Elektrikli araçlar 1 milyar TL’lik dizel ithalatını engelledi

Tam Boyutta Gör Türkiye’de elektrikli araç sayısındaki hızlı artış, artık yalnızca ulaşım alışkanlıklarını değil enerji dengelerini de değiştirmeye başladı. Artan şarj altyapısı ve yenilenebilir kaynak kullanımındaki büyüme, elektrikli araçların hem ekonomik hem çevresel etkilerini görünür hale getiriyor. Son veriler, bu dönüşümün ülkenin akaryakıt ithalatını doğrudan azaltmaya başladığını gösteriyor.

Elektrikliler temiz enerjiden güç alıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Eylül 2025 verilerine göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısı 321 bine ulaştı. Aynı dönemde bu araçlar şarj istasyonlarında toplam 46 milyon 929 bin 508 kilovatsaat (kWh) elektrik tüketti. Bu miktarın 29 milyon 161 bin 998 kWh’lik bölümü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. Böylece elektrikli araçların şarjının yüzde 62’si doğrudan temiz enerjiyle karşılanmış oldu. Ancak şunu unutmamak gerekiyor; EPDK’nin ‘%62 yenilenebilir’ dediği oran sadece doğrudan sertifikalı kaynakları kapsıyor. Ama kalan şebeke elektriğinin de bir kısmı zaten yenilenebilir üretimden geldiği için elektrikli araç şarjının çok daha büyük (%78) kısmı yeşil kaynaklardan sağlanmış oluyor.

Bağlam açısından, Türkiye’nin 2025 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla kurulu gücünün yüzde 60’ından fazlası yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor. 2024 yılı ortalamasına göre üretimin yüze 43’ü ise yenilenebilir kaynaklardan geldi.

1 milyar TL’lik dizel ithalatı engelleniyor

Tam Boyutta Gör Türkiye genelinde AC ve DC şarj istasyon fiyatlarının ortalaması 9,92 TL/kWh düzeyinde gerçekleşti. Buna göre, elektrikli araçların Eylül ayındaki toplam şarj maliyeti yaklaşık 465 milyon TL oldu. Aynı mesafenin içten yanmalı dizel araçlarla kat edilmesi halinde harcanacak yakıtın maliyeti ise 985 milyon TL’yi bulacaktı. Bu da elektrikli araçların sadece bir ayda yaklaşık 520 milyon TL’lik net yakıt tasarrufu sağladığını gösteriyor.

Togg T10X gibi ortalama bir elektrikli SUV’un 100 kilometrede 18 kWh enerji tükettiği, aynı segmentteki dizel araçların ise 7 litre yakıt harcadığı varsayımına göre, Eylül ayında şarj edilen toplam elektrik enerjisiyle yaklaşık 260 milyon kilometre yol kat edildi. Aynı mesafenin dizelle gidilmesi durumunda 18,2 milyon litre yakıt gerekecekti. Bu miktar, Türkiye’nin yaklaşık 1 milyar TL değerinde dizel ithalatını engellediği anlamına geliyor.

Emisyon açısından bakıldığında, dizel araçların aynı mesafe için yaklaşık 48.900 ton karbondioksit (CO₂) salacağı hesaplanıyor (1 litre dizel yakıldığında yaklaşık 2,68 kg CO₂ salınıyor). Türkiye’nin ortalama elektrik üretim faktörü olan 0,442 ton CO₂/MWh dikkate alındığında, elektrikli araçların şarjı için ortaya çıkan emisyon 20.700 ton CO₂ civarında kaldı. Böylece Eylül ayında yalnızca elektrikli araçlar sayesinde yaklaşık 28 bin ton CO₂ salımı önlendi.

Yılda 28 bin TL bireysel tasarruf

Türkiye'de bir otomobilin yılda ortalama 14 bin kilometre yol yaptığı dikkate alındığında, bir elektrikli araç sahibinin sadece yakıt/enerji maliyetinden yıllık yaklaşık 28 bin TL'lik bir tasarruf sağladığı görülüyor. Türkiye’de 17 milyondan fazla araç yollarda bulunurken ülkenin kurulu enerjisinin yüzde 60’ından fazlası ise yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor. Şarj altyapısının hızla genişlediği ve yenilenebilir kaynak payının arttığı mevcut tabloda, elektrikli araçların önümüzdeki yıllarda yakıt ithalatında daha büyük bir azaltıma yol açması bekleniyor.

