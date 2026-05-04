    Elektrikli araçla 4220 km! Kaç kez şarj gerekti? İşte detaylar

    İçerik üreticisi Engin Özören, Togg T10F ile 4220 km yol yaptı. Sadece 10 kez şarj ederek uzun yolu tamamladı. Elektrikli otomobillerde menzil kaygısı gerçekten bitiyor mu?

    Elektrikli otomobillerle gerçek kullanıcı deneyimleri üzerine içerik üreten Engin Özören, Togg T10F modeliyle tam 4220 kilometrelik uzun bir tur gerçekleştirdi. İstanbul’dan başlayan yolculuk; Samsun, Antalya, Kayseri, Ankara, Adana ve Mersin rotasını takip ederek yeniden İstanbul’da tamamlandı.

    Bu kapsamlı test, elektrikli araçlarla uzun yol yapılır mı? sorusuna doğrudan sahadan bir yanıt sunuyor.

    4220 km yolda kaç kez şarj etti? İşte tüm detaylar

    Özören, 4220 kilometrelik yolculuk boyunca aracını toplam 10 kez şarj etti. Şarj duraklarının kilometre bazlı dağılımı ise dikkat çekici:
    • 1. şarj: 576 km
    • 2. şarj: 980 km
    • 3. şarj: 1603 km
    • 4. şarj: 1905 km
    • 5. şarj: 2225 km
    • 6. şarj: 2625 km
    • 7. şarj: 2925 km
    • 8. şarj: 3200 km
    • 9. şarj: 3550 km
    • 10. şarj: 3920 km

    Bu veriler, tek şarjla yüzlerce kilometrelik menzilin gerçek kullanımda da sürdürülebilir olduğunu ortaya koyuyor.

    Hangi şarj ağı kullanıldı?

    Yolculuk boyunca tercih edilen altyapı ise Türkiye’nin hızlı büyüyen şarj ağı olan Trugo oldu. Özellikle DC hızlı şarj istasyonları sayesinde:

    • Bekleme süreleri minimize edildi
    • Uzun yol planlaması kolaylaştı
    • Şarj durakları yolculuğun doğal bir parçası haline geldi

    Elektrikli otomobille uzun yol mümkün mü?

    Bu 4220 kilometrelik gerçek sürüş verisi, elektrikli araçlarla uzun yol yapmanın artık fazlasıyla mümkün olduğunu gösteriyor. Şarj altyapısı her geçen gün daha erişilebilir hale geliyor. Özellikle şarjların düzenli aralıklarla ve stratejik noktalarda yapılması, yolculuğun kesintisiz ilerlemesini sağlıyor.

    Menzil ve şarj kaygısı tarih mi oluyor?

    Gerçek kullanıcı deneyimlerine dayanan bu tür içerikler, “yolda kalırım” endişesinin artık büyük ölçüde geride kaldığını ortaya koyuyor. Elektrikli otomobiller, sadece şehir içi değil, şehirler arası uzun yolculuklar için de güçlü bir alternatif haline gelmiş durumda.

    Sizce elektrikli otomobiller artık uzun yol için yeterince güvenilir mi? 4220 kilometrelik bir rotaya elektrikli araçla çıkmak ister miydiniz?

