Elektrikli araç şarj soketi sayısı 40 bini aştı: Tüketimde lider açık ara İstanbul

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 28 bin 79 olan soket sayısı dikkate alındığında, yıllık bazda büyüme oranı yaklaşık yüzde 44,5 olarak hesaplandı. Bu artış, elektrikli araçlara yönelik altyapı yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini ortaya koyuyor.
Kurulu güç ve tüketim de yükselişte
Yeşil şarj istasyonları, enerjinin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini belgeleyen YEK-G sertifikasına sahip olmalarıyla öne çıkıyor. Bu istasyonlar, elektrikli araçların karbon ayak izini azaltmada ve sürdürülebilir enerji kullanımını yaygınlaştırmada kritik rol üstleniyor.
Tüketimde lider İstanbul
Şarj istasyonlarındaki elektrik tüketimi incelendiğinde, 18 bin 150 megavatsaat ile İstanbul ilk sırada yer aldı. Megakenti 8 bin 806 megavatsaat ile Ankara, 3 bin 120 megavatsaat ile İzmir takip etti. Büyükşehirlerdeki yoğunluk, elektrikli araç kullanımının coğrafi dağılımına da ışık tutuyor.
AC ve DC soketlerde dengeli büyüme
Öte yandan Türkiye’de faaliyet gösteren şarj ağı işletmecileri arasında liderlik yarışı dikkat çekiyor. Zes, 3 bin 59 AC ve 2 bin 169 DC soketle toplamda en geniş ağa sahip marka konumunda bulunuyor. Onu takip eden Trugo, 661 AC sokete karşılık 2 bin 636 DC soketle özellikle hızlı şarj altyapısına odaklanan bir profil sergiliyor.
Diğer önemli oyuncular arasında Voltrun (2041 AC, 232 DC), Eşarj (345 AC, 1806 DC) ve Wat (1040 AC, 1013 DC) yer alıyor. Listenin devamında Zeplin, Otopriz, Astor, Beefull ve Otojet gibi markalar da farklı ölçeklerde altyapı sunarak pazardaki rekabeti artırıyor.
Tüketimde zirve Trugo’nun
Altyapıdaki büyümeye paralel olarak elektrikli araç sayısında da güçlü bir artış kaydedildi. Ocak ayında 389 bin 134 olan elektrikli araç sayısı, Şubat ayında yüzde 2,5 artarak 399 bin 43’e yükseldi.
Geçtiğimiz yılın Şubat ayında 207 bin 989 olan araç sayısı ile karşılaştırıldığında, yıllık bazda artışın yaklaşık yüzde 91,9 seviyesine ulaştığı görülüyor.
Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]
Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç
bence pastadan ciddi bir pay alabilir
hiç fena değil evin 2. arabası olur