    Elektrikli araç batarya değişim şirketi Ample iflas etti

    Elektrikli araçlar için batarya değişim istasyonları geliştiren ABD’li girişim Ample iflas ettiğini açıkladı. Şirket, bir elektrikli aracın bataryasını sadece 5 dakikada değiştirme iddiasındaydı.

    Elektrikli araç batarya değişim şirketi Ample iflas etti Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçlar için batarya değişim istasyonları geliştiren ABD’li girişim Ample iflas ettiğini açıkladı. Şirket, elektrikli araç batarya değiştirme teknolojisi konusunda oldukça iddialı vaatlerde bulunuyordu.

    Sadece 5 dakikada batarya değişimi vadediyordu

    San Francisco merkezli girişim, otonom çalışan, kısa sürede kurulabilen, düşük maliyetli ve modüler yapısı sayesinde neredeyse tüm elektrikli araçlara uyarlanabilen batarya değişim istasyonları geliştiriyordu. Ample’a göre bir batarya değişimi yaklaşık 5 dakika sürüyor ve sadece 13 dolara mal oluyordu.

    Şirket, batarya değişim istasyonları sayesinde, elektrikli araç sahiplerinin araçlarını benzinli araçlar kadar hızlı doldurmalarına olanak sağlayan bu sistemin gelecek vadettiğini düşünüyordu. Ancak şirket, ABD’nin Texas Güney Bölgesi’nde Chapter 11 kapsamında iflas başvurusunda bulundu.

    Ample, faaliyet süresi boyunca toplamda 330 milyon dolar yatırım toplamıştı. Buna rağmen nakit sıkıntısı nedeniyle operasyonlarını durdurdu. Bu yıl içinde ek fon bulmayı başarsa da, yenilenebilir enerji alanındaki yatırım ortamının zorluğu şirketin sürdürülebilirliğini engelledi.

    Mahkeme kayıtlarına göre şirketin varlıkları 10–50 milyon dolar arasında, borçları ise 50–100 milyon dolar seviyesinde. Ample ayrıca, hem faaliyetlerini sürdürmek hem de iflas sürecini finanse etmek için 6 milyon dolarlık ek kaynak arayışında. Şirket şu anda yalnızca iki çalışanını bünyesinde tutuyor.

    Bu noktada Ample’ın teknolojisinin geleceği belirsizliğini koruyor. Şirketin teknolojisinin başka bir şirket tarafından satın alınması mümkün. Nitekim Ample; Shell, Mitsubishi ve Stellantis gibi büyük şirketlerden yatırım ve iş birlikleri almıştı.

    Öte yandan, daha önceki birçok batarya değişim girişimi gibi tamamen ortadan kaybolması da mümkün. Tesla, Kaliforniya’da yalnızca tek bir deneme istasyonu kurduktan sonra bu fikirden vazgeçmişti. Better Place ise İsrail ve Danimarka’daki sınırlı denemeleri ölçekleyemeyince iflas etmişti.

    Yine de batarya değişim modelinin tamamen başarısız olduğunu söylemek doğru olmaz. Çin’de NIO bu sistemi görece başarılı şekilde uyguluyor. Şirket her ne kadar 2025 büyüme hedeflerini tutturamamış olsa da, Ekim ayı itibarıyla ülkede 3.581 batarya değişim istasyonuyla hizmet veriyor. Çinli batarya devi CATL ise 700 batarya değişim istasyonuna ulaşmış durumda. 

