Çığır açan keşif: Doğru basınç ile elektrikli araç bataryalarının ömrü iki katına çıkabilir

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Tam Boyutta Gör Elektrikli araç bataryalarının daha uzun ömürlü hale gelmesinin sırrı yeni bir kimyada ya da pahalı malzemelerde değil, doğru miktarda fiziksel basınç uygulamakta olabilir. Cambridge Üniversitesi liderliğindeki araştırmacılar, lityum iyon bataryaların ömrü üzerindeki fiziksel basıncın etkisini inceleyerek, sabit ve uygun seviyede basınç uygulanmasının batarya ömrünü iki katına kadar çıkarabileceğini ortaya koydu.

Lityum iyon bataryalar temel olarak anot, katot ve elektrolitten oluşuyor. Şarj ve deşarj sırasında lityum iyonları anot ile katot arasında hareket ederken batarya fiziksel olarak genişleyip daralıyor.

Kese tipi piller farklı basınçlar altında test edildi

Deneylerde elektrikli araçlarda yaygın olarak kullanılan grafit anotlu ve NMC811 katotlu hücreler farklı basınç seviyelerinde test edildi. Araştırma ekibi, ticari olarak satılan kese tipi bataryaları farklı basınç seviyelerinde test etmek için özel bir sistem geliştirdi. Sistemde, bataryaya sürekli ve kontrollü basınç uygulayan hava dolgulu pnömatik körükler kullanıldı. Ayrıca sensörler aracılığıyla şarj ve deşarj sırasında meydana gelen çok küçük hacim değişimleri takip edildi.

Tam Boyutta Gör Sonuçlara göre yaklaşık 12,5 bar seviyesindeki basınç, pil ömrü açısından en uygun değer olarak öne çıktı. Bu değer, geleneksel düğme tipi hücrelerde kullanılan basıncın yaklaşık dört katına karşılık geliyor. Bu koşullarda hücreler, kapasiteleri yüzde 80 seviyesine düşmeden önce 375’in üzerinde şarj döngüsüne ulaştı. Buna karşılık 3 bar ve 37,5 bar gibi daha düşük veya daha yüksek basınç seviyelerinde pil ömrü yaklaşık 160–170 döngüde kaldı.

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar, düşük basınç altında katot malzemesinde daha fazla çatlak oluştuğunu ve bunun metal çözünmesi ile lityum kaybını hızlandırdığını tespit etti. Aşırı yüksek basınç ise elektrotların gözenekli yapısını bozarak iyon hareketini zorlaştırıyor ve lityum kaplanması riskini artırıyor. Her iki durum da pilin daha hızlı yıpranmasına neden oluyor. Bu nedenle bataryaların uzun ömürlü olması için belirli bir “Goldilocks bölgesi” yani ideal basınç aralığında tutulması gerekiyor.

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Geri dönüşüm ve ham madde ihtiyacını azaltabilir

Araştırmacılar, yöntemin henüz laboratuvar aşamasında olduğunu ancak özellikle büyüyen ikinci el elektrikli araç pazarında önemli etkiler yaratabileceğini düşünüyor. Batarya ömrünün uzaması, aynı malzemelerin daha uzun süre kullanılmasını sağlayarak geri dönüşüm ve yeni ham madde ihtiyacını azaltabilir.

Ekip, teknolojinin ticari ölçeğe taşınabilmesi için daha fazla geliştirme gerektiğini belirtirken, buluş için Cambridge Üniversitesi’nin inovasyon birimi tarafından patent başvurusu yapıldığını açıkladı.

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Elektrikli araç pillerinin ömrünü ikiye katlayan yöntem bulundu

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