Elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı yüzde 76 oldu

Türkiye'de dün günlük bazda 858 bin 451 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 848 bin 99 megavatsaat oldu. Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 387 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 111 megavatsaatle 08.00'te gerçekleşti. Günlük bazda dün 858 bin 451 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 848 bin 99 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.
Yenilenebilir payı yüzde 70’i geçti
Türkiye, 2035 yılına kadar güneş ve rüzgar kaynaklarından toplam 120 GW kurulu güç hedefine ulaşmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda yaklaşık 80 milyar dolarlık yeni yatırımın hayata geçirilmesi planlanıyor.