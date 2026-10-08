Elektrik verilen turşu neden ışıl ışıl parlar? Yıllar sonra cevabı bulundu





Bilim dünyasında bazı sorular ilk bakışta son derece basit görünse de cevapları oldukça ilginç olabiliyor. Elektriğin nasıl çalıştığı, maddelerin neden belirli koşullarda farklı tepkiler verdiği veya ışığın nasıl oluştuğu gibi soruların büyük bölümü artık bilim insanları tarafından detaylı şekilde açıklanabiliyor. Ancak hâlâ günlük hayatta karşımıza çıkan ve ilk bakışta oldukça basit görünen bazı olayların arkasındaki mekanizmalar tam olarak anlaşılmış değil. Bunlardan biri de bir turşuya elektrik verildiğinde ışıl ışıl parlamaya başlaması. Yüzyıllardır bilim fuarlarında ve kimya laboratuvarlarında sergilenen bu tuhaf olayın nasıl gerçekleştiği bugüne kadar tam olarak anlaşılamamıştı. Ancak ABD'de yapılan yeni bir araştırma, yıllardır merak edilen bu soruyu açıklığa kavuşturdu.

Portland Üniversitesi'nde görevli elektrik mühendisi Joshua Méndez Harper, 2026 Electrostatics Society of America toplantısında yaptığı sunumda bu ilginç olayın arkasındaki mekanizmayı ayrıntılı şekilde ortaya koydu.

Daha önce turşunun neden parladığı konusunda iki farklı açıklama öne sürülüyordu. Bunlardan ilki, elektrik akımının oluşturduğu ısının turşunun içerisindeki sıvıyı kaynatması ve bunun sonucunda küçük gaz boşluklarının oluşmasıydı. Bu gaz boşlukları, elektriğin geçişini bir süreliğine engelleyerek turşunun içerisinde oldukça sıra dışı bir döngü meydana getiriyordu. Araştırmacının üzerinde durduğu ikinci mekanizma ise elektrolizdi. Elektrik akımı kullanılarak bir bileşiğin kendisini oluşturan parçalara ayrılması süreci olarak tanımlanabileceğimiz elektrolizin, bu tuhaf etkileşimin başlıca sebebi olabileceği düşünülüyordu. Joshua Méndez Harper'ın çalışması, aslında bunların ikisinin de payı olduğunu ortaya koydu.

Elektrik Akımı Turşunun İçinde Küçük Kıvılcımlar Oluşturuyor

Tam Boyutta Gör Turşunun içerisindeki sıvı kaynadığında oluşan gaz cepleri, elektrik akımının geçişini zorlaştıran bir yalıtım bölgesi oluşturuyor. Bu nedenle turşunun bir bölgesi soğumaya başlıyor ve gaz boşlukları küçülüyor. Bunun ardından tuzlu su yeniden elektrotun, yani turşuya yerleştirilen metal çatalın çevresine doğru hareket ediyor. Ancak Méndez Harper'a göre bu açıklama tek başına yeterli değil. Çünkü turşunun neden yalnızca bir ucunun belirgin şekilde parladığını açıklamakta yetersiz kalıyor.

Burada hidrojen devreye giriyor. Çünkü hidrojen son derece yanıcı bir gaz ve turşunun içerisinde biriken küçük miktarlardaki hidrojen, elektrik akımının oluşturduğu kıvılcımla temas ettiğinde yanabiliyor. Başka bir deyişle turşunun parlamasının arkasında yalnızca ısınma değil, elektrik arkının tetiklediği küçük hidrojen patlamaları da bulunuyor.

Méndez Harper'ın açıklamasına göre gerçek mekanizma aslında bu iki açıklamanın birleşiminden oluşuyor. Elektrik akımı turşunun içerisindeki suyun parçalanarak hidrojen oluşturmasına yardımcı olurken, aynı süreçte ortaya çıkan elektrik kıvılcımları da bu hidrojeni tutuşturuyor. Dolayısıyla turşunun parlamasını sağlayan şey doğrudan hidrojenin ısınması değil, hidrojenin bir kıvılcımla ateşlenmesi. Araştırmacı bunu benzin istasyonunda sigara yakmaya benzetiyor: Ortamda yanıcı bir gaz bulunduğunda onu tutuşturmak için çok küçük bir kıvılcım bile yeterli olabiliyor.

Turşunun Sarı-Turuncu Parlamasının Nedeni İse Sodyum

Peki turşu neden beyaz bir ışık yerine sarı-turuncu renkte parlıyor? Bunun nedeni ise turşunun içerisindeki tuz. Elektrik enerjisi, turşunun içerisinde bulunan sodyum iyonlarını uyarıyor. Uyarılan sodyum atomları daha düşük enerji seviyelerine geri dönerken belirli dalga boylarında ışık yayıyor ve bu ışık insan gözünün sarı-turuncu olarak algıladığı renkte ortaya çıkıyor.

Aslında benzer bir mekanizmayı havai fişeklerde de görüyoruz. Havai fişeklerin farklı renklerde parlamasını sağlayan unsurlardan biri, içerisinde kullanılan farklı elementler. Sodyum da kendine özgü sarı-turuncu ışığı nedeniyle bu renkli gösterilerin arkasındaki elementlerden biri. Dolayısıyla prize bağlanan bir turşunun küçük bir ışık kaynağı gibi görünmesinin arkasında da aslında oldukça temel bir fizik ve kimya mekanizması yatıyor.

Bu yüzden turşunun içerisinde kullanılan tuz değiştirilirse ortaya çıkan rengin de değişebileceği düşünülüyor. Farklı tuzlar farklı elementleri içerdiği için elektrik enerjisiyle uyarıldıklarında farklı dalga boylarında ışık yayabilirler.

Geriye ise deneyin en ilginç kısmı kalıyor: Turşunun tamamı elektrik akımına maruz kalmasına rağmen neden yalnızca bir ucu parlıyor? Araştırmacılara göre bunun muhtemel nedeni, turşunun belirli bir bölümünde daha fazla tuzlu su bulunması. Sıvının dağılımındaki bu farklılık, elektrik akımının ve elektroliz sürecinin turşunun bir bölümünde daha yoğun gerçekleşmesine neden oluyor.

Yani anlayacağınız yıllardır bilim gösterilerinde ve kimya derslerinde kullanılan bu tuhaf deneyin arkasında aslında elektrik iletimi, elektroliz, hidrojen oluşumu, elektrik arkları ve atomların ışık yayması gibi birbirinden farklı süreçler bulunuyor.

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