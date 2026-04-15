    Elektrikli araç bataryalarında lityum geri dönüşümünde rekor: Yüzde 90 verimlik!

    Japonya’da geliştirilen yeni geri dönüşüm teknolojisi, kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli araç bataryalarından lityumun yüzde 90’ını geri kazanmayı başarırken emisyonları azalttı.

    Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte batarya üretimi için kritik öneme sahip olan lityum, küresel rekabetin merkezine yerleşmiş durumda. Kendi doğal kaynakları sınırlı olan Japonya ise bu alanda dikkat çekici bir çözüm geliştirdi. Ülkede kurulan yeni bir tesis, kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli araç bataryalarından lityumun yaklaşık yüzde 90’ını geri kazanmayı başardı. Bu oran, önceki geri dönüşüm yöntemlerine kıyasla neredeyse iki katlık artış anlamına geliyor.

    Söz konusu atılım Japonya’nın önde gelen demir dışı metal şirketlerinden birinin iştiraki olan JX Metals Circular Solutions tarafından geliştirildi. Tesisin yöneticilerinden Tadashi Nakagawa, geliştirilen yöntemin temelinde lityum çıkarımında kullanılan kimyasalların ve süreçlerin yeniden tasarlanmasının yattığını belirtiyor. Yapılan iyileştirmeler sayesinde daha önce yüzde 50’nin altında kalan geri kazanım oranı yaklaşık yüzde 90 seviyesine çıkarıldı.

    Süreç nasıl işliyor?

    Yeni geri dönüşüm yöntemi birkaç aşamadan oluşuyor. Öncelikle eski bataryalar ayrıştırılıyor ve metal dışı bileşenlerden arındırılmak üzere yakılıyor. Ardından geriye kalan materyal öğütülerek “black mass” olarak adlandırılan, metal açısından zengin bir toz haline getiriliyor. Bu aşamadan sonra devreye hidrometalurji adı verilen su bazlı kimyasal işlem giriyor ve lityum bu karışımdan ayrıştırılıyor.

    Bu süreçte öne çıkan en önemli yeniliklerden biri, elde edilen lityum hidroksitin rafinasyon sırasında kullanılan geleneksel bir kimyasalın yerini alması. Bu sayede yalnızca verimlilik artmıyor, aynı zamanda karbon emisyonları da yaklaşık yüzde 40 oranında azaltılıyor.

    Japonya için stratejik öneme sahip

    Japonya bugüne kadar batarya üretimi için gerekli olan lityum, kobalt ve nikel gibi kritik minerallerin neredeyse tamamını ithal ediyordu. Üstelik bu hammaddelerin işlenmesi çoğunlukla Çin üzerinden gerçekleşiyordu. Bu durum, ülkeyi tedarik zinciri açısından kırılgan hale getiriyordu.

    Yeni geri dönüşüm teknolojisi bu bağımlılığı azaltma potansiyeli taşıyor. Ayrıca Japonya’da yürürlüğe giren yeni düzenlemeler kapsamında, telefonlar, elektronik sigaralar ve elektrikli aletler gibi cihazlarda kullanılan küçük bataryaların toplanması ve geri dönüştürülmesi zorunlu hale getirildi. Hükümet, 2030 yılına kadar yüzde 70 lityum geri kazanım oranı hedefliyor.

    Her ne kadar geri dönüşüm teknolojisi büyük bir ilerleme kaydetmiş olsa da Japonya’nın önündeki en büyük engel farklı bir noktada ortaya çıkıyor. Ülkede kullanım ömrünü tamamlayan lityum iyon bataryaların yalnızca yaklaşık yüzde 14’ü resmi geri dönüşüm sistemine dahil edilebiliyor. Özellikle eski elektrikli araçların yurt dışına ihraç edilmesi, değerli metallerin ülke içinde geri kazanılmasını zorlaştırıyor.

    Küresel rekabet kızışıyor

    Japonya’nın bu alandaki ilerlemesi dikkat çekici olsa da küresel rekabet oldukça yoğun. ABD merkezli Redwood Materials şirketi, yıllık yaklaşık 250 bin elektrikli araca eşdeğer bataryadan yüzde 95’e varan lityum geri kazanımı sağladığını açıklamış durumda.

    Öte yandan batarya geri dönüşüm pazarı da hızla büyüyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 13 milyar dolar büyüklüğe ulaşan sektörün, 2035 yılına kadar 70 milyar dolara çıkması bekleniyor.

