Elektrikli araçlarda yeni dönem: Sodyum-iyon bataryalar geliyor

LFP'nin karşısına yeni alternatif
CATL tarafından üretilen ve 175 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaşan yeni hücreler, tam boy elektrikli araçlarda yaklaşık 500 kilometre menzil sunabiliyor. Bu durum, sodyum iyon pilleri ana akım lityum bazlı alternatiflerle doğrudan rekabete sokuyor. Zhaona New Energy'nin katı hâl sodyum-iyon batarya prototipi ise anot içermeyen yapısıyla 348,5 Wh/kg seviyesine ulaşabiliyor.
|-
|LFP (Lityum Demir Fosfat)
|Sodyum-İyon
|Enerji yoğunluğu
|160-170 Wh/kg
|175 Wh/kg (yeni nesil), laboratuvarda çok daha yüksek
|Maliyet
|Orta seviye, lityuma bağımlı
|Daha düşük, -40 $/kWh potansiyeli
|Hammadde
|Lityum ve fosfat
|Sodyum (bol ve ucuz)
|Soğuk hava performansı
|Düşük sıcaklıklarda belirgin kapasite kaybı
|-40°C'de kapasitenin büyük bölümü korunuyor
|Güvenlik
|Lityum türevlerine göre daha güvenli
|0 V'da güvenli, termal risk daha düşük
|Depolama & taşıma
|Minimum şarj gerektiriyor
|Tam boş hâlde güvenli taşınabiliyor
Diğer tarafta Sodyum-İyon'un soğuk hava performansı da önemli bir avantaj. Yeni nesil sodyum-iyon hücreler, -40 dereceye kadar kapasitenin büyük bölümünü koruyabiliyor. Ayrıca sıfır voltajda güvenle depolanabilmeleri, taşıma ve lojistik süreçlerini daha güvenli hâle getiriyor. Üreticiler ise tek bir kimyaya bağlı kalmak yerine hibrit çözümler üzerinde duruyor.
Sodyum-iyon hücreler maliyet ve soğuk hava avantajı sağlarken, lityum-iyon hücreler uzun menzil tarafını destekliyor olacak. Dolayısıyla Sodyum-iyon bataryalar lityumun yerini tamamen almaya aday değil. Ancak maliyet, güvenlik ve iklim dayanımı gibi başlıklarda sunduğu avantajlarla, elektrikli araçlar için kritik bir rol üstlenmeye aday.