Elektrikli araç bataryası ömrü kaç yıl? Yeni araştırma yanıtladı

İçten yanmalı motorlu araçlardan uzaklaşma süreci küresel ölçekte hız kazanırken, elektrikli araçlara dair soru işaretleri de tamamen ortadan kalkmış değil. Özellikle batarya ömrü, menzil kaybı ve ikinci el değeri gibi konular, tüketicilerin karar süreçlerinde belirleyici rol oynuyor. Bu nedenle gerçek kullanım verilerine dayanan kapsamlı çalışmalar, elektrikli araçların geleceğine dair daha net bir tablo çizilmesini sağlıyor. Son araştırma da bu belirsizlikleri azaltan önemli sonuçlar sunuyor.
Gerçek kullanım verileri batarya dayanıklılığını ortaya koyuyor
Kanada merkezli filo yönetimi ve telemetri yazılımı şirketi Geotab, 2020 yılından bu yana hafif ticari ve binek elektrikli araçlarda batarya sağlığını düzenli olarak analiz ediyor. Şirketin 2025 yılında yayımladığı son çalışma, 21 farklı marka ve modelden 22.700’den fazla elektrikli otomobilden toplanan gerçek dünya verilerine dayanıyor. Bu geniş veri seti, laboratuvar testlerinden farklı olarak günlük kullanım alışkanlıklarını, iklim koşullarını ve şarj davranışlarını da kapsıyor.
Araştırmanın sonuçlarına göre elektrikli araç bataryalarında yıllık ortalama kapasite kaybı yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşiyor. Bu oran, bataryanın yüzde 75 kapasite seviyesine ulaşmasının yaklaşık 13 yıl sürdüğüne işaret ediyor. Başka bir ifadeyle, bir elektrikli otomobil on yılı aşkın süre kullanılsa bile menzilinin büyük bölümünü koruyabiliyor. Bu durum, özellikle uzun vadeli maliyet hesabı yapan kullanıcılar için elektrikli araçları daha cazip hale getiriyor.
Geotab’ın önceki yıl yayımladığı raporda yıllık ortalama batarya bozulma oranı yüzde 1,8 olarak açıklanmıştı. Şirket, yeni çalışmada bu oranın artmasını daha geniş bir veri havuzunun kullanılması ve hızlı şarjın son yıllarda daha yaygın hale gelmesiyle açıklıyor. Batarya bozulması, zamanla enerji depolama kapasitesinin azalması anlamına geliyor ve bu durum doğrudan menzil performansını etkiliyor. Ancak mevcut veriler, bu sürecin kullanıcıları endişelendirecek kadar hızlı ilerlemediğini gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: