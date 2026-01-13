Elektrikli araçlarda yeni dönem: Sodyum-iyon bataryalar geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli araç pazarı 2025 yılını büyük bir değişimle kapattı. Uzun zamandır ikincil bir teknoloji olarak görülen sodyum iyon piller, artık pil yarışında ciddi bir rakip haline geliyor. Dünyanın en büyük elektrikli araç batarya üreticisi CATL, Naxtra markası altında sodyum-iyon hücrelerin seri üretimine başladı. Diğer tarafta Zhaona New Energy ise, katı hâl sodyum-iyon batarya prototipini tanıttı.

LFP'nin karşısına yeni alternatif

CATL tarafından üretilen ve 175 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaşan yeni hücreler, tam boy elektrikli araçlarda yaklaşık 500 kilometre menzil sunabiliyor. Bu durum, sodyum iyon pilleri ana akım lityum bazlı alternatiflerle doğrudan rekabete sokuyor. Zhaona New Energy'nin katı hâl sodyum-iyon batarya prototipi ise anot içermeyen yapısıyla 348,5 Wh/kg seviyesine ulaşabiliyor.

Tam Boyutta Gör Sodyum-iyon bataryaların öne çıktığı alanların başında maliyet geliyor. Kobalt ve nikel gibi pahalı materyallere ihtiyaç duyulmaması, hücre maliyetini ciddi şekilde düşürüyor. Analistlere göre maliyetler 40 dolar/kWh seviyesine kadar inebilir. Bu da sübvansiyon olmadan daha erişilebilir elektrikli araçların önünü açıyor.

- LFP (Lityum Demir Fosfat) Sodyum-İyon Enerji yoğunluğu 160-170 Wh/kg 175 Wh/kg (yeni nesil), laboratuvarda çok daha yüksek Maliyet Orta seviye, lityuma bağımlı Daha düşük, -40 $/kWh potansiyeli Hammadde Lityum ve fosfat Sodyum (bol ve ucuz) Soğuk hava performansı Düşük sıcaklıklarda belirgin kapasite kaybı -40°C'de kapasitenin büyük bölümü korunuyor Güvenlik Lityum türevlerine göre daha güvenli 0 V'da güvenli, termal risk daha düşük Depolama & taşıma Minimum şarj gerektiriyor Tam boş hâlde güvenli taşınabiliyor

Diğer tarafta Sodyum-İyon'un soğuk hava performansı da önemli bir avantaj. Yeni nesil sodyum-iyon hücreler, -40 dereceye kadar kapasitenin büyük bölümünü koruyabiliyor. Ayrıca sıfır voltajda güvenle depolanabilmeleri, taşıma ve lojistik süreçlerini daha güvenli hâle getiriyor. Üreticiler ise tek bir kimyaya bağlı kalmak yerine hibrit çözümler üzerinde duruyor.

Sodyum-iyon hücreler maliyet ve soğuk hava avantajı sağlarken, lityum-iyon hücreler uzun menzil tarafını destekliyor olacak. Dolayısıyla Sodyum-iyon bataryalar lityumun yerini tamamen almaya aday değil. Ancak maliyet, güvenlik ve iklim dayanımı gibi başlıklarda sunduğu avantajlarla, elektrikli araçlar için kritik bir rol üstlenmeye aday.

