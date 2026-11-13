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    Elektrikli araç satışları yeniden büyüdü: Avrupa ve ihracat etkisi

    Dünya genelinde elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç satışları ekimde yüzde 8 artarak 2,09 milyona ulaştı. Avrupa’daki büyüme ve Çin’den yapılan ihracat, küresel satışları destekledi.

    Elektrikli araç satışları yeniden büyümeye geçti Tam Boyutta Gör
    Küresel elektrikli araç pazarı, ekim ayında yeniden büyümeye geçti. Araştırma şirketi Benchmark Mineral Intelligence’ın paylaştığı verilere göre, tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların toplam satışları 2,09 milyon adet oldu. Yılın ilk on ayındaki satışlar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 17,5 milyona ulaştı.

    Ancak büyüme tüm pazarlara eşit dağılmadı. Çin'deki iç satışların gerilediğini siz değerli okurlarımıza aktarmıştık. Avrupa güçlü artışını sürdürürken Kuzey Amerika’daki yükselişte ise geçen yılın düşük satış rakamları belirleyici oldu.

    Avrupa’da satışlar yüzde 36 arttı

    Avrupa’da elektrikli ve şarj edilebilir hibrit satışları ekimde yüzde 36 büyüdü. Teşvikler, yükselen yakıt fiyatları, Avrupa Birliği’nin emisyon düzenlemeleri ve model seçeneklerinin artması bu büyümeyi destekledi.

    Çin’de ise iç pazardaki satışlar yıllık bazda yüzde 12 geriledi. Benchmark veri yöneticisi Charles Lester’a göre üreticiler, ülkelerindeki zayıflayan talep karşısında ihracata daha fazla ağırlık veriyor. Çin’in yeni enerjili binek araç ihracatı ekimde yaklaşık 600 bin adetle yeni bir aylık rekora ulaştı.

    Kuzey Amerika’daki artış, tam bir toparlanma değil

    Kuzey Amerika’da satışlar yüzde 24 artarak yeniden büyümeye geçti. Ancak bu rakamı değerlendirirken ABD’deki teşvik değişikliğini dikkate almak gerekiyor.

    Ekim, ABD’deki satışların geçen yıl federal elektrikli araç vergi desteğinin sona ermesinden sonraki bir ayla karşılaştırıldığı ilk dönem oldu. Dolayısıyla yıllık artışta, geçen yılın düşük satış seviyesi etkili. Lester, ABD pazarının eski seviyesine dönmekten ziyade daha düşük bir düzeyde dengelendiğini belirtiyor.

    Çin, Avrupa ve Kuzey Amerika dışındaki pazarlarda ise satışlar yüzde 85 arttı. Bu ülkelerdeki toplam satış hacmi Kuzey Amerika’yı geride bıraktı. Benchmark’a göre bu büyümenin önemli bir bölümünü, Çinli üreticilerin ihracatındaki artış oluşturdu.

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