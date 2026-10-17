Türkiye’de elektrikli araç sayısı 491 bini aştı: Tüketimde Trugo lider

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan Eylül 2026 Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri raporu Türkiye’de elektrikli araçların ve şarj altyapısının kesintisiz olarak büyümeye devam ettiğini ortaya koydu. Verilere göre Türkiye’deki elektrikli araç sayısı Eylül 2026 itibarıyla 491 bin 492’ye yükselirken ticari şarj soketlerinin sayısı 48 bin 971’e ulaştı. Şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü ise 3.875 MW seviyesine çıktı.

Elektrikli araç sayısı bir yılda yüzde 47 arttı

EPDK raporunda yer alan ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanan bilgilere göre Türkiye’deki elektrikli araç sayısı Eylül 2025’te 321 bin 710 olarak kaydedildi. Eylül 2026’da ise bu sayı 491 bin 492’ye çıktı. Böylece bir yıllık dönemde elektrikli araç sayısı 169 bin 782 adet artarken yıllık büyüme yüzde 52,8 olarak gerçekleşti.

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Türkiye’de elektrikli araç sayısı 2022’de 14 bin 896 seviyesindeyken 2023’te 80 bin 826’ya, 2024’te 185 bin 513’e ve 2025’te 373 bin 733’e yükseldi. Eylül 2026 itibarıyla 491 bin 492 araçlık seviyeye ulaşıldı. Ağustos 2026’da 476 bin 934 olan elektrikli araç sayısında eylülde yüzde 3,1 artış yaşandı.

Şarj soketi sayısı 49 bine yaklaştı

Elektrikli araç sayısındaki artışa paralel olarak Türkiye’deki şarj altyapısı da genişliyor. EPDK verilerine göre Eylül 2025’te 35 bin 2 olan ticari şarj soketi sayısı, Eylül 2026’da 48 bin 971’e ulaştı. Böylece bir yılda 13 bin 969 yeni soket devreye girdi ve toplam soket sayısı yaklaşık yüzde 39,9 arttı.

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2026 yılındaki aylık gelişim incelendiğinde şarj soketi sayısının ocakta 38 bin 808, şubatta 39 bin 694, martta 40 bin 575, nisanda 41 bin 938 ve mayısta 43 bin 9 olduğu görülüyor. Haziranda 44 bin 175’e çıkan toplam, temmuzda 45 bin 97’ye, ağustosta 47 bin 908’e ve eylülde 48 bin 971’e yükseldi.

Eylül 2026 itibarıyla Türkiye’de 27 bin 664 AC şarj soketi ve 21 bin 307 DC şarj soketi bulunuyor.

Eylül 2025’te 19 bin 992 olan AC soket sayısı bir yılda yaklaşık yüzde 38,4 artarken 15 bin 10 olan DC soket sayısı yüzde 42 büyüdü. Buna göre DC şarj altyapısındaki yıllık artış, AC altyapısının üzerinde gerçekleşti.

Eylül ayında 83,2 GWh elektrik tüketildi

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Şarj altyapısındaki büyümeye paralel olarak elektrikli araçların şarj işlemlerinde tüketilen enerji miktarı da yüksek seviyelerde seyrediyor. EPDK’nin şarj ağı işletmecilerinden aldığı verilere göre Türkiye’de Eylül 2026’da toplam 83 bin 253 MWh elektrik tüketildi.

Şarj işlemlerinin toplam süresi de eylülde 3 milyon 548 bin 897 saat olarak hesaplandı. Ağustosta 3 milyon 650 bin 668 saat olan toplam süre, bir ayda yaklaşık yüzde 2,8 geriledi. Ağustosta ayrıca 97 bin 469 MWh ile tüketim rekoru kırılmıştı.

Eylül ayında 3,15 milyon şarj işlemi gerçekleştirildi

Eylül 2026 boyunca toplam 3 milyon 152 bin 733 şarj işlemi gerçekleştirildi. Eylül ayında şarj işlemi başına ortalama elektrik tüketimi 26,41 kWh oldu. Şarj işlemi başına ortalama süre ise eylülde 1,13 saat olarak hesaplandı.

Eylül 2026’da AC istasyonlarda 14 bin 617 MWh elektrik tüketilirken DC istasyonlarda 68 bin 637 MWh tüketim gerçekleşti.

Böylece toplam tüketimin yüzde 17,56’sı AC, yüzde 82,44’ü DC şarj noktalarından geldi. Şarj işlemi sayısında da DC istasyonlar öne çıktı. Eylül ayında AC noktalarında 799 bin 487, DC noktalarında ise 2 milyon 353 bin 246 şarj işlemi gerçekleştirildi.

AC istasyonlarda toplam 2 milyon 120 bin 531 saatlik şarj süresi kaydedilirken DC istasyonlarda bu süre 1 milyon 428 bin 366 saat oldu.

İşlem başına tüketim AC şarjda 18,28 kWh, DC şarjda 29,17 kWh oldu. Raporda işlem başına süre, AC için 2,65 ve DC için 0,61 dakika olarak gösteriliyor.

Elektriğin yüzde 61,9’u yeşil şarj istasyonlarından tüketildi

Eylül 2026’da yeşil şarj istasyonlarında toplam 51 bin 522 MWh elektrik tüketildi. Yeşil şarj istasyonları dışındaki tüketim ise 31 bin 731 MWh olarak kaydedildi.

Buna göre toplam elektrik tüketiminin yüzde 61,89’u yeşil şarj istasyonlarından, yüzde 38,11’i ise diğer istasyonlardan geldi.

Yeşil şarj istasyonlarındaki elektriğin tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından geliyor.

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Eylül 2026’da şarj istasyonlarında en fazla elektrik tüketilen il 22 bin 383 MWh ile İstanbul oldu. İstanbul, Türkiye genelindeki toplam tüketimin yüzde 26,89’unu tek başına oluşturdu.

İstanbul’u 11 bin 57 MWh tüketim ve yüzde 13,28 payla Ankara takip etti. İzmir 5 bin 94 MWh ve yüzde 6,12 payla üçüncü sırada yer aldı.

Trugo tüketimde lider

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Eylül 2026’da şarj istasyonlarında tüketilen elektrik miktarı bakımından markalar arasında Trugo ilk sırada yer aldı. Trugo istasyonlarında 18 bin 543 MWh elektrik tüketildi. Bu miktar, raporda ilk 20 marka için verilen tüketim payları arasında yüzde 22,27’ye karşılık geliyor.

Zes, 13 bin 885 MWh tüketim ve yüzde 16,68 payla ikinci sırada yer aldı. Eşarj 5 bin 107 MWh ve yüzde 6,13 payla üçüncü olurken Wat Mobilite 3 bin 966 MWh, Astor 3 bin 664 MWh ve Tesla 3 bin 510 MWh tüketim kaydetti.

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EPDK’nın Eylül 2026 verilerine göre, ticari şarj ağı işletmecileri arasında en fazla sokete sahip marka 5 bin 553 soketle Zes oldu. Zes’in 2 bin 861 AC ve 2 bin 692 DC soketi bulunuyor. Trugo, 4 bin 200 soketle ikinci sırada yer alırken bu soketlerin 825’i AC, 3 bin 375’i DC türünde. Voltrun 2 bin 719 soketle üçüncü sırada bulunuyor. Wat 2 bin 416, Eşarj 2 bin 72, Zeplin ise 1.735 soketle bu markaları takip ediyor. İlk 10 işletmeci arasında Otopriz 1.438, Eka Enerji 1.237, Oncharge 1.177 ve Astor 1.093 sokete sahip.

Öte yandan toplam kurulu gücün elektrikli araç sayısına oranı, Eylül 2025’teki 8,05 kW seviyesinden Eylül 2026’da 7,89 kW’a geriledi. Bu gelişme, şarj altyapısının büyümeye devam ederken araç parkının da hızlı şekilde genişlediğini gösteriyor.

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Elektrikli araç sayısı 491 bini aştı: Tüketimde Trugo lider

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