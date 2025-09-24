Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli araç yangınlarına bir garip çözüm: Batarya fırlatma teknolojisi

    Çin'de elektrikli araç yangınlarına karşı bataryayı araçtan fırlatmaya yönelik bir teknoloji tanıtıldı. Ancak bu çözüm, pratikte faydadan çok zarar getirme riski taşıyor.

    Elektrikli araç yangınlarına bir garip çözüm: Batarya fırlatma Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobillerde meydana gelen batarya yangınları, söndürülmesi zor olduğu için son derece tehlikeli durumlar yaratabiliyor. Bu nedenle üreticiler, bataryaları daha güvenli hale getirmek için farklı çözüm arayışında. Son olarak Çin'de viral olan sıra dışı bir fikir büyük tartışmalara yol açtı. Evet; batarya paketini araçtan dışarı fırlatan bir sistemden bahsediyoruz.

    Söz konusu çözümün amacı, bataryanın alev almadan önce araçtan uzaklaştırılması. Çin'de düzenlenen Power Battery Launch Technology Demonstration and Exchange Meeting etkinliğinde gösterimi yapılan sistem, güvenlik riskleri barındırması nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı.

    Sorundan beter çözüm

    Çin basınına göre, sistem hava yastığına çok benzer şekilde çalışıyor. Sensörler bataryanın sıcaklığında anormal bir artış tespit ederse, mekanizma bir saniyeden daha kısa sürede bataryayı araçtan dışarı atabiliyor. Çin Araç Çarpışma Onarım Teknik ve Araştırma Merkezi, Chery markasının iCar 03 modeli üzerinde bir deneme yaptı. Yayınlanan görüntülerde aracın, kaza ya da aşırı ısınma gibi durumlarda bataryayı 3 ila 6 metre uzağa fırlatabildiği görülüyor.

    Ancak bu fikrin ciddi riskleri var. Yüzlerce kilogram ağırlığındaki bataryanın, kalabalık bir trafikte veya yaya yolunda fırlatılması, tahmin edilebileceği gibi daha büyük felaketlere yol açabilir. Ayrıca ciddi bir kazada aracın gövdesi hasar görürse, bataryanın fırlatılmasını sağlayan mekanizmanın düzgün çalışmama ihtimali de bulunuyor.

    Videonun yayılmasının ardından Chery bir açıklama yaparak bu projeyle hiçbir bağlantısı olmadığını duyurdu. Şirket konunun iCar ile hiçbir alakasının olmadığını belirterek kamuoyunu "rasyonel" olmaya çağırdı. Aynı şekilde gösterimde adı geçen Joyson Group da böyle bir çalışmada yer almadığını açıkladı. Sonuç olarak, yarım tonluk bataryayı araçtan dışarı fırlatmak kulağa ilginç bir çözüm gibi gelse de, pratikte yarardan çok zarar getirme ihtimali yüksek. Bu nedenle uzmanlar bu fikri "çıkmaz sokak" olarak nitelendiriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1.6 fsı motor lustral kalp çarpıntısı yaparmı ford f-max neden tutulmuyor citroen c3 1.4 hdi kronik sorunları askerdeyken çürük raporu nasıl alınır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    realme 12
    realme 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP Victus
    HP Victus
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum