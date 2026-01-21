Elektrikli araç pazarında LFP bataryalar ilk defa klasik lityum bataryaları geride bıraktı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Araştırma şirketi RhoMotion verilerine göre, düşük maliyetli lityum demir fosfat (LFP) bataryaların elektrikli araçlardaki kullanımı 2025 yılında ilk kez geleneksel nikel bazlı lityum bataryaları geride bıraktı.

LFP bataryalar NMC'lerin yerini almaya başladı

Uzun süre boyunca otomobil üreticileri, daha gelişmiş tedarik zincirleri ve elektrikli araçlara daha uzun menzil sağlayan yüksek enerji yoğunlukları nedeniyle nikel manganez kobalt (NMC) bataryaları tercih etti. Ancak NMC bataryaların sunduğu bu avantajların ciddi bedelleri bulunuyor. Nikel ve kobaltın çıkarılması hem maliyetli hem de çevresel açıdan zararlı süreçler gerektiriyor. Ayrıca bu hammaddeler, özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yoğunlaşan ve iş gücü sömürüsü ile insan hakları ihlalleriyle anılan tartışmalı tedarik zincirlerine bağlı.

Bu tablo, batarya üreticilerini nikel içermeyen alternatiflere yöneltti. Sonuç olarak LFP gibi kimyalara geçiş süreci hız kazandı. Daha düşük üretim maliyetleri, sorunlu hammaddelere daha az bağımlılık ve NMC ile arasındaki enerji yoğunluğu farkının giderek azalmasıyla birlikte, bu dönüşümün başını Çinli otomobil ve batarya üreticileri çekti.

%50 pazar payını aştı

Tam Boyutta Gör RhoMotion’a göre LFP bataryalar, geçen yıl itibarıyla dünya genelindeki elektrikli araç batarya kurulumlarının yarısından fazlasını oluşturdu. NMC bataryalar enerji yoğunluğunda hala bir miktar üstünlüğe sahip olsa da, üreticiler bu dezavantajı çeşitli mühendislik çözümleriyle telafi etmeyi başardı. Hücreden pakete ve hücreden şasiye tasarımlar, aynı hacme daha fazla hücre yerleştirilmesine olanak tanırken, anot ve katot malzemelerindeki iyileştirmeler performans farkını daha da kapatıyor.

LFP batarya kullanımında Çin açık ara zirvede yer alıyor. Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde ülkede satılan elektrikli araçların %80’inden fazlası LFP bataryalarla donatıldı. Üstelik bu hakimiyet artık küresel pazarlara da yayılıyor.

Avrupa'da kullanım artarken Kuzey Amerika'da azaldı

Tam Boyutta Gör 2025’te Çin hariç Avrupa ve Asya, küresel LFP büyümesinin yaklaşık %75’ini oluşturdu. Bu artışın temel nedeni, Çinli elektrikli araç markalarının dış pazarlara hızlı girişi oldu. Bloomberg’in Dataforce verilerine dayandırdığı haberine göre, Kasım ayında Çinli üreticiler Avrupa elektrikli araç pazarında %12,8’lik rekor bir paya ulaştı; bu oran bir önceki yıla kıyasla iki katından fazla. BYD, Leapmotor ve Chery, 2025 boyunca Avrupa genelinde dikkat çekici büyüme sergiledi.

2025'te bataryalı enerji depolama pazarı %50 büyüdü 19 sa. önce eklendi

LFP pazarının tartışmasız lideri olan CATL, geçen yıl dünya genelinde satılan tüm elektrikli araçların yaklaşık üçte birinin batarya hücresi tedarikçisi oldu. Çinli batarya devleri, hem gümrük vergisi riskini azaltmak hem de otomobil üreticilerine yakın olmak amacıyla Avrupa’da yerel LFP batarya üretimine hız veriyor. BYD ve CATL Macaristan’da yeni batarya fabrikaları kurarken, CATL Almanya’daki tesisine ek olarak Stellantis ile ortaklaşa İspanya’da da yeni bir fabrika planlıyor.

2025’te LFP kullanımının gerilediği tek bölge Kuzey Amerika oldu. ABD, Çin menşeli bataryaların ülkeye girişini yüksek gümrük vergileri ve Biden döneminde yürürlüğe giren Enflasyonu Düşürme Yasası kapsamındaki sıkı tedarik kurallarıyla büyük ölçüde engelledi. Bu durum, ABD pazarındaki LFP bataryalı araç sayısını sınırlı tuttu.

