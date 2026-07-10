Elektrikli araç bataryaları 5 yılda çöp mü oluyor? İşte gerçek tablo

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli araç sahiplerinin ve potansiyel alıcıların en büyük çekincesi olan batarya ömrü ve yüksek değişim maliyetleri, yeni nesil verilerle gündemden düşüyor. Gerçek dünya kullanım testleri, modern bataryaların yüz binlerce kilometre sonra bile performansını koruduğunu gösteriyor.

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İngiltere'de yaklaşık 400 bin kilometre yol yapan bir Tesla Model 3'ün hala uzun menzilli yolculuklara sorunsuz devam edebilmesi, bu dayanıklılığın en somut örneği olarak öne çıkıyor. Tabii ki bu tekil bir örnek olsa da, genel istatistikler de batarya güvenilirliğindeki kitlesel sıçramayı doğruluyor.

5 yılda %95 kapasite

Yapılan araştırmalar, ortalama bir elektrikli aracın beş yılın sonunda orijinal menzilinin %95'ini koruduğunu gösteriyor. Modüler onarım sistemleri sayesinde, yeni nesil bataryaların araç ömründen daha uzun süre dayanması bekleniyor.

Gelişen batarya kimyası ve gelişmiş termal yönetim sistemleri, batarya güvenilirliğinde ciddi bir sıçrama yarattı. Dönemsel veriler teknolojinin geldiği noktayı net bir şekilde ortaya koyuyor:

2011 - 2016 yılları arası: Üretilen her 12 araçtan birinde batarya değişimi gerekirken,

Üretilen her batarya değişimi gerekirken, 2022 ve sonrası: Yeni nesil modellerde bu oran yüzde 0,3'e kadar gerilemiş durumda.

Tam Boyutta Gör Öte yandan bataryalar zamana ve kullanıma bağlı aşınmaya karşı tamamen dayanıklı değil; bu nedenle kullanıcı alışkanlıkları performansı doğrudan etkiliyor. Özellikle sık DC (hızlı) şarj kullanımı ile AC (yavaş) şarj kullanımı arasında uzun vadede şu farklar gözleniyor:

Şarj Yöntemi 5 Yıl Sonraki Kapasite Oranı AC (Yavaş Şarj) %94,9 DC (Hızlı Şarj) %89,7

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Elektrikli araç bataryaları 5 yılda çöp mü oluyor? İşte gerçek

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