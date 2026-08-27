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    Elektrikli araçlar için geri dönüştürülmüş lastikler geliyor

    Continental, elektrikli araçlar için yüzde 43 geri dönüştürülmüş malzeme içeren yeni bir konsept lastik geliştirdi. Konsept lastik, performans olarak üst sınıfta yer alıyor.

    Elektrikli araçlar için geri dönüştürülmüş lastikler geliyor Tam Boyutta Gör
    Continental, elektrikli araçların verimliliğini artırmayı ve lastik üretiminde döngüsel ekonomiyi güçlendirmeyi hedefleyen yeni bir konsept lastik geliştirdi. Avrupa Birliği destekli ZEvRA projesi kapsamında hazırlanan lastikte yüzde 43 oranında geri dönüştürülmüş malzeme kullanılıyor.

    2026'da tamamlanacak

    2026'da tamamlanması planlanan iki yıllık proje, elektrikli araçların değer zincirinin tamamında geri dönüşüm ve kaynak kullanımını iyileştirmeye odaklanıyor.

    Projede 28 ortak bulunurken Continental, konsorsiyumdaki tek lastik üreticisi konumunda. Şirketin konsept lastiğinde kullanılan malzemelerin yüzde 43'ü geri dönüştürülmüş kaynaklardan geliyor. Buna ek olarak yaklaşık yüzde 13 yenilenebilir ham madde, yüzde 25 ise kütle dengesi sertifikalı malzemelerden oluşuyor. Böylece lastikte kullanılan malzemelerin yüzde 80'den fazlası geri dönüştürülmüş, yenilenebilir veya kütle dengesi sertifikalı kaynaklardan elde ediliyor.

    Geri dönüştürülmüş içerik arasında ömrünü tamamlamış lastiklerden elde edilen kauçuk, geri dönüştürülmüş PET şişelerden üretilen polyester elyaf, karbon siyahı (rCB) ve çelik gibi malzemeler bulunuyor.

    Elektrikli araçların menzilini destekleyecek

    Elektrikli araçlar için geri dönüştürülmüş lastikler geliyor Tam Boyutta Gör
    Konsept lastiğin en önemli özelliklerinden biri, yüksek oranda geri dönüştürülmüş malzeme kullanılmasına rağmen performansından ödün vermemesi. Continental'e göre lastik, AB lastik etiketinde yuvarlanma direnci açısından en yüksek sınıfa ulaşıyor.

    Düşük yuvarlanma direnci, elektrikli araçlar açısından özellikle önem taşıyor. Lastiğin hareket sırasında daha az enerji kaybetmesi, aracın tüketimini düşürerek aynı batarya kapasitesiyle daha uzun menzil elde edilmesine katkı sağlayabiliyor.

    Şirket, konsept lastikte elde edilen sonuçların gelecekteki lastiklerde kullanılacak malzemelerin ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesine temel oluşturmasını bekliyor. Özellikle geri dönüştürülmüş malzemelerin endüstriyel ölçekte bulunabilirliği ve üretim süreçlerinin büyütülmesi üzerinde çalışılacak.

    Seri üretim öncesinde ise yüksek kaliteli geri dönüştürülmüş malzemelerin yeterli miktarda bulunması, üretim süreçlerinin endüstriyel ölçekte büyütülmesi ve geri dönüştürülmüş malzemeler için ortak düzenleyici tanımların oluşturulması gerekiyor.

    Continental'in lastik portföyünde satın alınan yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş üretim malzemelerinin oranı 2025'te yüzde 28 seviyesindeydi. Şirket bu oranı 2030'a kadar en az yüzde 40'a çıkarmayı hedefliyor.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    J
    Jikoxmarley 5 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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