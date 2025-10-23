İngiliz şirket, elektrik motorunda rekor tazeledi: 59 kW/kg güç yoğunluğu

Yasa, temmuz ayında yeni aksiyal-fluks motor prototipiyle 13,1 kg ağırlıkta 550 kW güç elde etmiş ve bu da 42 kW/kg güç yoğunluğuna denk gelmişti. Şirketin açıklamasına göre, daha hafif bir versiyonla yapılan son testler bu değeri önemli ölçüde aştı.
Son test edilen motorun ağırlığı 12,7 kg civarında ve temmuz ayındaki tepe güç performansını büyük oranda geride bırakıyor. 59 kW/kg güç yoğunluğu, önceki testlere göre yaklaşık yüzde 40 daha yüksek.
Yasa, mevcut prototipin sadece tepe güç performansı için geliştirilmediğini belirtiyor. Şirket, “Yeni motor için çok önemli olan sürekli gücün de yaklaşık 350-400 kW civarında olacağını” tahmin ediyor. Yasa, söz konusu prototip motorun geliştirilmesine dair daha fazla detayın yakında paylaşılacağını belirtiyor.
Yasa, kompakt eksenel akılı motorlar konusunda uzmanlaşmış bir şirket. Bu motorlarda manyetik alan, klasik motorlardaki gibi rotorun merkezinden dışa değil, rotorun dönme ekseni boyunca ilerliyor. Bu düzenleme, güç yoğunluğunu artırıyor ve motorları genel olarak daha küçük yapıyor. Eksenel akılı motorlar, bileşen düzeni nedeniyle genellikle disk benzeri bir formda geliştiriliyor.
Mercedes-Benz, Oxford merkezli şirketi 2021'de satın aldı. İki yıl sonra Yasa, eksenel akılı motorlarıyla Mercedes-Benz Vision One-Eleven konsept otomobilini tanıttı. Bu teknoloji, üç motorla donatılmış AMG GT XX'ye evrilerek verimliliği ve güç çıkışı sayesinde Ağustos ayında birçok dünya rekoru kırdı. Teknoloji henüz Mercedes'in üretim modellerinde kullanılmıyor ancak Ferrari modelleri dahil bazı hibrit süper otomobillerde uygulanıyor.