Elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı yüzde 76 oldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör

Türkiye'de dün günlük bazda 858 bin 451 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 848 bin 99 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 387 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 111 megavatsaatle 08.00'te gerçekleşti. Günlük bazda dün 858 bin 451 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 848 bin 99 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Yenilenebilir payı yüzde 70’i geçti

Yenilenebilir enerji kullanımına dair veriler ise oldukça dikkat çekici. Electricity Maps’in EPİAŞ verileri üzerinden elde ettiği bilgilere göre 28 Mart’ta gece yarısında Türkiye’nin ürettiği elektriğin yüzde 76’sı yenilenebilir kaynaklardan karşılandı. Bu üretimin yüzde 47,99’u hidroelektrik, yüzde 22,43’ü rüzgar enerjisinden sağlandı.

TEİAŞ verilerine göre Türkiye'nin toplam kurulu gücü 124.320 MW seviyesinde bulunuyor. 30 Mart itibariyle ise elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı yaklaşık yüzde 71 olarak kaydedildi. Bu payın dağılımına bakıldığında, hidrolik 18.169 MWh (yüzde 29), rüzgar 3.888 MWh (yüzde 6), güneş 6.692 MWh (yüzde 11) ve termik üretim 12.523 MWh (yüzde 20) olarak öne çıkıyor. Diğer kaynakların katkısı ise 21.851 MWh ile yüzde 35 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye, 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar kaynaklarından toplam 120 GW kurulu güç hedefine ulaşmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda yaklaşık 80 milyar dolarlık yeni yatırımın hayata geçirilmesi planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: