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    Elektrikli arabanızın menzili neden hızla düşüyor? İşte gizli düşmanlar

    Elektrikli otomobillerde yüksek hız, soğuk hava, klima ve fazla yük menzili önemli ölçüde azaltabiliyor. Peki batarya tüketimini düşürmek için neler yapılabilir?

    Elektrikli araçlarda batarya ömrünü uzatma yolları Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobillerde menzil kaybı yalnızca batarya kapasitesiyle ilgili değil. Yüksek hız, aşırı sıcaklık, klima kullanımı ve araç ağırlığı, şarj başına kat edilen mesafeyi önemli ölçüde azaltabiliyor. Recurrent verilerine göre, 2026 model elektrikli otomobillerin ortalama gerçek dünya menzili 325 mile (yaklaşık 523 km) ulaştı. Peki elektrikli araçlarda batarya ömrünü uzatma yolları neler? İşte menzili korumak için dikkat edilmesi gerekenler...

    Elektrikli otomobillerin bataryasını en hızlı tüketen faktörler

    Elektrikli otomobillerde açıklanan menzil değerleri, her koşulda aynı mesafenin katedilebileceği anlamına gelmiyor. Sürüş alışkanlıkları, hava koşulları ve aracın yükü, bataryanın enerji tüketimini doğrudan etkiliyor. Elektrikli otomobillerde enerji tüketimini artıran en önemli faktörlerden biri yüksek hızda sürüş. Hız arttıkça hava direnci yükseliyor ve aracın ilerlemek için daha fazla enerji harcaması gerekiyor.

    Elektrikli araçlarda batarya ömrünü uzatma yolları Tam Boyutta Gör
    Özellikle otoyol sürüşlerinde bu etki daha belirgin hâle geliyor. Ani hızlanmalar da bataryanın daha hızlı tükenmesine neden oluyor. Yüksek güç gerektiren hızlanmalar, kısa sürede daha fazla elektrik tüketirken kademeli hızlanma enerji verimliliğini artırabiliyor. Ayrıca otoyolda sürekli yüksek hızda ilerlemek, rejeneratif frenlemenin sağladığı enerji geri kazanımından daha az yararlanılmasına yol açıyor.

    Klima ve ısıtma sistemi de menzili etkileyen unsurlar arasında. Özellikle yoğun klima kullanımı, bataryadan saatte belirli bir menzil karşılığı enerji tüketebiliyor. Isıtma sistemi de benzer şekilde enerji ihtiyacını artırabiliyor. Isı pompasına sahip araçlarda ise bu kısıtlamanın çok daha hafifletici olduğunu belirtmekte fayda var. Buna karşılık navigasyon, multimedya sistemi ve USB cihazlarının tüketimi genellikle daha sınırlı kalıyor.

    Soğuk hava menzili yüzde 30'a yakın azaltabiliyor

    Hava sıcaklığı, elektrikli otomobillerin menzilinde önemli bir rol oynuyor. Recurrent tarafından 2025'te yayımlanan bir araştırmaya göre, sıcaklıklar donma noktasının altına düştüğünde bazı elektrikli otomobillerin menzili yaklaşık üçte bir oranında azalabiliyor. Aşırı sıcaklar da benzer bir etkiye sahip. Araştırmaya göre, sıcaklığın 38 dereceye (100 Fahrenheit) ulaştığı koşullarda menzil kaybı yaklaşık yüzde 18 seviyesine çıkabiliyor.

    Etkinin büyüklüğü ise otomobilin modeline, batarya yönetim sistemine ve iklimlendirme ihtiyacına göre değişiyor. Araçta taşınan yük de enerji tüketimini artırıyor. Bagajdaki gereksiz eşyalar ve fazladan ağırlık, otomobilin hareket etmek için daha fazla enerji harcamasına neden olabiliyor.

    Elektrikli otomobillerin menzili nasıl artırılır?

    Menzili korumak için öncelikle gereksiz yüklerden kurtulmak ve ani hızlanmalardan kaçınmak gerekiyor. Sürüş hızını makul seviyelerde tutmak da önemli bir fark yaratabiliyor. Gridserve verilerine göre, saatte 113 km/s yerine 97 km/sa hızla ilerlemek, saatte yaklaşık 9,7 km menzil tasarrufu sağlayabiliyor.

    Bunun yanında rejeneratif frenleme özelliğinden uygun şekilde yararlanmak, enerji tüketimini azaltmaya yardımcı oluyor. Klima veya ısıtma sistemini kullanırken de ihtiyaç dışı tüketimden kaçınmak mümkün. Araç şarjdayken kabini önceden soğutmak veya ısıtmak, yolculuk sırasında bataryadan harcanacak enerjiyi azaltabiliyor.

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