Elektrikli araç pazarında LFP bataryalar ilk defa klasik lityum bataryaları geride bıraktı

LFP bataryalar NMC'lerin yerini almaya başladı
Uzun süre boyunca otomobil üreticileri, daha gelişmiş tedarik zincirleri ve elektrikli araçlara daha uzun menzil sağlayan yüksek enerji yoğunlukları nedeniyle nikel manganez kobalt (NMC) bataryaları tercih etti. Ancak NMC bataryaların sunduğu bu avantajların ciddi bedelleri bulunuyor. Nikel ve kobaltın çıkarılması hem maliyetli hem de çevresel açıdan zararlı süreçler gerektiriyor. Ayrıca bu hammaddeler, özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yoğunlaşan ve iş gücü sömürüsü ile insan hakları ihlalleriyle anılan tartışmalı tedarik zincirlerine bağlı.
Bu tablo, batarya üreticilerini nikel içermeyen alternatiflere yöneltti. Sonuç olarak LFP gibi kimyalara geçiş süreci hız kazandı. Daha düşük üretim maliyetleri, sorunlu hammaddelere daha az bağımlılık ve NMC ile arasındaki enerji yoğunluğu farkının giderek azalmasıyla birlikte, bu dönüşümün başını Çinli otomobil ve batarya üreticileri çekti.
%50 pazar payını aştı
LFP batarya kullanımında Çin açık ara zirvede yer alıyor. Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde ülkede satılan elektrikli araçların %80’inden fazlası LFP bataryalarla donatıldı. Üstelik bu hakimiyet artık küresel pazarlara da yayılıyor.
Avrupa'da kullanım artarken Kuzey Amerika'da azaldı
LFP pazarının tartışmasız lideri olan CATL, geçen yıl dünya genelinde satılan tüm elektrikli araçların yaklaşık üçte birinin batarya hücresi tedarikçisi oldu. Çinli batarya devleri, hem gümrük vergisi riskini azaltmak hem de otomobil üreticilerine yakın olmak amacıyla Avrupa’da yerel LFP batarya üretimine hız veriyor. BYD ve CATL Macaristan’da yeni batarya fabrikaları kurarken, CATL Almanya’daki tesisine ek olarak Stellantis ile ortaklaşa İspanya’da da yeni bir fabrika planlıyor.
2025'te LFP kullanımının gerilediği tek bölge Kuzey Amerika oldu. ABD, Çin menşeli bataryaların ülkeye girişini yüksek gümrük vergileri ve Biden döneminde yürürlüğe giren Enflasyonu Düşürme Yasası kapsamındaki sıkı tedarik kurallarıyla büyük ölçüde engelledi. Bu durum, ABD pazarındaki LFP bataryalı araç sayısını sınırlı tuttu.