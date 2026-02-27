Elektrikli araçlar için menzil uzatan modüler güç türbini jeneratörü

Elektrikli araç pazarı hızla büyüse de özellikle soğuk hava koşullarında menzil düşüşü, yüksek hızda enerji tüketimi ve şarj kolaylığı sorunları, kullanıcılar arasında halen ciddi bir endişe kaynağı olarak öne çıkıyor. Hunan Tyen’in geliştirdiği PTG sistemi, bu sorunlara çözüm getirecek bir modüler yardımcı güç kaynağı olarak tasarlandı. Sistem, yakıtı elektrik enerjisine dönüştürerek aracın batarya kapasitesine olan bağımlılığını azaltıyor.
Menzil kaygısını düşürecek
PTG’nin modüler ve çıkarılabilir yapısı, mevcut BEV’lerin ana yapısını değiştirmeden hızlı enerji takviyesi yapılabilmesini mümkün kılıyor. Hunan Tyen'in PTG sistemi, daha kompakt bir yapı, daha yüksek güç yoğunluğu ve daha güçlü yakıt uyarlanabilirliği gibi birçok avantaja sahip.
Ayrıca yüksek verimli bilyalı rulman sistemi, verimli kanatlı kompresör ve sabit yönlendirme kanatlı türbin gibi yenilikçi tasarımlar, türbin verimliliğini %5’in üzerinde artırdı. Ek olarak yüksek güç yoğunluğu altında oluşan ısıl yükleri yönetebilmek için özel soğutma kanalları ve hassas ısıl yönetim stratejileri geliştirildi. Bu sayede yüksek sıcaklık koşullarında sistem stabilitesi sağlanmış oldu.
Hunan Tyen’in açıklamasına göre, PTG yalnızca elektrikli araçlar için değil, dronlar, açık hava mobil ekipmanlar ve çeşitli taşınabilir enerji uygulamaları için de potansiyel kullanım alanı sunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: