Elektrik faturasında 820 TL dönemi başlıyor: Tüketim limiti güncellendi

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), mesken abonelerinin Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) kapsamına alınması için gereken yıllık elektrik tüketim limitini 2027 yılı için 3.000 kWh olarak belirledi. 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek düzenleme, aylık ortalama 250 kWh elektrik tüketimine karşılık geliyor. Bu tüketim seviyesinde aylık fatura tutarı ise yaklaşık 820 TL olarak hesaplanıyor.

Yeni düzenlemeyle Türkiye'deki yaklaşık 44,2 milyon mesken abonesinin 6,5 milyonunun yüksek tüketimli tüketici grubuna dahil olması bekleniyor. Başka bir ifadeyle mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 14,7'si yeni tüketim sınırının üzerinde kalacak.

Yüksek tüketimli aboneler daha farklı tarifeden elektrik kullanacak

EPDK, mesken aboneleri için son kaynak tüketim limitini 2025 yılında yıllık 5.000 kWh, 2026 yılında ise 4.000 kWh olarak belirlemişti. 2027 yılı için bu sınırın 3.000 kWh'ye düşürülmesiyle daha fazla abonenin yüksek tüketimli gruba dahil olması bekleniyor.

Yıllık elektrik tüketimi 3.000 kWh ve üzerinde olan aboneler, ikili anlaşma yapmamaları halinde yüksek tüketimli tüketiciler için belirlenen Son Kaynak Tedarik Tarifesi üzerinden elektrik kullanacak. Bu tarifede elektrik maliyetlerinin daha doğrudan tüketiciye yansıtılması hedefleniyor. Dolayısıyla faturalardaki “devlet desteği” artık olmayacak.

Bazı aboneler düzenlemeden etkilenmeyecek

Yeni tüketim sınırı bütün abone gruplarını kapsamıyor. Tarımsal faaliyetler grubundaki son kaynak tüketim limitinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Dolayısıyla tarımsal faaliyetlerle uğraşan tüketiciler yeni düzenlemeden etkilenmeyecek.

Sanayi, kamu ve özel hizmetler sektörü ile aydınlatma abone grupları için uygulanan yıllık 15.000 kWh sınırı da aynı kaldı.

Mesken abone grubunda yer alsalar da camiler, diğer ibadethaneler, cemevleri ve dernekler düzenlemenin dışında tutuldu. Ayrıca şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, köy içme suları ile AFAD'a ait geçici barınma merkezleri de uygulamadan muaf olacak.

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Elektrikle çalışan diyaliz destek üniteleri, solunum cihazları ve benzeri yaşam destek cihazlarına bağımlı olan tüketiciler de yeni düzenlemeden etkilenmeyecek.

Yeni tarife hangi tarihten itibaren uygulanacak?

EPDK'nın açıklamasında tüketim limitinin aşılması halinde yüksek tüketimli tüketicilere uygulanacak tarifenin başlangıç tarihi de netleştirildi. Buna göre 2027 yılı için belirlenen 3.000 kWh sınırının 2027 yılında veya bir önceki takvim yılı olan 2026'da aşılması durumunda, ikili anlaşma yapmamış aboneler için yeni tarife limitin aşıldığı ayı takip eden üçüncü ayın ilk gününden itibaren uygulanacak.

Örneğin 2026 Ekim ayında düzenlenen faturayla yıllık tüketimi ilk kez 3.000 kWh'yi aşan bir mesken abonesi, 1 Ocak 2027 itibarıyla yüksek tüketimli tüketici tarifesine geçecek. Aynı sınır 2026 Aralık ayında aşılırsa yeni tarife 1 Mart 2027'de uygulanmaya başlayacak.

2026 yılında tüketimi 3.000 kWh'nin altında kalan ancak 2027 Haziran ayında düzenlenen faturayla bu sınırı ilk kez aşan bir abone için ise başlangıç tarihi 1 Eylül 2027 olacak.

Sayaçların saatlik okunabildiği aboneliklerde de benzer bir takvim uygulanacak. Örneğin 31 Temmuz 2027 saat 23.59'da yapılan sayaç okumasıyla yıllık tüketimin 3.000 kWh'yi ilk kez aşması halinde yüksek tüketimli tüketici tarifesi 1 Ekim 2027'de devreye girecek.

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