Elektrikli araç batarya üretiminde fazla kapasite sorunu ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Elektrikli araç dünyası çok fazla batarya üretimi sorunuyla karşı karşıya. Danışmanlık şirketi AlixPartners’ın yeni raporuna göre, elektrikli araç bataryası üretim kapasitesi, dünyanın tüm büyük pazarlarında bu bataryalara olan talebi aşıyor. Kuzey Amerika’da kapasite, talebin 1,9 katı seviyesinde. Avrupa’da bu oran 2,2 kat.

Çin'de üretim kapasitesi talebin 5,6 katı!

Çin’de ise durum çok daha vahim. Batarya üretim kapasitesi talebin 5,6 katı. Üstelik Çin’in elektrikli araçları ve bileşenleri büyük pazarlarda gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalınca, Çinli batarya üreticileri için dönem daha da belirsiz hale geldi.

Her ne kadar Kuzey Amerika’daki tablo kağıt üzerinde daha iyi görünse de, orada da bazı eksikler var. Örneğin, lityum demir fosfat (LFP) bataryalarının yerel üretimi oldukça sınırlı. Bu bataryalar, enerji yoğunluğu biraz düşük olsa da daha dayanıklı ve daha ucuz oldukları için avantaj sağlıyor.

Aşırı üretimin sebepleri neler?

Rapora göre, mevcut tesisler halihazırda talebin çok üzerinde olduğu için şu anda yeni üretim kapasitesi inşa etmek için bir teşvik bulunmuyor. Aşırı kapasitenin oluşmasında bazı bölgesel nedenler öne çıkıyor: Çin’deki yoğun teşvik harcamaları, ABD’nin kendi batarya üretimi destek programları ve Avrupa Birliği'nin agresif düzenlemeleri. Genel olarak ise asıl sorun, tüketicilerin elektrikli araç seçeneklerine, otomobil üreticilerinin ve düzenleyicilerin beklediği ölçüde ilgi göstermemesi.

AlixPartners Kıdemli Başkan Yardımcısı Rohit Gujarathi'ye göre bunun başlıca nedeni maliyet: “Tüketicilerin önemsediği şey, ‘Aracın fiyatı ne kadar?’ sorusu. Ve şu anda çoğu durumda bu ekonomik olarak mantıklı görünmüyor, özellikle de birçok hükümet desteği kaldırılmışken.”

Arz fazlası fiyatları aşağı çekse bile, batarya üretim ve hammadde maliyetleri hala yüksek. Bu nedenle şirketler, bu bataryaları uzun vadede zararına satamıyor. Bu durum, batarya üreticileri üzerinde finansal baskı yaratıyor.

Ayrıca, ABD’nin federal vergi indirimini kaldırması ve emisyon standartlarını gevşetmesi, elektrikli araç satışlarını teşvik eden unsurları ortadan kaldırdı. Bunun sonucu muhtemelen elektrikli araç pazarında daralma gerçekleşecek, ancak bu daralmanın ne kadar büyük olacağı henüz bilinmiyor.

Elektrikli araçlara geçiş tahminleri düşürüldü

Tam Boyutta Gör Pazarın daralması, kapasite-talep oranını daha da kötüleştirecek. AlixPartners, bu oranın 2028’e kadar 2,4’e çıkacağını ve 2030’a kadar bu seviyede kalacağını öngörüyor. Geçen yıl, 2030’da ABD’deki yeni araç alıcılarının %36’sının elektrikli araç seçeceği tahmin ediliyordu. Bu yıl ise bu oran %18’e, yani yarı yarıya indirildi.

Sonuç olarak, mevcut batarya fabrikalarında konsolidasyon (birleşme/satın alma) ve yeniden yapılanma bekleniyor. Örneğin, General Motors kısa süre önce LG Energy Solution ile ortak olduğu bir batarya fabrikasındaki hissesini sattı. Gujarathi, ABD’de LFP batarya fabrikalarının artacağını da öngörüyor, çünkü bu tür bataryalar maliyet açısından avantajlı.

Bazı firmalar, fazla batarya üretim kapasitesini enerji depolama sistemleri üretimine yönlendirmeye çalışıyor. Ancak hangi strateji benimsenirse benimsensin, bugünkü belirsizlik ortamı uygun fiyatlı elektrikli araçların geleceğini doğrudan etkileyecek.

