Elektrikli araç şarj soketi sayısı 40 bini aştı: Tüketimde lider açık ara İstanbul

Tam Boyutta Gör Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yayımladığı “Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri” raporuna göre, ülke genelindeki toplam şarj soketi sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 artarak 40 bin 575’e ulaştı. Ocak ayında bu sayı 39 bin 694 seviyesindeydi.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 28 bin 79 olan soket sayısı dikkate alındığında, yıllık bazda büyüme oranı yaklaşık yüzde 44,5 olarak hesaplandı. Bu artış, elektrikli araçlara yönelik altyapı yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini ortaya koyuyor.

Kurulu güç ve tüketim de yükselişte

Tam Boyutta Gör Şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü de Şubat ayında artış gösterdi. Buna göre, kurulu güç bir önceki aya göre yüzde 2,7 artarak 3 bin 73 megavata çıktı. Şubat ayında şarj istasyonlarında gerçekleşen toplam elektrik tüketimi ise 53 milyon 423 bin 951 kilovatsaat olarak kaydedildi. Bu tüketimin yüzde 58,7’sine karşılık gelen 31 milyon 358 bin 905 kilovatsaatlik kısmı yeşil şarj istasyonlarından sağlandı. Geri kalan 22 milyon 65 bin 45 kilovatsaatlik tüketim ise diğer istasyonlardan karşılandı.

Yeşil şarj istasyonları, enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini belgeleyen YEK-G sertifikasına sahip olmalarıyla öne çıkıyor. Bu istasyonlar, elektrikli araçların karbon ayak izini azaltmada ve sürdürülebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmada kritik rol üstleniyor.

Tüketimde lider İstanbul

Şarj istasyonlarındaki elektrik tüketimi incelendiğinde, 18 bin 150 megavatsaat ile İstanbul ilk sırada yer aldı. Megakenti 8 bin 806 megavatsaat ile Ankara, 3 bin 120 megavatsaat ile İzmir takip etti. Büyükşehirlerdeki yoğunluk, elektrikli araç kullanımının coğrafi dağılımına da ışık tutuyor.

AC ve DC soketlerde dengeli büyüme

Tam Boyutta Gör Şubat ayında hem AC hem de DC soketlerde paralel bir artış gözlendi. AC şarj soket sayısı yüzde 2,2 artışla 23 bin 142’ye, DC soket sayısı ise yine yüzde 2,2 artarak 17 bin 433’e yükseldi. Ocak ayında bu değerler sırasıyla 22 bin 635 ve 17 bin 59 olarak kaydedilmişti.

Öte yandan Türkiye’de faaliyet gösteren şarj ağı işletmecileri arasında liderlik yarışı dikkat çekiyor. Zes, 3 bin 59 AC ve 2 bin 169 DC soketle toplamda en geniş ağa sahip marka konumunda bulunuyor. Onu takip eden Trugo, 661 AC sokete karşılık 2 bin 636 DC soketle özellikle hızlı şarj altyapısına odaklanan bir profil sergiliyor.

Diğer önemli oyuncular arasında Voltrun (2041 AC, 232 DC), Eşarj (345 AC, 1806 DC) ve Wat (1040 AC, 1013 DC) yer alıyor. Listenin devamında Zeplin, Otopriz, Astor, Beefull ve Otojet gibi markalar da farklı ölçeklerde altyapı sunarak pazardaki rekabeti artırıyor.

Tüketimde zirve Trugo’nun

Tam Boyutta Gör Şarj ağları bazında elektrik tüketimi incelendiğinde 9.140 MWh ile Trugo ilk sırada yer aldı. Bu markayı 7.960 MWh ile Zes ve 4.330 MWh ile Eşarj takip etti.

Altyapıdaki büyümeye paralel olarak elektrikli araç sayısında da güçlü bir artış kaydedildi. Ocak ayında 389 bin 134 olan elektrikli araç sayısı, Şubat ayında yüzde 2,5 artarak 399 bin 43’e yükseldi.

Geçtiğimiz yılın Şubat ayında 207 bin 989 olan araç sayısı ile karşılaştırıldığında, yıllık bazda artışın yaklaşık yüzde 91,9 seviyesine ulaştığı görülüyor.

