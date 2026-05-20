Hyundai, elektrikli otomobillere manuel vites deneyimi eklemek istiyor

Hyundai, elektrikli araçlarda sürüş deneyimini daha eğlenceli hale getirecek yeni bir sistem için patent başvurusu yaptı. Bu sistem, elektrikli araçlarda manuel vites hissini taklit etmeyi amaçlıyor. Patent, üretim onayı anlamına gelmese de markanın sürüş deneyimini oyunlaştırma ve daha etkileşimli hale getirme yönündeki çalışmalarını gösteriyor.

Elektronik çalışan akıllı vites sistemi

Tam Boyutta Gör Yeni sistemde fiziksel bir şanzıman bağlantısı bulunmuyor. Bunun yerine shift-by-wire teknolojisi kullanılıyor ve vites kolu elektronik olarak kontrol ediliyor. Normal kullanımda sistem tamamen otomatik modda çalışırken, özel sürüş modlarında manuel vites hissi devreye giriyor.

Sanal H düzeni vites deneyimi

Hyundai’nin önerdiği sistemde 7 farklı sanal geçiş noktası bulunuyor. Bu yapı, 6 ileri ve 1 geri vites mantığını simüle ediyor. Sürücü manuel moda geçtiğinde vites kolu H düzenine benzer şekilde çalışabiliyor.

Tam Boyutta Gör Sistem, sürüş moduna göre davranış değiştiriyor. Otomatik modda sadece sürüş, geri ve boş hareketleri aktifken; manuel modda tüm sanal vites hareketleri kullanılabilir hale geliyor. Bu sayede sürücü ister rahat ister sportif bir deneyim seçebiliyor.

Hyundai Ioniq 5 N modelinde kullanılan yapay vites ve motor sesi simülasyonlarının ardından, bu yeni patent Hyundai’nin sürüş hissini artırma konusundaki çalışmalarını bir adım ileri taşıyor.

Üretime geçmesi garanti değil

Diğer tüm patentlerde olduğu gibi bu sistemin de seri üretime geçmesi kesin değil. Ancak Hyundai’nin elektrikli araçlarda “sürüş hissi” konusunu ne kadar ciddiye aldığını net şekilde ortaya koyuyor.

