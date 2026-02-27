Giriş
    Elektrikli araçlar için menzil uzatan modüler güç türbini jeneratörü

    Changan yan kuruluşu Hunan Tyen, BEV’leri EREV’e dönüştüren çıkartılabilir Güç Türbini Jeneratörü geliştirdi. Sistem, elektrikli araçlarda menzil kaygısını düşürmeyi hedefliyor.

    Elektrikli araçlar için modüler güç türbini jeneratörü Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv devi Changan Auto’nun yan kuruluşu Hunan Tyen, tamamen kendi tasarımı olan ilk takılıp çıkartılabilir Güç Türbini Jeneratörü (PTG)’nü başarıyla çalıştırdı. Bu sistem, bataryalı elektrikli araçlarda (BEV) menzil kaygısını azaltmayı ve araçların kullanım esnekliğini artırmayı hedefliyor.

    Elektrikli araç pazarı hızla büyüse de özellikle soğuk hava koşullarında menzil düşüşü, yüksek hızda enerji tüketimi ve şarj kolaylığı sorunları, kullanıcılar arasında halen ciddi bir endişe kaynağı olarak öne çıkıyor. Hunan Tyen’in geliştirdiği PTG sistemi, bu sorunlara çözüm getirecek bir modüler yardımcı güç kaynağı olarak tasarlandı. Sistem, yakıtı elektrik enerjisine dönüştürerek aracın batarya kapasitesine olan bağımlılığını azaltıyor.

    Menzil kaygısını düşürecek

    Elektrikli araçlar için modüler güç türbini jeneratörü Tam Boyutta Gör
    Bu sistem, elektrikli araçları EREV'lere (Uzatılmış Menzilli Elektrikli Araçlar) dönüştürme imkanı sunuyor. Daha önce bazı Tesla kullanıcılarının menzil artırıcı cihazları manuel olarak araçlarına eklediği biliniyor (üstteki görsel). Hunan Tyen’in geliştirdiği PTG ise aynı prensibi benimserken çok daha gelişmiş, kompakt ve kullanıcı dostu bir çözüm olarak öne çıkıyor.

    PTG’nin modüler ve çıkarılabilir yapısı, mevcut BEV’lerin ana yapısını değiştirmeden hızlı enerji takviyesi yapılabilmesini mümkün kılıyor. Hunan Tyen'in PTG sistemi, daha kompakt bir yapı, daha yüksek güç yoğunluğu ve daha güçlü yakıt uyarlanabilirliği gibi birçok avantaja sahip.

    Ayrıca yüksek verimli bilyalı rulman sistemi, verimli kanatlı kompresör ve sabit yönlendirme kanatlı türbin gibi yenilikçi tasarımlar, türbin verimliliğini %5’in üzerinde artırdı. Ek olarak yüksek güç yoğunluğu altında oluşan ısıl yükleri yönetebilmek için özel soğutma kanalları ve hassas ısıl yönetim stratejileri geliştirildi. Bu sayede yüksek sıcaklık koşullarında sistem stabilitesi sağlanmış oldu.

    Hunan Tyen’in açıklamasına göre, PTG yalnızca elektrikli araçlar için değil, dronlar, açık hava mobil ekipmanlar ve çeşitli taşınabilir enerji uygulamaları için de potansiyel kullanım alanı sunuyor.

    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

