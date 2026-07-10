Elektrikli araç bataryaları 5 yılda çöp mü oluyor? İşte gerçek tablo

İngiltere'de yaklaşık 400 bin kilometre yol yapan bir Tesla Model 3'ün hala uzun menzilli yolculuklara sorunsuz devam edebilmesi, bu dayanıklılığın en somut örneği olarak öne çıkıyor. Tabii ki bu tekil bir örnek olsa da, genel istatistikler de batarya güvenilirliğindeki kitlesel sıçramayı doğruluyor.
5 yılda %95 kapasite
Yapılan araştırmalar, ortalama bir elektrikli aracın beş yılın sonunda orijinal menzilinin %95'ini koruduğunu gösteriyor. Modüler onarım sistemleri sayesinde, yeni nesil bataryaların araç ömründen daha uzun süre dayanması bekleniyor.
Gelişen batarya kimyası ve gelişmiş termal yönetim sistemleri, batarya güvenilirliğinde ciddi bir sıçrama yarattı. Dönemsel veriler teknolojinin geldiği noktayı net bir şekilde ortaya koyuyor:
- 2011 - 2016 yılları arası: Üretilen her 12 araçtan birinde batarya değişimi gerekirken,
- 2022 ve sonrası: Yeni nesil modellerde bu oran yüzde 0,3'e kadar gerilemiş durumda.
|Şarj Yöntemi
|5 Yıl Sonraki Kapasite Oranı
|AC (Yavaş Şarj)
|%94,9
|DC (Hızlı Şarj)
|%89,7