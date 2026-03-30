    Elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı yüzde 76 oldu

    Türkiye, elektrik altyapısındaki güçlü hidroelektrik santral kapasitesi nedeniyle elektrik üretiminin yüzde 76’sını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı başardı.

    Türkiye'de dün günlük bazda 858 bin 451 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 848 bin 99 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 387 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 111 megavatsaatle 08.00'te gerçekleşti. Günlük bazda dün 858 bin 451 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 848 bin 99 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

    Yenilenebilir payı yüzde 70’i geçti

    Yenilenebilir enerji kullanımına dair veriler ise oldukça dikkat çekici. Electricity Maps’in EPİAŞ verileri üzerinden elde ettiği bilgilere göre 28 Mart’ta gece yarısında Türkiye’nin ürettiği elektriğin yüzde 76’sı yenilenebilir kaynaklardan karşılandı. Bu üretimin yüzde 47,99’u hidroelektrik, yüzde 22,43’ü rüzgar enerjisinden sağlandı.
    TEİAŞ verilerine göre Türkiye’nin toplam kurulu gücü 124.320 MW seviyesinde bulunuyor. 30 Mart itibariyle ise elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı yaklaşık yüzde 71 olarak kaydedildi. Bu payın dağılımına bakıldığında, hidrolik 18.169 MWh (yüzde 29), rüzgar 3.888 MWh (yüzde 6), güneş 6.692 MWh (yüzde 11) ve termik üretim 12.523 MWh (yüzde 20) olarak öne çıkıyor. Diğer kaynakların katkısı ise 21.851 MWh ile yüzde 35 seviyesinde gerçekleşti.

    Türkiye, 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar kaynaklarından toplam 120 GW kurulu güç hedefine ulaşmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda yaklaşık 80 milyar dolarlık yeni yatırımın hayata geçirilmesi planlanıyor.

