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    Elektrik üretiminde yeni dönem: Tesisler uzaktan kontrol edilebilecek

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun yeni düzenlemeleriyle lisanssız elektrik üretim tesisleri acil durumlarda uzaktan kontrol edilebilecek. Depolama tesislerine de yeni şartlar getirildi.

    Elektrik üretiminde yeni dönem: Tesisler uzaktan kontrol edilecek Tam Boyutta Gör

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik piyasasını ilgilendiren beş yönetmelikte değişiklik yaptı. 19 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemelerle elektrik depolama tesislerinin kurulum şartları, lisanssız üretim tesislerinin kontrolü, teminat yükümlülükleri ve yan hizmet ödemeleri yeniden düzenlendi.

    Fazla teminatlar 10 iş günü içinde iade edilecek

    Yeni düzenlemeyle dağıtım sistemi kullanıcılarının teminat yükümlülüklerine ilişkin kurallar güncellendi. Kullanıcılar, belirlenen tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu veya nakit teminat sunabilecek. Banka teminat mektupları elektronik ortamda da düzenlenebilecek.

    Dağıtım şirketinin elinde bulunması gereken tutarı aşan teminatlar kullanıcının talep etmesi halinde 10 iş günü içinde iade edilecek. Teminat tutarının artırılmasının gerektiği durumlarda da ek teminatın sunulması için aynı süre uygulanacak.

    Elektrik üretiminde yeni dönem: Tesisler uzaktan kontrol edilecek Tam Boyutta Gör

    Son 24 ay boyunca sistem kullanım faturalarını eksiksiz ödeyen ve teminat yükümlülüğünü yerine getirmede temerrüde düşmeyen kullanıcılar için teminat hesabında esas alınan azami oran bir katla sınırlandırılacak. Bu kapsamda oluşan fazla teminatların, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde iade edilmesi öngörülüyor.

    Teminat yükümlülüğünde yüzde 20 veya daha fazla eksiklik bulunması ve bu eksikliğin giderilmemesi halinde dağıtım şirketleri durumu EPDK'ye bildirecek.

    Elektrik depolama tesislerine otomatik kontrol şartı

    Elektrik depolama tesislerinin kurulumuna ilişkin düzenlemeler de değişti. Tüketiciler, ilgili şebeke işletmecisinden uygun bağlantı görüşü almaları ve depolama tesisini aynı ölçüm noktasında kurmaları şartıyla elektrik depolama tesisi kurabilecek.

    Bağlantı anlaşmasında belirtilen anlaşma gücünden daha yüksek kurulu güce sahip bir depolama tesisi kurmak isteyen tüketiciler ise otomatik güç kontrol sistemi ve enerji kesme sistemi kurmak zorunda olacak. Bu sistemler, şebekeye enerji verilmesini ve şebekeden anlaşma gücünü aşan miktarda enerji çekilmesini önleyecek.

    Elektrik üretiminde yeni dönem: Tesisler uzaktan kontrol edilecek Tam Boyutta Gör

    Üretim lisansı sahipleri de lisansları sona ermediği veya iptal edilmediği sürece dağıtım sisteminden ayrılamayacak. Ancak dağıtım sistemine bağlı bir üretim tesisinin iletim sistemine geçmek istemesi halinde, lisansındaki bağlantı noktası değiştirildikten sonra dağıtım sisteminden ayrılmak için başvuru yapılabilecek.

    Elektrik dağıtım şebekesinin yapımını üstlenen başvuru sahiplerine ise bağlantı anlaşmasının imzalanmasının ardından tesis yapım sözleşmesini imzalamaları için 30 gün süre tanınacak.

    Bununla birlikte depolamalı elektrik üretim tesislerinin lisans şartları da değişti. Depolamalı elektrik üretim tesislerinin lisans başvurularında sunulacak belgelerin değerlendirilmesinde elektrik depolama ünitesinin kapasitesi yerine gücü dikkate alınacak.

    Bu tesisler için lisans başvurusu sırasında sunulan teminatlar, üretim tesisinin tamamı işletmeye geçinceye kadar iade edilmeyecek. Depolama ünitelerine ilişkin teminat iadelerinde ise kabulü yapılan ünitenin gücü esas alınacak.

    Düzenlemeyle tedarik ve toplayıcı lisansı sahiplerinin kullanabileceği unvanlara da sınırlama getirildi. Bu şirketler, faaliyetlerinde ilgili dağıtım şirketiyle bağlantılı oldukları izlenimini oluşturabilecek unvanları kullanamayacak. Ayrıca EPDK'nin daha önce mücbir sebep olarak kabul ettiği bir olayın, yatırımın tamamlanmasını engelleyecek şekilde devam etmesi halinde aynı madde kapsamında değerlendirilmeyeceği hükme bağlandı.

    Lisanssız elektrik üretim tesisleri uzaktan kontrol edilebilecek

    Yeni düzenlemeler, lisanssız elektrik üretim tesislerinin acil durumlarda yönetilmesine ilişkin kuralları da kapsıyor. Buna göre dağıtım şirketleri ve belirli organize sanayi bölgeleri, dengeleme güç piyasası kapsamında verilen acil durum talimatlarını uygulamak amacıyla kapsamdaki tesisleri uzaktan kontrol edebilecek.

    Acil durumun sona ermesi halinde şebeke işletmecisi, durumu en geç 15 dakika içinde tesis sahibine bildirecek. Tesisin yeniden enerjilendirilmesinden ise tesis sahibi sorumlu olacak.

    Acil durum talimatlarının yerine getirilmeyen kısmına karşılık gelen elektrik üretimi için ödeme yapılmayacak. Bu üretime karşılık gelen tutarlar, görevli tedarik şirketleri ve/veya toplayıcılar tarafından üreticilerden tahsil edilecek.

    Belirli kapsamdaki lisanssız elektrik üreticilerinin, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren 60 gün içinde şebeke işletmecisine başvurarak bağlantı anlaşmalarının revize edilmesini istemesi gerekecek. Ayrıca bağlantı anlaşmalarındaki belirli cezai şartlar 30 Nisan 2027'ye kadar uygulanmayacak.

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