Elektrikli araç bataryası ömrü kaç yıl? Yeni araştırma yanıtladı

Tam Boyutta Gör Elektrikli araç bataryası ömrü, elektrikli otomobil satın almayı düşünen bireysel kullanıcılar ve filolar için en kritik başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Gerçek dünya koşullarında yapılan yeni bir araştırma, elektrikli araç bataryalarının sanılandan çok daha uzun süre kullanılabildiğini ortaya koyuyor. Çalışmaya göre modern elektrikli otomobil bataryaları, kapasitenin yüzde 75 seviyesine düşmesine kadar ortalama 13 yıl dayanabiliyor.

İçten yanmalı motorlu araçlardan uzaklaşma süreci küresel ölçekte hız kazanırken, elektrikli araçlara dair soru işaretleri de tamamen ortadan kalkmış değil. Özellikle batarya ömrü, menzil kaybı ve ikinci el değeri gibi konular, tüketicilerin karar süreçlerinde belirleyici rol oynuyor. Bu nedenle gerçek kullanım verilerine dayanan kapsamlı çalışmalar, elektrikli araçların geleceğine dair daha net bir tablo çizilmesini sağlıyor. Son araştırma da bu belirsizlikleri azaltan önemli sonuçlar sunuyor.

Dünyanın en hızlı dronu Peregreen V4 rekoru geri aldı 2 sa. önce eklendi

Gerçek kullanım verileri batarya dayanıklılığını ortaya koyuyor

Kanada merkezli filo yönetimi ve telemetri yazılımı şirketi Geotab, 2020 yılından bu yana hafif ticari ve binek elektrikli araçlarda batarya sağlığını düzenli olarak analiz ediyor. Şirketin 2025 yılında yayımladığı son çalışma, 21 farklı marka ve modelden 22.700’den fazla elektrikli otomobilden toplanan gerçek dünya verilerine dayanıyor. Bu geniş veri seti, laboratuvar testlerinden farklı olarak günlük kullanım alışkanlıklarını, iklim koşullarını ve şarj davranışlarını da kapsıyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre elektrikli araç bataryalarında yıllık ortalama kapasite kaybı yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşiyor. Bu oran, bataryanın yüzde 75 kapasite seviyesine ulaşmasının yaklaşık 13 yıl sürdüğüne işaret ediyor. Başka bir ifadeyle, bir elektrikli otomobil on yılı aşkın süre kullanılsa bile menzilinin büyük bölümünü koruyabiliyor. Bu durum, özellikle uzun vadeli maliyet hesabı yapan kullanıcılar için elektrikli araçları daha cazip hale getiriyor.

Tam Boyutta Gör Elbette batarya ömrü her araçta aynı şekilde ilerlemiyor. Geotab, kapasite kaybı oranlarının araç modeline, sürüş yoğunluğuna, iklim koşullarına ve özellikle şarj alışkanlıklarına bağlı olarak değiştiğini vurguluyor. DC hızlı şarj istasyonları, kısa sürede yüksek menzil kazandırsa da şarj sırasında batarya sıcaklığını artırdığı için uzun vadede batarya yıpranmasını hızlandırabiliyor. Buna karşılık, daha yavaş çalışan Seviye 2 AC şarj yöntemleri batarya sağlığını daha iyi koruyor.

Geotab’ın önceki yıl yayımladığı raporda yıllık ortalama batarya bozulma oranı yüzde 1,8 olarak açıklanmıştı. Şirket, yeni çalışmada bu oranın artmasını daha geniş bir veri havuzunun kullanılması ve hızlı şarjın son yıllarda daha yaygın hale gelmesiyle açıklıyor. Batarya bozulması, zamanla enerji depolama kapasitesinin azalması anlamına geliyor ve bu durum doğrudan menzil performansını etkiliyor. Ancak mevcut veriler, bu sürecin kullanıcıları endişelendirecek kadar hızlı ilerlemediğini gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Elektrikli araç bataryası ömrü kaç yıl? Yeni araştırma yanıtladı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: