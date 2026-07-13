Elektrikli araçlarda en pahalı arıza batarya değil: İşte en sık görülen arzılar

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Tam Boyutta Gör İkinci el elektrikli otomobil satın almayı düşünenlerin en büyük çekincelerinden biri, aracın ana bataryasının arızalanma ihtimali oluyor. Ancak İngiltere merkezli garanti şirketi Warrantywise'ın yeni araştırması, kullanıcıların en sık karşılaştığı sorunların bataryadan ziyade geleneksel mekanik ve elektrik sistemlerinde yaşandığını ortaya koydu.

En sık görülen arızalar elektrik sisteminde

Warrantywise verilerine göre en fazla garanti talebi sensörler ve merkezi kilit sistemi gibi elektriksel bileşenler için yapıldı. Sensör arızalarının ortalama onarım maliyeti 810 Sterlin (yaklaşık 51.071 TL) olurken bazı vakalarda bu tutar 3.270 Sterline (yaklaşık 206.174 TL) kadar çıktı.

Merkezi kilit sistemi arızalarında ise ortalama tamir maliyeti 900 Sterlin (yaklaşık 56.745 TL) olarak hesaplandı. En yüksek bireysel onarım faturası ise 4.060 Sterline (yaklaşık 255.983 TL) ulaştı.

En pahalı parça dahili şarj ünitesi

İlk beş arıza arasında tamamen elektrikli otomobillere özgü tek bileşen dahili şarj ünitesi (on-board charger) oldu. Bu parçanın ortalama onarım maliyeti 2.160 Sterlin (yaklaşık 136.188 TL) seviyesinde gerçekleşti. Bu parçadaki en yüksek garanti talebi 10.455 Sterline (yaklaşık 659.198 TL) kadar çıkıyor.

Sıra Arıza Alanı Arızalı Parça Ortalama Onarım Maliyeti En Yüksek Onarım Maliyeti 1 Elektrik sistemi Sensörler 810 £ (≈ 51.071 TL) 3.270 £ (≈ 206.174 TL) 2 Elektrik sistemi Merkezi kilit mekanizması 900 £ (≈ 56.745 TL) 4.060 £ (≈ 255.983 TL) 3 Elektrikli araç Dahili şarj ünitesi (On-board charger) 2.160 £ (≈ 136.188 TL) 10.455 £ (≈ 659.198 TL) 4 Süspansiyon Salıncak (Wishbone) 1.230 £ (≈ 77.552 TL) 4.120 £ (≈ 259.766 TL) 5 Elektrik sistemi 12V yardımcı akü 535 £ (≈ 33.732 TL) 990 £ (≈ 62.420 TL)

Araştırmada dikkat çeken bir diğer başlık ise süspansiyon sistemi oldu. Özellikle salıncak parçalarında görülen arızaların ortalama onarım maliyeti 1.230 Sterlin (yaklaşık 77.552 TL) olarak kaydedildi.

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Uzmanlara göre elektrikli otomobillerde motor ve şanzıman gibi klasik bileşenler bulunmasa da daha yüksek ağırlık nedeniyle süspansiyon sistemi zaman içinde daha fazla yük altında çalışabiliyor.

Araç bataryası ilk 5’te yok

Elektrikli otomobil kullanıcılarının en fazla endişe duyduğu batarya, araştırmadaki en sık görülen ilk beş arıza arasında yer almadı. Bu durum batarya arızalarının hiç yaşanmadığı anlamına gelmiyor ancak garanti verilerine göre oldukça düşük sıklıkta görülüyor.

Araştırmaya göre bataryayla ilgili bir arıza meydana geldiğinde ortalama onarım maliyeti 6.400 Sterlinin (yaklaşık 403.520 TL) üzerine çıkıyor. Buna rağmen bataryaların daha dayanıklı olması ve genellikle aracın diğer bileşenlerinden daha uzun fabrika garantisiyle sunulması nedeniyle bu tür talepler daha sınırlı kalıyor.

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Elektrikli araçlarda en pahalı arıza bataryalar değil

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