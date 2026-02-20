Giriş
    Elektrikli araç şarj istasyonlarında tüketim rekoru kırıldı!

    EPDK’nın Ocak 2026 verilerine göre Türkiye’de elektrikli araç sayısı 389 bini aşarken, şarj soketi 39 bin 694’e ulaştı. Şarj istasyonlarındaki tüketim ise tüm zamanların rekorunu kırdı.

    Elektrikli araç şarj istasyonlarında tüketim rekoru kırıldı! Tam Boyutta Gör
    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Ocak 2026 dönemine ilişkin “Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri” raporunu yayımladı. Açıklanan veriler, Türkiye’de elektrikli araç parkının ve şarj altyapısının büyümesini sürdürdüğünü ortaya koyarken özellikle hızlı şarj yatırımlarındaki ivmelenme dikkat çekti.

    Elektrikli araçlar bir yılda neredeyse ikiye katlandı

    Rapora göre Ocak 2026 itibarıyla Türkiye yollarında 389 bin 134 adet elektrikli otomobil bulunuyor. Bu rakam, Ocak 2025’te kaydedilen 198 bin adetlik seviyeye kıyasla yaklaşık yüzde 96,5’lik bir artışa işaret ediyor. 2025 yılı sonunda ise 373 bin 733 adet seviyesine ulaşılmıştı.

    Elektrikli araç şarj istasyonlarında tüketim rekoru kırıldı! Tam Boyutta Gör
    Ocak 2026 verilerine göre Türkiye genelinde elektrikli araçlar için kurulu toplam şarj soketi sayısı 39 bin 694 oldu. Bunun 22 bin 635’i AC (yavaş şarj), 17 bin 59’u ise DC (hızlı şarj) soketlerden oluşuyor.
    Elektrikli araç şarj istasyonlarında tüketim rekoru kırıldı! Tam Boyutta Gör
    Bir önceki yılın aynı döneminde toplam soket sayısı 26 bin 941 seviyesindeydi. Bu rakamın 16 bin 125’i AC, 10 bin 816’sı DC soketti. Buna göre toplam soket sayısında yıllık bazda yaklaşık yüzde 47,3 oranında artış gerçekleşti. AC soketler yüzde 40,3 büyürken, DC soketlerdeki artış oranı yüzde 57,7’ye ulaştı.

    Tüketimde tüm zamanların rekoru

    Şarj ağının toplam kurulu gücü 2026 yılı Ocak ayında 2.990 megavat seviyesine ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bu değer 1.814 megavattı. Böylece toplam kurulu güçte yıllık bazda yaklaşık yüzde 64,8’lik artış kaydedildi.

    Şarj istasyonlarında tüketilen elektrik miktarı ise 60 milyon 124 bin 282 kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Tüketimin yüzde 60,57’lik bölümü yeşil şarj istasyonları üzerinden gerçekleşti. Yeşil şarj istasyonlarında kullanılan elektriğin tamamı yenilenebilir kaynaklardan geliyor.

    İl bazlı tüketim verilerine göre Ocak 2026 döneminde 18 bin 952 megavatsaat ile İstanbul ilk sırada yer aldı. Ankara 9 bin 737 megavatsaatle ikinci, İzmir ise 3 bin 471 megavatsaatle üçüncü sırada konumlandı.

    Elektrikli araç şarj istasyonlarında tüketim rekoru kırıldı! Tam Boyutta Gör
    Ocak 2026 itibarıyla en fazla sokete sahip şarj ağı işletmecileri sıralamasında tablo netleşti. Zes, 3.041 AC ve 2.103 DC olmak üzere toplam 5.144 soketle genel toplamda lider konumda bulunuyor. AC soket sayısında da zirvede yer alıyor. Trugo ise 656 AC ve 2.523 DC soketle toplam 3.179 sokete sahip. DC yani hızlı şarj tarafında en yüksek sayıya ulaşan şirket Trugo oldu.

    Eşarj 2.237, Voltrun 2.217 ve Wat 1.977 toplam soketle ilk beş içinde yer aldı.

    Elektrik tüketimi tarafında ise liderlik farklılaştı. Ocak 2026 döneminde Trugo istasyonlarında 12.447 megavatsaat elektrik tüketilirken, Zes 9.504 megavatsaat ve Eşarj 5.078 megavatsaat ile ilk üç sırada konumlandı.

    Olumsuzluklar da var

    Şarj istasyonlarının toplam kurulu gücünün elektrikli araç sayısına oranı Ocak 2026 itibarıyla 7,68 kW/araç seviyesinde gerçekleşti. Bu oran Ocak 2025’te 9,16 düzeyindeydi.

    Söz konusu göstergenin düşmesi, araç sayısındaki artış hızının altyapı kapasitesi artışını geride bırakmaya başladığını gösteriyor. Kurulu güç/araç oranı, sistemin gelecekte oluşabilecek yoğun talebi ne ölçüde karşılayabileceğinin önemli bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Oranın gerilemesi, özellikle yoğun saatlerde bekleme sürelerinin uzaması, istasyon başına düşen yükün artması ve altyapı üzerindeki baskının büyümesi anlamına geliyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    vay be gayet iyi

