Elektrikli araç yangınlarına bir garip çözüm: Batarya fırlatma teknolojisi

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobillerde meydana gelen batarya yangınları, söndürülmesi zor olduğu için son derece tehlikeli durumlar yaratabiliyor. Bu nedenle üreticiler, bataryaları daha güvenli hale getirmek için farklı çözüm arayışında. Son olarak Çin'de viral olan sıra dışı bir fikir büyük tartışmalara yol açtı. Evet; batarya paketini araçtan dışarı fırlatan bir sistemden bahsediyoruz.

Söz konusu çözümün amacı, bataryanın alev almadan önce araçtan uzaklaştırılması. Çin'de düzenlenen Power Battery Launch Technology Demonstration and Exchange Meeting etkinliğinde gösterimi yapılan sistem, güvenlik riskleri barındırması nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Sorundan beter çözüm

Çin basınına göre, sistem hava yastığına çok benzer şekilde çalışıyor. Sensörler bataryanın sıcaklığında anormal bir artış tespit ederse, mekanizma bir saniyeden daha kısa sürede bataryayı araçtan dışarı atabiliyor. Çin Araç Çarpışma Onarım Teknik ve Araştırma Merkezi, Chery markasının iCar 03 modeli üzerinde bir deneme yaptı. Yayınlanan görüntülerde aracın, kaza ya da aşırı ısınma gibi durumlarda bataryayı 3 ila 6 metre uzağa fırlatabildiği görülüyor.

Ancak bu fikrin ciddi riskleri var. Yüzlerce kilogram ağırlığındaki bataryanın, kalabalık bir trafikte veya yaya yolunda fırlatılması, tahmin edilebileceği gibi daha büyük felaketlere yol açabilir. Ayrıca ciddi bir kazada aracın gövdesi hasar görürse, bataryanın fırlatılmasını sağlayan mekanizmanın düzgün çalışmama ihtimali de bulunuyor.

Videonun yayılmasının ardından Chery bir açıklama yaparak bu projeyle hiçbir bağlantısı olmadığını duyurdu. Şirket konunun iCar ile hiçbir alakasının olmadığını belirterek kamuoyunu "rasyonel" olmaya çağırdı. Aynı şekilde gösterimde adı geçen Joyson Group da böyle bir çalışmada yer almadığını açıkladı. Sonuç olarak, yarım tonluk bataryayı araçtan dışarı fırlatmak kulağa ilginç bir çözüm gibi gelse de, pratikte yarardan çok zarar getirme ihtimali yüksek. Bu nedenle uzmanlar bu fikri "çıkmaz sokak" olarak nitelendiriyor.

