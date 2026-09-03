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    Dünyanın en büyük EV batarya araştırması: İşte bataryası en sağlam modeller

    Dünyanın en büyük bağımsız EV batarya araştırması, küçük bataryalı modellerin daha hızlı yıprandığını ortaya koydu. Araştırmada zirvede ise Mercedes-Benz EQA yer aldı.

    Elektrikli araçlarda bataryası en sağlam ve en zayıf modeller Tam Boyutta Gör

    İkinci el elektrikli otomobillerin batarya sağlığını mercek altına alan dünyanın en büyük bağımsız araştırması başlatıldı. Çalışma, 500 binden fazla bağımsız testten elde edilen verilerle farklı modeller arasındaki batarya kaybını ortaya koyuyor.

    500 binden fazla test, 20 farklı model

    Avusturya merkezli AVILOO, kullanılmış elektrikli otomobillerin batarya durumunu gerçek araç verileri üzerinden inceleyen kapsamlı bir araştırma yayımladı. Şirketin yeni çalışması, 2022-2026 yılları arasında gerçekleştirilen 500 binden fazla bağımsız testi kapsıyor.

    AVILOO her model için üç farklı kilometre eşiğinde bataryanın medyan sağlık değerini hesaplıyor. Bu eşikler 50 bin, 100 bin ve 150 bin kilometre olarak belirlenmiş durumda. Bunun yanında her kilometre seviyesinde araçların yüzde 99’unu kapsayacak şekilde beklenen batarya sağlığı aralığı da belirleniyor.

    Aynı modelde bile yüzde 13,5 fark var

    Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri, batarya sağlığının yalnızca modeller arasında değil, aynı model farklı araçlar arasında da ciddi şekilde değişebilmesi. Araştırmada bataryanın durumu State of Health, yani SoH olarak gösteriliyor. Bu, bataryanın ilk günkü kapasitesinin ne kadarının kullanılabilir durumda olduğunu gösteriyor.

    Elektrikli araçlarda bataryası en sağlam ve en zayıf modeller Tam Boyutta Gör

    AVILOO'nun verilerine göre aynı modeldeki en iyi ve en kötü durumdaki araçlar arasında yüzde 13,5'e kadar SoH farkı görülebiliyor. Bataryada yüzde 10-15 seviyesindeki bir sağlık farkı, aracın gerçek kullanım menzilini ve ikinci el değerini de doğrudan etkiliyor.

    Küçük bataryalı otomobiller daha hızlı yıpranıyor

    Araştırma, batarya kapasitesinin yaşlanma üzerindeki etkisine ilişkin de önemli bir eğilim ortaya koyuyor. Daha küçük bataryaya sahip elektrikli otomobiller, aynı mesafeyi kat etmek için daha fazla şarj döngüsüne ihtiyaç duyduklarından daha hızlı kapasite kaybı gösterme eğiliminde.

    Elektrikli araçlarda bataryası en sağlam ve en zayıf modeller Tam Boyutta Gör

    Buna karşılık daha büyük bataryalı modeller aynı mesafeyi daha az şarj döngüsüyle tamamlayabiliyor. Bu nedenle kullanım mesafesi ve şarj döngüsü sayısı, bataryanın zaman içerisindeki yıpranmasında önemli faktörler arasında yer alıyor.

    150 bin kilometrede lider Mercedes-Benz EQA

    Veriler kilometre arttıkça medyan batarya sağlığının gerilediğini gösterirken, modeller arasındaki sıralamanın da her kilometre seviyesinde aynı kalmadığı görülüyor. 50 bin kilometrede en yüksek medyan SoH değerine Hyundai IONIQ 5 ulaşıyor. Modelin 72,6 kWh'lik bataryası bu noktada yüzde 97,2 seviyesinde bulunuyor.

    Elektrikli araçlarda bataryası en sağlam ve en zayıf modeller Tam Boyutta Gör

    100 bin kilometrede de IONIQ 5 güçlü performansını sürdürüyor ve yüzde 95,27 civarındaki medyan SoH ile üst sırada yer alıyor. Ancak 150 bin kilometrede zirve Mercedes-Benz EQA'ya geçiyor. EQA'nın medyan batarya sağlığı bu noktada yaklaşık yüzde 94 seviyesinde kalırken IONIQ 5 yüzde 93,8 civarında seyrediyor. BMW i4 de yüzde 93,6 seviyesindeki medyan SoH değeriyle en iyi performans gösteren modeller arasında bulunuyor.

    Nissan Leaf son sırada

    Elektrikli araçlarda bataryası en sağlam ve en zayıf modeller Tam Boyutta Gör
    Araştırmada en kötü sonuçları alan araç ise Nissan Leaf ZE1. 40 kWh'lik daha küçük bataryaya sahip Leaf, üç kilometre seviyesinin tamamında en düşük medyan SoH değerine sahip model olarak öne çıkıyor. Bu sonuç, şirketin küçük bataryalı elektrikli otomobillerin daha hızlı yıpranma eğiliminde olduğuna ilişkin genel tespitiyle de örtüşüyor.

    Bu arada şirket, bu araştırmasını aracın OBD bağlantısına bağlanan FLASH Test sistemiyle yapıyor. Sistem, batarya sağlığını otomobilin kendi ekranında sunduğu değere dayanmak yerine eğitimli modeller kullanarak hesaplıyor. AVILOO, yeni raporu tek seferlik bir çalışma olarak da bırakmayacak ve her yıl iki kez yayımlayacak.

    Kaynakça https://aviloo.com/files/Aviloo/Presse/Berichte/AVILOO%20Launches%20Worlds%20Largest%20Independent%20EV%20Battery%20Study.pdf https://interestingengineering.com/transportation/world-largest-independent-ev-battery-study
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