 2025 yılında kWh başına 46,5 sentlik elektrik fiyatıyla listenin ilk sırasında yer aldı. Yaklaşık 53,2 kilometrekarelik yüzölçümüne ve 65 bini aşkın nüfusa sahip olan bölge, büyük ölçekli enerji santralleri kurmak için yeterli araziye sahip değil.
Ayrıca hidroelektrik üretimine imkan sağlayacak nehirlere de sahip olmayan Bermuda, elektrik üretiminde büyük ölçüde ithal akaryakıta bağımlı. Yakıtın dışarıdan temin edilmesi ve üretim seçeneklerinin sınırlı olması elektrik maliyetlerini yükseltiyor.
İkinci sıradaki İrlanda'da kWh başına elektrik fiyatı 44,4 sent olarak ölçüldü. İtalya ise 41,9 sentle üçüncü sırada bulunuyor. İtalya'nın elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini doğal gazdan karşılaması, ülkeyi küresel doğal gaz fiyatlarındaki değişimlere karşı hassas hale getiriyor. Nitekim ülkede düzenlemeye tabi elektrik tarifeleri 2022 yılının ilk çeyreğinde yüzde 19 gerilerken son çeyreğinde yüzde 58 yükselmişti.
Cayman Adaları'nda da benzer bir enerji bağımlılığı söz konusu. 2019 yılında bölgenin enerji ihtiyacının yüzde 97,4'ü dizel yakıtla karşılanıyordu. Yönetim, bu bağımlılığı azaltmak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının payını 2025'te yüzde 25'e, 2037'de ise yüzde 70'e çıkarmayı hedefleyen bir plan hazırlamıştı.
Avrupa'da elektrik vergileri fiyatları yükseltiyor
Listede Almanya, Belçika, Birleşik Krallık ve Danimarka gibi Avrupa ekonomileri de üst sıralarda yer alıyor. Almanya'da elektrik fiyatı kWh başına 40,4 sent olarak ölçülürken Belçika'da 40,2 sent, Birleşik Krallık'ta 39,9 sent ve Danimarka'da 35,8 sent seviyesinde bulunuyor.
Danimarka ve Almanya'da elektrik fiyatlarının yüksek olmasında vergilerin önemli bir etkisi var. Her iki ülkede de tüketicilerin ödediği elektrik bedelinin yaklaşık yarısının vergilerden kaynaklandığı belirtiliyor.
Almanya'da 2012 yılında Japonya'daki Fukuşima nükleer felaketinin ardından çok sayıda nükleer reaktörün kapatılması da elektrik piyasasını etkileyen gelişmeler arasında yer aldı. Nükleer üretimin azalması, geleneksel enerji kaynaklarından sağlanan elektriğe olan ihtiyacı artırdı.
Belçika ise elektrik üretiminde komşu ülkelerle olan bağlantılarına bağımlı olması nedeniyle coğrafi koşullardan etkileniyor. Birleşik Krallık'ta ada ülkesi olmanın getirdiği altyapı maliyetleri ve fosil yakıtlara bağımlılık elektrik fiyatlarındaki dalgalanmaları artırabiliyor.
Türkiye'de elektrik fiyatı 7 sentin altında
2025 verilerine göre Türkiye'de elektriğin ortalama fiyatı kWh başına 0,067 dolar, yani 6,7 sent olarak kaydedildi. Böylece Türkiye, elektrik fiyatlarının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer almazken 144 ülke ve bölge arasında 109. sırada yer alıyor
Türkiye'deki elektrik fiyatı 2024 yılında 4,8 sent seviyesindeydi. Buna göre dolar bazında kWh başına elektrik maliyeti bir yılda 1,9 sent arttı.
|Sıra
|Ülke
|2024 (dolar/kWh)
|2025 (dolar/kWh)
|1
|Bermuda
|0,458
|0,465
|2
|İrlanda
|0,439
|0,444
|3
|İtalya
|0,457
|0,419
|4
|Cayman Adaları
|0,433
|0,411
|5
|Lihtenştayn
|0,408
|0,407
|6
|Almanya
|0,365
|0,404
|7
|Belçika
|0,365
|0,402
|8
|Birleşik Krallık
|0,368
|0,399
|9
|İsviçre
|0,404
|0,364
|10
|Danimarka
|0,384
|0,358
|11
|Çekya
|0,359
|0,353
|12
|Bahamalar
|0,346
|0,353
|13
|Avusturya
|0,360
|0,342
|14
|Kıbrıs
|0,312
|0,338
|15
|Cape Verde
|0,320
|0,328
|16
|Barbados
|0,373
|0,312
|17
|Guatemala
|0,298
|0,294
|18
|Hollanda
|0,266
|0,286
|19
|Estonya
|0,291
|0,286
|20
|Jamaika
|0,292
|0,285
|191
|Türkiye
|0,048
|0,067
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