Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrik faturasında 820 TL dönemi başlıyor: Tüketim limiti güncellendi

    EPDK, 2027 yılı için mesken abonelerinin yıllık elektrik tüketim sınırını 3.000 kWh'ye düşürdü. Yeni düzenlemeden yaklaşık 6,5 milyon abonenin etkilenmesi bekleniyor.

    Elektrik faturasında 820 TL dönemi başlıyor: Limitler güncellendi Tam Boyutta Gör

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), mesken abonelerinin Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) kapsamına alınması için gereken yıllık elektrik tüketim limitini 2027 yılı için 3.000 kWh olarak belirledi. 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek düzenleme, aylık ortalama 250 kWh elektrik tüketimine karşılık geliyor. Bu tüketim seviyesinde aylık fatura tutarı ise yaklaşık 820 TL olarak hesaplanıyor.

    Yeni düzenlemeyle Türkiye'deki yaklaşık 44,2 milyon mesken abonesinin 6,5 milyonunun yüksek tüketimli tüketici grubuna dahil olması bekleniyor. Başka bir ifadeyle mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 14,7'si yeni tüketim sınırının üzerinde kalacak.

    Yüksek tüketimli aboneler daha farklı tarifeden elektrik kullanacak

    EPDK, mesken aboneleri için son kaynak tüketim limitini 2025 yılında yıllık 5.000 kWh, 2026 yılında ise 4.000 kWh olarak belirlemişti. 2027 yılı için bu sınırın 3.000 kWh'ye düşürülmesiyle daha fazla abonenin yüksek tüketimli gruba dahil olması bekleniyor.

    Yıllık elektrik tüketimi 3.000 kWh ve üzerinde olan aboneler, ikili anlaşma yapmamaları halinde yüksek tüketimli tüketiciler için belirlenen Son Kaynak Tedarik Tarifesi üzerinden elektrik kullanacak. Bu tarifede elektrik maliyetlerinin daha doğrudan tüketiciye yansıtılması hedefleniyor. Dolayısıyla faturalardaki “devlet desteği” artık olmayacak.

    Bazı aboneler düzenlemeden etkilenmeyecek

    Yeni tüketim sınırı bütün abone gruplarını kapsamıyor. Tarımsal faaliyetler grubundaki son kaynak tüketim limitinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Dolayısıyla tarımsal faaliyetlerle uğraşan tüketiciler yeni düzenlemeden etkilenmeyecek.

    Sanayi, kamu ve özel hizmetler sektörü ile aydınlatma abone grupları için uygulanan yıllık 15.000 kWh sınırı da aynı kaldı.

    Mesken abone grubunda yer alsalar da camiler, diğer ibadethaneler, cemevleri ve dernekler düzenlemenin dışında tutuldu. Ayrıca şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, köy içme suları ile AFAD'a ait geçici barınma merkezleri de uygulamadan muaf olacak.

    Elektrikle çalışan diyaliz destek üniteleri, solunum cihazları ve benzeri yaşam destek cihazlarına bağımlı olan tüketiciler de yeni düzenlemeden etkilenmeyecek.

    Yeni tarife hangi tarihten itibaren uygulanacak?

    EPDK'nın açıklamasında tüketim limitinin aşılması halinde yüksek tüketimli tüketicilere uygulanacak tarifenin başlangıç tarihi de netleştirildi. Buna göre 2027 yılı için belirlenen 3.000 kWh sınırının 2027 yılında veya bir önceki takvim yılı olan 2026'da aşılması durumunda, ikili anlaşma yapmamış aboneler için yeni tarife limitin aşıldığı ayı takip eden üçüncü ayın ilk gününden itibaren uygulanacak.

    Örneğin 2026 Ekim ayında düzenlenen faturayla yıllık tüketimi ilk kez 3.000 kWh'yi aşan bir mesken abonesi, 1 Ocak 2027 itibarıyla yüksek tüketimli tüketici tarifesine geçecek. Aynı sınır 2026 Aralık ayında aşılırsa yeni tarife 1 Mart 2027'de uygulanmaya başlayacak.

    2026 yılında tüketimi 3.000 kWh'nin altında kalan ancak 2027 Haziran ayında düzenlenen faturayla bu sınırı ilk kez aşan bir abone için ise başlangıç tarihi 1 Eylül 2027 olacak.

    Sayaçların saatlik okunabildiği aboneliklerde de benzer bir takvim uygulanacak. Örneğin 31 Temmuz 2027 saat 23.59'da yapılan sayaç okumasıyla yıllık tüketimin 3.000 kWh'yi ilk kez aşması halinde yüksek tüketimli tüketici tarifesi 1 Ekim 2027'de devreye girecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    kymelria +85 furkan987654321 +55 TiRaNTx +40 alvete +36 CrrystaL +30 Xloud +28 _turbo_ +28 T7heEko +27 Kn_Mehmet +25 Proprietor +25
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    43 Kişi Okuyor (18 Üye, 25 Misafir) 6 Masaüstü 37 Mobil
    CptShn, atasaguncan, avtheree ve 14 üye daha okuyor
    A
    GENEL İSTATİSTİKLER
    3060 kez okundu.
    46 kişi, toplam 46 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    elektrik, Türkiye Haberleri ve
    3 etiket daha epdk Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası56,7b
    YouTube Kanalı370b
    TikTok Sayfası3,7b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kyk cebeci erkek yurdu vhb blok yorumlar 1.5 ti vct motor nasıl bilgisayarınızda geçerli saat doğru olmayabilir philips marathon en iyisi hangisi yes your grace 2 türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    XIAOMI Poco X8 Pro Max
    XIAOMI Poco X8 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum