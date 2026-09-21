Türkiye'de elektrikli araç şarj işlemleri ağustosta 3,5 milyonu aştı

Şarj başına ortalama elektrik tüketimi 27,63 kilovatsaat olurken toplam şarj süresi 3 milyon 650 bin 668 saate ulaştı. Veriler, Türkiye'de elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte şarj altyapısındaki enerji talebinin de yükseldiğini gösteriyor.
Elektrikli araç sayısı 476 bin 934'e yükseldi
Şarj noktası sayısı 47 bin 908'e çıktı
Elektrikli araç şarj altyapısındaki genişleme ağustosta da sürdü. Türkiye genelindeki toplam şarj noktası sayısı, temmuz ayındaki 46 bin 665 seviyesinden 47 bin 908'e yükseldi. Böylece bir ayda 1.243 yeni şarj noktası devreye girdi.
Toplam noktaların 20 bin 864'ünü DC hızlı şarj, 27 bin 44'ünü ise AC şarj noktaları oluşturdu.
Zes'in altyapısında 2 bin 981 AC ve 2 bin 635 DC soket bulunurken Trugo 686 AC ve 3 bin 214 DC soketle faaliyet gösteriyor. Voltrun 2 bin 386 AC ve 254 DC, Wat 1.235 AC ve 1.129 DC, Eşarj ise 296 AC ve 1.775 DC sokete sahip.
Ağustos ayında şarj istasyonlarında gerçekleşen elektrik tüketiminde Trugo öne çıktı. İşletmecilerin tüketim verileri şu şekilde sıralandı: Trugo 22 bin 900 MWh, Zes 16 bin 500 MWh, Eşarj 6 bin 481 MWh, Wat Mobilite 4 bin 785 MWh, Tesla 4 bin 470 MWh ve Astor 4 bin 427 MWh elektrik tüketti.
Elektrik tüketiminde 16.00-19.00 saatleri öne çıktı
Ağustos ayında şarj istasyonlarında tüketilen toplam elektriğin 60 bin 621 megavatsaatlik bölümü, YEK-G belgeli yeşil şarj istasyonlarında gerçekleşti. Bu miktar, toplam tüketimin yüzde 62,20'sine karşılık geliyor.
Türkiye'deki şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü ise ağustos ayında 3.773 megavat seviyesine çıktı. Temmuz ayında 3.677 MW olan kurulu güç, aylık bazda yüzde 2,61 arttı. Ağustos 2025'teki 2.461 MW seviyesine göre yıllık artış ise yüzde 53,31 oldu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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