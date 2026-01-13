Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Elektrikli araçlarda yeni dönem: Sodyum-iyon bataryalar geliyor

    Elektrikli araç bataryalarında uzun süredir ikincil seçenek olarak görülen sodyum-iyon teknolojisi, 2025 sonunda önemli bir kırılma yaşadı. Yalnızca teorik bir alternatif olmaktan çıkmış durumda.

    Elektrikli araçlarda yeni dönem: Sodyum-iyon bataryalar geliyor Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç pazarı 2025 yılını büyük bir değişimle kapattı. Uzun zamandır ikincil bir teknoloji olarak görülen sodyum iyon piller, artık pil yarışında ciddi bir rakip haline geliyor. Dünyanın en büyük elektrikli araç batarya üreticisi CATL, Naxtra markası altında sodyum-iyon hücrelerin seri üretimine başladı. Diğer tarafta Zhaona New Energy ise, katı hâl sodyum-iyon batarya prototipini tanıttı.

    LFP'nin karşısına yeni alternatif

    CATL tarafından üretilen ve 175 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaşan yeni hücreler, tam boy elektrikli araçlarda yaklaşık 500 kilometre menzil sunabiliyor. Bu durum, sodyum iyon pilleri ana akım lityum bazlı alternatiflerle doğrudan rekabete sokuyor. Zhaona New Energy'nin katı hâl sodyum-iyon batarya prototipi ise anot içermeyen yapısıyla 348,5 Wh/kg seviyesine ulaşabiliyor.

    Elektrikli araçlarda yeni dönem: Sodyum-iyon bataryalar geliyor Tam Boyutta Gör
    Sodyum-iyon bataryaların öne çıktığı alanların başında maliyet geliyor. Kobalt ve nikel gibi pahalı materyallere ihtiyaç duyulmaması, hücre maliyetini ciddi şekilde düşürüyor. Analistlere göre maliyetler 40 dolar/kWh seviyesine kadar inebilir. Bu da sübvansiyon olmadan daha erişilebilir elektrikli araçların önünü açıyor.
    - LFP (Lityum Demir Fosfat) Sodyum-İyon
    Enerji yoğunluğu 160-170 Wh/kg 175 Wh/kg (yeni nesil), laboratuvarda çok daha yüksek
    Maliyet Orta seviye, lityuma bağımlı Daha düşük, -40 $/kWh potansiyeli
    Hammadde Lityum ve fosfat Sodyum (bol ve ucuz)
    Soğuk hava performansı Düşük sıcaklıklarda belirgin kapasite kaybı -40°C'de kapasitenin büyük bölümü korunuyor
    Güvenlik Lityum türevlerine göre daha güvenli 0 V'da güvenli, termal risk daha düşük
    Depolama & taşıma Minimum şarj gerektiriyor Tam boş hâlde güvenli taşınabiliyor

    Diğer tarafta Sodyum-İyon'un soğuk hava performansı da önemli bir avantaj. Yeni nesil sodyum-iyon hücreler, -40 dereceye kadar kapasitenin büyük bölümünü koruyabiliyor. Ayrıca sıfır voltajda güvenle depolanabilmeleri, taşıma ve lojistik süreçlerini daha güvenli hâle getiriyor. Üreticiler ise tek bir kimyaya bağlı kalmak yerine hibrit çözümler üzerinde duruyor.

    Sodyum-iyon hücreler maliyet ve soğuk hava avantajı sağlarken, lityum-iyon hücreler uzun menzil tarafını destekliyor olacak. Dolayısıyla Sodyum-iyon bataryalar lityumun yerini tamamen almaya aday değil. Ancak maliyet, güvenlik ve iklim dayanımı gibi başlıklarda sunduğu avantajlarla, elektrikli araçlar için kritik bir rol üstlenmeye aday.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vw cc 2.0 tdi netmaster modem arayüz şifresi kombi devirdaim pompası sürekli çalışıyor egea cross hibrit yorumlar audi a4 1.8 tfsi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 40 Pro
    Tecno Spark 40 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell 15
    Dell 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum