    Elektrikli araçlarda AC ve DC şarjda ayrı ayrı tek fiyat dönemi başlıyor

    EPDK, AC ve DC şarj ünitelerinde tek fiyat zorunluluğu getirildiğini, otoyollarda kartlı ödemenin mecburi olacağını ve tavan fiyatın gündemde olmadığını açıkladı.

    Elektrikli araçlarda AC ve DC şarjda tek fiyat dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç şarj hizmetlerinde fiyat karmaşasını ortadan kaldıracak önemli bir düzenleme yürürlüğe giriyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından onaylanan değişiklikle birlikte artık AC ve DC şarj ünitelerinde güç bazlı farklı fiyat uygulamasına son verilecek. Yeni dönemde işletmeciler, AC üniteler için tek bir fiyat, DC üniteler için ise yine tek fiyat belirlemekle yükümlü olacak.

    Güce göre farklı tarife uygulaması sona eriyor

    EPDK Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanı Dr. İbrahim Öz, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 12 Şubat 2026 tarihli toplantısında Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nde önemli değişikliklerin kabul edildiğini açıkladı. İlgili düzenleme geçtiğimiz aralık ayında taslak olarak kamuoyuyla paylaşılmıştı.

    Öz, yapılan değişikliğin temel amacının piyasayı daha şeffaf ve kullanıcı dostu hale getirmek olduğunu vurguladı. Fiyat yapısının sadeleşmesiyle birlikte sürücüler, farklı işletmecilerin sunduğu tarifeleri daha kolay karşılaştırabilecek.

    Elektrikli araçlarda AC ve DC şarjda ayrı ayrı tek fiyat dönemi başlıyor

    Bugüne kadar şarj istasyonlarında özellikle DC ünitelerde farklı güç seviyelerine göre değişen tarifeler uygulanabiliyordu. Bu durum, kullanıcıların istasyonlar arasında fiyat karşılaştırmasını zorlaştırıyor, ücretlendirme yapısında belirsizlik yaratıyordu. Yapılan düzenlemeyle birlikte güç seviyesine göre fiyat farklılaştırması kaldırılıyor. Öz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "DC’de 50 kW, 100 kW, 150 kW gibi farklı hızlar için farklı fiyatlar sunuluyordu. Bu da tüketicinin kafasına karşımasına neden oluyordu. Buradaki düzenlememizde DC’de tek fiyat uygulaması olacak. Dolayısıyla burayı sadeleştirmiş olduk."

    Esnek fiyatlandırma uygulanabilecek

    Elektrikli araçlarda AC ve DC şarjda tek fiyat dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Yeni düzenleme ile şirketlere belirli saat dilimlerinde ya da belirli lokasyonlarda indirim uygulama imkanı tanındı. Böylece talebin düşük olduğu zamanlarda daha avantajlı fiyatların sunulmasının önü açıldı. Bu adımın, rekabeti artırarak tüketicinin lehine fiyat oluşumuna katkı sağlaması bekleniyor.

    Düzenleme yalnızca fiyatlandırma ile sınırlı kalmadı. Mobil şarj istasyonlarının lisanslı şirketler tarafından işletilebilmesine de imkan tanındı. Bu uygulama özellikle yoğun dönemlerde veya acil ihtiyaç durumlarında alternatif bir çözüm sunacak.

    Ayrıca roaming olarak bilinen ortak ağ uygulamalarının hukuki altyapısı da güçlendirildi. Şirketler arasında yapılan roaming sözleşmeleri artık Kuruma bildirim kapsamında olacak ve gerekli görülmesi halinde usul ve esaslar EPDK tarafından belirlenecek.

    Otoyollarda kredi kartı zorunluluğu geliyor

    Ödeme sistemlerinde de önemli bir değişikliğe gidildi. 1 Temmuz 2026’dan itibaren otoyol ve devlet yollarında kurulacak tüm DC şarj ünitelerinde kredi kartı entegrasyonu zorunlu olacak. Bu düzenleme sayesinde kullanıcılar herhangi bir mobil uygulama indirmeden ya da üyelik oluşturmadan doğrudan ödeme yapabilecek.

    Yüksek güçlü şarj istasyonlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla da yeni bir uygulama da devreye alınıyor. Batarya doluluk oranı yüzde 85’in üzerine çıkan araçlarda şarj işleminin sonlandırılabilmesine imkan tanındı. Bu sayede istasyonların gereksiz yere meşgul edilmesinin önüne geçilerek daha fazla aracın hizmet alması sağlanacak.

    Tavan fiyat gündemde yok

    Elektrikli araç sahiplerini endişelendiren bir diğer unsur ise şarj ücretlerine gelen zamlar. EPDK cephesinden yapılan açıklamalarda, şarj hizmeti piyasasının serbest piyasa esasına göre işlediği vurgulandı. Kurumun temel görevinin fiyat belirlemek olmadığı, piyasayı düzenlemek, lisanslama ve denetim süreçlerini yürütmek ve rekabetin sağlıklı işlemesini sağlamak olduğu ifade edildi. Bu çerçevede şu aşamada tavan fiyat uygulamasının gündemde olmadığı belirtildi. Ancak piyasa dengesinin bozulması ve tüketicinin olumsuz etkilenmesi halinde gerekli adımların atılabileceği mesajı da verildi.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    vay be gayet iyi

