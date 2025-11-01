Elektrikli araçlar sadece 3 yıl içinde benzinlilerden daha çevreci oluyor

2 yılın ardından pozitife geçiliyor
Yapılan analizlere göre elektrikli araçlar ilk iki yılda benzinli araçlara göre yüzde 30 daha fazla karbon dioksit salıyor. Bu fark, özellikle lityum madenciliği ve batarya üretiminin enerji yoğun süreçlerinden kaynaklanıyor.
ABD'de ortalama bir binek aracın ömrü 18 yıl olarak kabul edilirken, fosil yakıtlı içten yanmalı motorlu araçların (ICE) her birinin ömrü boyunca yaklaşık 100 ton CO2 saldığı, batarya elektrikli araçların (BEV) ise 53 ton CO2 ile ICE'lerin yarısı kadar emisyon ürettiği tespit edildi. Hibrit araçlar ise 84 ton CO2 ile BEV'lere kıyasla yaklaşık 1,6 kat daha fazla emisyon salıyor.
kaptım