    Elektrikli araç şarj istasyonlarında indirimli tarife dönemi başladı

    Elektrikli araç sahipleri için avantajlı şarj tarifeleri sahaya yansımaya başladı. Bazı şarj işletmecileri, şarj istasyonlarında esnek fiyatlandırma modelini uygulamaya başladı.

    Elektrikli araç şarj istasyonlarında indirimli tarife dönemi Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç kullanıcılarını yakından ilgilendiren indirimli şarj tarifeleri sahada uygulanmaya başladı. Şarj ağı işletmecilerinden GIO EV, bazı lokasyonlarında DC hızlı şarj ücretlerinde indirime gitti. Normal şartlarda kWh başına 11,77 TL olarak uygulanan DC şarj fiyatı, belirli noktalarda 9,99 TL seviyesine düşürüldü.

    Esnek fiyatlandırma modeli başladı

    Elektrikli araç şarj istasyonlarında indirimli tarife dönemi Tam Boyutta Gör

    GIO EV’nin uygulamaya aldığı indirimli tarifeler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) elektrikli araç şarj hizmetlerine yönelik hazırladığı yeni düzenleme taslağıyla da doğrudan örtüşüyor. Kurumun üzerinde çalıştığı Şarj Hizmeti Yönetmeliği değişiklikleri hem altyapının güçlendirilmesini hem de kullanıcıların daha ekonomik ve erişilebilir hizmet almasını hedefliyordu. Düzenlemenin merkezinde ise esnek fiyatlandırma modeli yer alıyordu.

    Yeni düzenlemeye göre şarj ağı işletmecileri, belirli saatlerde ve lokasyonlarda indirimli tarifeler uygulayabilecek. Bu sayede talebin düşük olduğu zaman dilimlerinde istasyon kullanımının artırılması, yoğun saatlerde ise şebeke yükünün dengelenmesi amaçlanıyor. Bu arada düzenlemeye göre 1 Temmuz 2026’dan sonra otoyol ve devlet yollarına kurulacak tüm DC şarj ünitelerinde de en az bir kredi kartı veya nakit ödeme altyapısı bulunması zorunlu olacak.

