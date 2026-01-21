Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli araç pazarında LFP bataryalar ilk defa klasik lityum bataryaları geride bıraktı

    Düşük maliyetli lityum demir fosfat (LFP) bataryaların elektrikli araçlardaki kullanımı 2025 yılında ilk kez geleneksel nikel bazlı lityum bataryaları geride bıraktı. 

    Elektrikli araç pazarında LFP bataryalar ilk kez zirveye çıktı Tam Boyutta Gör
    Araştırma şirketi RhoMotion verilerine göre, düşük maliyetli lityum demir fosfat (LFP) bataryaların elektrikli araçlardaki kullanımı 2025 yılında ilk kez geleneksel nikel bazlı lityum bataryaları geride bıraktı. 

    LFP bataryalar NMC'lerin yerini almaya başladı

    Uzun süre boyunca otomobil üreticileri, daha gelişmiş tedarik zincirleri ve elektrikli araçlara daha uzun menzil sağlayan yüksek enerji yoğunlukları nedeniyle nikel manganez kobalt (NMC) bataryaları tercih etti. Ancak NMC bataryaların sunduğu bu avantajların ciddi bedelleri bulunuyor. Nikel ve kobaltın çıkarılması hem maliyetli hem de çevresel açıdan zararlı süreçler gerektiriyor. Ayrıca bu hammaddeler, özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yoğunlaşan ve iş gücü sömürüsü ile insan hakları ihlalleriyle anılan tartışmalı tedarik zincirlerine bağlı.

    Bu tablo, batarya üreticilerini nikel içermeyen alternatiflere yöneltti. Sonuç olarak LFP gibi kimyalara geçiş süreci hız kazandı. Daha düşük üretim maliyetleri, sorunlu hammaddelere daha az bağımlılık ve NMC ile arasındaki enerji yoğunluğu farkının giderek azalmasıyla birlikte, bu dönüşümün başını Çinli otomobil ve batarya üreticileri çekti.

    %50 pazar payını aştı

    Elektrikli araç pazarında LFP bataryalar ilk kez zirveye çıktı Tam Boyutta Gör
    RhoMotion’a göre LFP bataryalar, geçen yıl itibarıyla dünya genelindeki elektrikli araç batarya kurulumlarının yarısından fazlasını oluşturdu. NMC bataryalar enerji yoğunluğunda hala bir miktar üstünlüğe sahip olsa da, üreticiler bu dezavantajı çeşitli mühendislik çözümleriyle telafi etmeyi başardı. Hücreden pakete ve hücreden şasiye tasarımlar, aynı hacme daha fazla hücre yerleştirilmesine olanak tanırken, anot ve katot malzemelerindeki iyileştirmeler performans farkını daha da kapatıyor.

    LFP batarya kullanımında Çin açık ara zirvede yer alıyor. Geçen yılın Ocak-Kasım döneminde ülkede satılan elektrikli araçların %80’inden fazlası LFP bataryalarla donatıldı. Üstelik bu hakimiyet artık küresel pazarlara da yayılıyor.

    Avrupa'da kullanım artarken Kuzey Amerika'da azaldı

    Elektrikli araç pazarında LFP bataryalar ilk kez zirveye çıktı Tam Boyutta Gör
    2025’te Çin hariç Avrupa ve Asya, küresel LFP büyümesinin yaklaşık %75’ini oluşturdu. Bu artışın temel nedeni, Çinli elektrikli araç markalarının dış pazarlara hızlı girişi oldu. Bloomberg’in Dataforce verilerine dayandırdığı haberine göre, Kasım ayında Çinli üreticiler Avrupa elektrikli araç pazarında %12,8’lik rekor bir paya ulaştı; bu oran bir önceki yıla kıyasla iki katından fazla. BYD, Leapmotor ve Chery, 2025 boyunca Avrupa genelinde dikkat çekici büyüme sergiledi.

    LFP pazarının tartışmasız lideri olan CATL, geçen yıl dünya genelinde satılan tüm elektrikli araçların yaklaşık üçte birinin batarya hücresi tedarikçisi oldu. Çinli batarya devleri, hem gümrük vergisi riskini azaltmak hem de otomobil üreticilerine yakın olmak amacıyla Avrupa’da yerel LFP batarya üretimine hız veriyor. BYD ve CATL Macaristan’da yeni batarya fabrikaları kurarken, CATL Almanya’daki tesisine ek olarak Stellantis ile ortaklaşa İspanya’da da yeni bir fabrika planlıyor.

    2025’te LFP kullanımının gerilediği tek bölge Kuzey Amerika oldu. ABD, Çin menşeli bataryaların ülkeye girişini yüksek gümrük vergileri ve Biden döneminde yürürlüğe giren Enflasyonu Düşürme Yasası kapsamındaki sıkı tedarik kurallarıyla büyük ölçüde engelledi. Bu durum, ABD pazarındaki LFP bataryalı araç sayısını sınırlı tuttu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    megane 2 enjeksiyon arızası en iyi su arıtma filtresi yorumları eyüp b kaç yaşında dus kitapları pdf telegram metropol kart nakite çevirme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Ulefone Armor 24
    Ulefone Armor 24
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum