Elektrikli araç şarj istasyonlarında tüketim rekoru kırıldı!

Elektrikli araçlar bir yılda neredeyse ikiye katlandı
Rapora göre Ocak 2026 itibarıyla Türkiye yollarında 389 bin 134 adet elektrikli otomobil bulunuyor. Bu rakam, Ocak 2025’te kaydedilen 198 bin adetlik seviyeye kıyasla yaklaşık yüzde 96,5’lik bir artışa işaret ediyor. 2025 yılı sonunda ise 373 bin 733 adet seviyesine ulaşılmıştı.
Tüketimde tüm zamanların rekoru
Şarj ağının toplam kurulu gücü 2026 yılı Ocak ayında 2.990 megavat seviyesine ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bu değer 1.814 megavattı. Böylece toplam kurulu güçte yıllık bazda yaklaşık yüzde 64,8’lik artış kaydedildi.
Şarj istasyonlarında tüketilen elektrik miktarı ise 60 milyon 124 bin 282 kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Tüketimin yüzde 60,57’lik bölümü yeşil şarj istasyonları üzerinden gerçekleşti. Yeşil şarj istasyonlarında kullanılan elektriğin tamamı yenilenebilir kaynaklardan geliyor.
İl bazlı tüketim verilerine göre Ocak 2026 döneminde 18 bin 952 megavatsaat ile İstanbul ilk sırada yer aldı. Ankara 9 bin 737 megavatsaatle ikinci, İzmir ise 3 bin 471 megavatsaatle üçüncü sırada konumlandı.
Eşarj 2.237, Voltrun 2.217 ve Wat 1.977 toplam soketle ilk beş içinde yer aldı.
Elektrik tüketimi tarafında ise liderlik farklılaştı. Ocak 2026 döneminde Trugo istasyonlarında 12.447 megavatsaat elektrik tüketilirken, Zes 9.504 megavatsaat ve Eşarj 5.078 megavatsaat ile ilk üç sırada konumlandı.
Olumsuzluklar da var
Şarj istasyonlarının toplam kurulu gücünün elektrikli araç sayısına oranı Ocak 2026 itibarıyla 7,68 kW/araç seviyesinde gerçekleşti. Bu oran Ocak 2025’te 9,16 düzeyindeydi.
Söz konusu göstergenin düşmesi, araç sayısındaki artış hızının altyapı kapasitesi artışını geride bırakmaya başladığını gösteriyor. Kurulu güç/araç oranı, sistemin gelecekte oluşabilecek yoğun talebi ne ölçüde karşılayabileceğinin önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Oranın gerilemesi, özellikle yoğun saatlerde bekleme sürelerinin uzaması, istasyon başına düşen yükün artması ve altyapı üzerindeki baskının büyümesi anlamına geliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
vay be gayet iyi