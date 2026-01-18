Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli araç bataryası ömrü kaç yıl? Yeni araştırma yanıtladı

    Elektrikli araç bataryası ömrü ne kadar? Gerçek kullanım verilerine dayanan yeni araştırma, bataryaların yıllarca dayanabildiğini ortaya koyuyor. İşte detaylar:

    Elektrikli araç bataryası ömrü kaç yıl? Yeni araştırma yanıtladı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç bataryası ömrü, elektrikli otomobil satın almayı düşünen bireysel kullanıcılar ve filolar için en kritik başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Gerçek dünya koşullarında yapılan yeni bir araştırma, elektrikli araç bataryalarının sanılandan çok daha uzun süre kullanılabildiğini ortaya koyuyor. Çalışmaya göre modern elektrikli otomobil bataryaları, kapasitenin yüzde 75 seviyesine düşmesine kadar ortalama 13 yıl dayanabiliyor.

    İçten yanmalı motorlu araçlardan uzaklaşma süreci küresel ölçekte hız kazanırken, elektrikli araçlara dair soru işaretleri de tamamen ortadan kalkmış değil. Özellikle batarya ömrü, menzil kaybı ve ikinci el değeri gibi konular, tüketicilerin karar süreçlerinde belirleyici rol oynuyor. Bu nedenle gerçek kullanım verilerine dayanan kapsamlı çalışmalar, elektrikli araçların geleceğine dair daha net bir tablo çizilmesini sağlıyor. Son araştırma da bu belirsizlikleri azaltan önemli sonuçlar sunuyor.

    Gerçek kullanım verileri batarya dayanıklılığını ortaya koyuyor

    Kanada merkezli filo yönetimi ve telemetri yazılımı şirketi Geotab, 2020 yılından bu yana hafif ticari ve binek elektrikli araçlarda batarya sağlığını düzenli olarak analiz ediyor. Şirketin 2025 yılında yayımladığı son çalışma, 21 farklı marka ve modelden 22.700’den fazla elektrikli otomobilden toplanan gerçek dünya verilerine dayanıyor. Bu geniş veri seti, laboratuvar testlerinden farklı olarak günlük kullanım alışkanlıklarını, iklim koşullarını ve şarj davranışlarını da kapsıyor.

    Araştırmanın sonuçlarına göre elektrikli araç bataryalarında yıllık ortalama kapasite kaybı yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşiyor. Bu oran, bataryanın yüzde 75 kapasite seviyesine ulaşmasının yaklaşık 13 yıl sürdüğüne işaret ediyor. Başka bir ifadeyle, bir elektrikli otomobil on yılı aşkın süre kullanılsa bile menzilinin büyük bölümünü koruyabiliyor. Bu durum, özellikle uzun vadeli maliyet hesabı yapan kullanıcılar için elektrikli araçları daha cazip hale getiriyor.

    Elektrikli araç bataryası ömrü kaç yıl? Yeni araştırma yanıtladı Tam Boyutta Gör
    Elbette batarya ömrü her araçta aynı şekilde ilerlemiyor. Geotab, kapasite kaybı oranlarının araç modeline, sürüş yoğunluğuna, iklim koşullarına ve özellikle şarj alışkanlıklarına bağlı olarak değiştiğini vurguluyor. DC hızlı şarj istasyonları, kısa sürede yüksek menzil kazandırsa da şarj sırasında batarya sıcaklığını artırdığı için uzun vadede batarya yıpranmasını hızlandırabiliyor. Buna karşılık, daha yavaş çalışan Seviye 2 AC şarj yöntemleri batarya sağlığını daha iyi koruyor.

    Geotab’ın önceki yıl yayımladığı raporda yıllık ortalama batarya bozulma oranı yüzde 1,8 olarak açıklanmıştı. Şirket, yeni çalışmada bu oranın artmasını daha geniş bir veri havuzunun kullanılması ve hızlı şarjın son yıllarda daha yaygın hale gelmesiyle açıklıyor. Batarya bozulması, zamanla enerji depolama kapasitesinin azalması anlamına geliyor ve bu durum doğrudan menzil performansını etkiliyor. Ancak mevcut veriler, bu sürecin kullanıcıları endişelendirecek kadar hızlı ilerlemediğini gösteriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yönetim bilişim sistemleri kpss 1 milyon sermaye ile yapılacak işler trim sesi giderici avelox kullananların yorumları telefon ekranında beyaz çizgiler nasıl geçer

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro S
    Reeder S19 Max Pro S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Generic N5095A
    Generic N5095A
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum