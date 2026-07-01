Çığır açan keşif: Doğru basınç ile elektrikli araç bataryalarının ömrü iki katına çıkabilir

Lityum iyon bataryalar temel olarak anot, katot ve elektrolitten oluşuyor. Şarj ve deşarj sırasında lityum iyonları anot ile katot arasında hareket ederken batarya fiziksel olarak genişleyip daralıyor.
Kese tipi piller farklı basınçlar altında test edildi
Deneylerde elektrikli araçlarda yaygın olarak kullanılan grafit anotlu ve NMC811 katotlu hücreler farklı basınç seviyelerinde test edildi. Araştırma ekibi, ticari olarak satılan kese tipi bataryaları farklı basınç seviyelerinde test etmek için özel bir sistem geliştirdi. Sistemde, bataryaya sürekli ve kontrollü basınç uygulayan hava dolgulu pnömatik körükler kullanıldı. Ayrıca sensörler aracılığıyla şarj ve deşarj sırasında meydana gelen çok küçük hacim değişimleri takip edildi.
Geri dönüşüm ve ham madde ihtiyacını azaltabilir
Araştırmacılar, yöntemin henüz laboratuvar aşamasında olduğunu ancak özellikle büyüyen ikinci el elektrikli araç pazarında önemli etkiler yaratabileceğini düşünüyor. Batarya ömrünün uzaması, aynı malzemelerin daha uzun süre kullanılmasını sağlayarak geri dönüşüm ve yeni ham madde ihtiyacını azaltabilir.
Ekip, teknolojinin ticari ölçeğe taşınabilmesi için daha fazla geliştirme gerektiğini belirtirken, buluş için Cambridge Üniversitesi’nin inovasyon birimi tarafından patent başvurusu yapıldığını açıkladı.Kaynakça https://techxplore.com/news/2026-06-physical-pressure-ev-batteries-environmental.html https://www.nature.com/articles/s41560-026-02087-6 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş