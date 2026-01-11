Elektrikli araç şarj istasyonlarında indirimli tarife dönemi başladı

Esnek fiyatlandırma modeli başladı
GIO EV’nin uygulamaya aldığı indirimli tarifeler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) elektrikli araç şarj hizmetlerine yönelik hazırladığı yeni düzenleme taslağıyla da doğrudan örtüşüyor. Kurumun üzerinde çalıştığı Şarj Hizmeti Yönetmeliği değişiklikleri hem altyapının güçlendirilmesini hem de kullanıcıların daha ekonomik ve erişilebilir hizmet almasını hedefliyordu. Düzenlemenin merkezinde ise esnek fiyatlandırma modeli yer alıyordu.
Yeni düzenlemeye göre şarj ağı işletmecileri, belirli saatlerde ve lokasyonlarda indirimli tarifeler uygulayabilecek. Bu sayede talebin düşük olduğu zaman dilimlerinde istasyon kullanımının artırılması, yoğun saatlerde ise şebeke yükünün dengelenmesi amaçlanıyor. Bu arada düzenlemeye göre 1 Temmuz 2026'dan sonra otoyol ve devlet yollarına kurulacak tüm DC şarj ünitelerinde de en az bir kredi kartı veya nakit ödeme altyapısı bulunması zorunlu olacak.