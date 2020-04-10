Elektrik Şirketini değiştirmek

Eskiden devlet tekelinde olan elektrik dağıtımı, artık özel enerji kuruluşları tarafından da gerçekleştiriliyor. Tıpkı telefon ve internet aboneliklerinde olduğu gibi elektrik dağıtım şirketleri de tüketicilere avantajlı tarifeler sunuyor. İndirimli ücret tarifesi üzerinden elektrik kullanmak isteyen tüketiciler gerekli başvuruları yaparak geçiş yapabiliyor.



Elektrik Şirketi Değiştirmek İçin Hangi Şartlar Gerekiyor?

Elektrik şirketi değiştirme için tüketicilerin yıllık kullanım oranlarının serbest tüketici limiti adı verilen sınırın üstünde olması gerekiyor. Serbest tüketici limiti, 2020 yılı itibariyle 1400 kilowatt saat olarak uygulanıyor. Söz konusu limit, yılın ilk ayında güncelleniyor. Bu miktarın altında tüketime sahip olanlar ne yazık ki özel enerji şirketlerine geçiş yapamıyor. Gelecek yıllarda bu limitin kaldırılması hedefleniyor.



Elektrik şirketi değiştirme talebinde bulunmadan önce tüm borçların sıfırlanması gerekiyor. Önceki dağıtım şirketine borcu olan kişilerin geçiş talepleri kabul edilmiyor. Böylelikle borç ödememeyi gelenek haline getirmiş kişilerin şirket değiştirerek enerji kullanımına devam etmesi önleniyor.



Özel elektrik şirketlerine geçiş yapmak isteyen tüketicilerin akıllı sayaç bulundurmaları isteniyor. Çünkü bu şirketler elektrik tüketimlerini uzaktan okuyor. Eğer geçiş sürecinde akıllı sayaç yoksa bile elektrik şirketi değiştirme başvurusunda sayaç değişikliği de istenebiliyor. Hatta çoğu firma akıllı sayaçları ücretsiz olarak tahsis ediyor.



Elektrik Şirketi Değiştirirken Süreç Nasıl İşliyor?

Elektrik borcu olmayan ve söz konusu limitin üzerinde kullanımı bulunan kişiler, ikamet ettikleri yerde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketleri ile görüşmeli ve değişiklik talebinde bulunmalıdır. Bazı illerde birden özel dağıtım şirketi bulunduğundan ön araştırma yapılmalı ve tarifesi en uygun olana geçilmelidir.



Geçiş talebinde bulunduktan sonraki süreci elektrik dağıtım şirketi yürütüyor. Gerekli incelemeler yapıldıktan ve onay verildikten sonra yeni tarife üzerinden ücretlendirme yapılıyor. Elektrik şirketi değiştirme için altyapıda herhangi bir değişiklik gerekmiyor. Önceki elektrik tesisatı ve elektrik sayacı kullanılmaya devam ediliyor. Ayrıca bu süreçte kısa süreli dahil olsa binaya gelen elektrik kesilmiyor. Ülkemizdeki uygulamalara bakıldığında genellikle en geç 2 ay içerisinde talep sonuçlanıyor.



Elektrik Şirketi Değiştirme Zararlı Mıdır?

Özel elektrik dağıtım şirketleri, hizmetleri eski hatlar üzerinden veriyor. Önceki elektrik tesisatında bir değişiklik olmadığı için tüketicilerin hak kaybı olmuyor. Uygun görmedikleri zaman ya da elektrik dağıtım şirketi ile ilgili sorun olduğunda aynı işlemlerle eski dağıtım şirketine dönülebiliyor. Bu firmalar serbest piyasa ekonomisine göre rekabet ettiklerinden çok daha kaliteli hizmet sunuyor. Elektrik dağıtım şirketleri; indirimli tarifelerle birlikte arıza tespit, onarım, ödeme yöntemleri, müşteri hizmetleri gibi hizmetlerde kullanıcılarını mutlu ediyor.

Dünyanın birçok ülkesinde özel enerji şirketlerine geçiş yıllar önce yapıldığından daha oturmuş bir sistem bulunuyor. Ülkemizde özellikle son 5 yılda ivme kazanan geçişlerle birlikte firmalar da sektöre ısınıyor. Firmaların yaygınlaşması ile birlikte elektrik şirketi değiştirme süreçlerinin artması ve fiyatların minimum düzeye inmesi bekleniyor. Elektrik tedarik şirketi değiştirmek için encazip.com üzerinden tüm dağıtım şirketlerini görebilir ve işlem yapabilirsiniz.

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