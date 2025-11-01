Giriş
    Elektrikli araçlar sadece 3 yıl içinde benzinlilerden daha çevreci oluyor

    Araştırma, elektrikli araçların üretimde yüksek enerji harcasa da iki yılın sonunda benzinli araçlardan daha az karbon saldığını ve uzun vadede çevreye net fayda sağladığını gösteriyor.

    Elektrikli araçlar 3 yıl içinde benzinlilerden daha temiz oluyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçlar her ne kadar kullanım esnasında çok az miktarda çevresel zarar oluştursa da üretim tarafında işler o kadar da temiz değil. Özellikle de batarya imalatının enerji yoğun olması nedeniyle çevresel faydaları uzun süre tartışmalı olarak görülüyordu. Ancak yeni yapılan bir araştırma, üretimdeki zarara rağmen elektrikli araçların sadece üç yıl içinde toplam emisyon açısından benzinli araçları geride bıraktığını ortaya koydu.

    2 yılın ardından pozitife geçiliyor

    Elektrikli araçlar 3 yıl içinde benzinlilerden daha temiz oluyor Tam Boyutta Gör
    Araştırma, aynı zamanda benzinli araçların ömürleri boyunca en az iki kat daha fazla çevresel zarar verdiğini ve elektrik üretiminde temiz enerji kaynaklarının yaygınlaşmasıyla elektrikli araçların avantajlarının önümüzdeki yıllarda daha da artacağını vurguluyor. Bilindiği üzere Türkiye’de elektrikte kurulu gücün yüzde 61’ini yenilenebilir kaynaklar oluşturuyor. Dolayısıyla elektrikli araçlar Türkiye gibi ülkelerde çok daha çevreci hale geliyor.
    Elektrikli araçlar 3 yıl içinde benzinlilerden daha temiz oluyor Tam Boyutta Gör
    Öte yandan yeni çalışma, batarya üretimi ve madenciliği nedeniyle elektrikli araçların başlangıçta daha yüksek karbon ayak izine sahip olduğunu kabul ediyor. Ancak araştırmacılar üçüncü yıldan itibaren CO2 emisyonlarında belirgin bir düşüş yaşandığını ve aracın ömrü boyunca toplam karbon ayak izinin çok daha düşük olduğunu belirtiyor.

    Yapılan analizlere göre elektrikli araçlar ilk iki yılda benzinli araçlara göre yüzde 30 daha fazla karbon dioksit salıyor. Bu fark, özellikle lityum madenciliği ve batarya üretiminin enerji yoğun süreçlerinden kaynaklanıyor.

    ABD’de ortalama bir binek aracın ömrü 18 yıl olarak kabul edilirken, fosil yakıtlı içten yanmalı motorlu araçların (ICE) her birinin ömrü boyunca yaklaşık 100 ton CO2 saldığı, batarya elektrikli araçların (BEV) ise 53 ton CO2 ile ICE’lerin yarısı kadar emisyon ürettiği tespit edildi. Hibrit araçlar ise 84 ton CO2 ile BEV’lere kıyasla yaklaşık 1,6 kat daha fazla emisyon salıyor.

    Kaynakça https://www.usnews.com/news/technology/articles/2025-10-29/study-finds-evs-quickly-overcome-their-energy-intensive-build-to-be-cleaner-than-gas-cars https://journals.plos.org/climate/article?id=10.1371/journal.pclm.0000714
