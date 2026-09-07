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    Elektrikli araçların işletme maliyetinin yüzde 33 daha düşük olduğu ortaya çıktı

    Avrupa’da elektrikli otomobillerin maliyet avantajı giderek büyüyor. ICCT verilerine göre 2025’te elektriklilerin işletme maliyeti benzinli araçlardan yüzde 33 daha düşük oldu.

    Elektrikli araçların işletme maliyeti yüzde 33 daha düşük Tam Boyutta Gör
    Avrupa’da elektrikli otomobillerin işletme maliyeti, 2025 yılında benzinli araçlara kıyasla önemli ölçüde daha düşük olarak gerçekleşti. ICCT’nin kapsamlı araştırmasına göre elektrikli otomobilleri işletmek benzinli araçlara göre yüzde 33 daha ucuz hale geldi. 2026’da başlayan petrol krizi ise iki seçenek arasındaki maliyet farkını daha da büyüttü.

    Elektriklilerin işletme maliyeti düşüyor

    ICCT, yıllık EV Transition Check raporunun son versiyonunda Avrupa’daki elektrikli araç dönüşümünü mercek altına aldı. Araştırma, batarya maliyetlerindeki düşüş ve yüksek seyreden akaryakıt fiyatlarının elektrikli otomobillerin işletme ekonomisini belirgin biçimde iyileştirdiğini ortaya koydu.

    Elektrikli araçların işletme maliyeti yüzde 33 daha düşük Tam Boyutta Gör
    ICCT verilerine göre 2025 yılında elektrikli otomobillerin işletme maliyeti, benzinli otomobillere kıyasla yüzde 33 daha düşük oldu. Aracını yalnızca daha pahalı olan halka açık şarj istasyonlarında şarj eden kullanıcılar için bile elektrikli otomobiller avantajını korudu. Bu senaryoda işletme maliyeti farkı yüzde 28 olarak hesaplandı.

    Şubat 2026’da başlayan petrol krizi ise tabloyu elektrikli araçlar lehine daha da değiştirdi. 2026’nın başında içten yanmalı motorlu araçların enerji maliyetleri yüzde 12 ila yüzde 36 arasında artarken bataryalı elektrikli araçlarda enerji maliyetleri büyük ölçüde değişmedi.

    Elektrikli otomobillerin fiyatı da geriliyor

    Elektrikli araçların işletme maliyeti yüzde 33 daha düşük Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçların avantajı yalnızca işletme maliyetleriyle sınırlı kalmıyor. ICCT, son yıllarda elektrikli otomobillerin satın alma fiyatlarında da önemli bir düşüş yaşandığına dikkat çekiyor.

    2025 itibarıyla elektrikli otomobiller, Avrupa’daki en büyük üç araç segmentinde benzinli otomobillerle benzer fiyat seviyesine ulaştı. Almanya’da yaklaşık 100 bin aracın fiyat verileri üzerinden yapılan inceleme de bu eğilimi destekliyor.

    Bunun yanında tüketicilerin karşısındaki elektrikli model seçenekleri de hızla arttı. Avrupa pazarında satışa sunulan tam elektrikli otomobil modellerinin sayısı 2020-2025 arasında dört katına çıktı.

    Batarya maliyetleri yüzde 35 geriledi

    Elektrikli otomobillerin fiyatlarındaki düşüşün arkasındaki en önemli etkenlerden biri batarya maliyetleri oldu. Küresel ölçekte batarya maliyetleri 2020 ile 2025 arasında yüzde 35 azaldı.

    Elektrikli araçların işletme maliyeti yüzde 33 daha düşük Tam Boyutta Gör
    Almanya’daki bataryalı elektrikli binek otomobillerin fiyatları da aynı dönemde, enflasyon ve menzil gibi araç özellikleri dikkate alınarak düzeltildiğinde yüzde 18 geriledi. İçten yanmalı motorlu araçların fiyatları ise aynı dönemde yüzde 2 arttı.

    Rapora Avrupalı üreticilerin elektrikli otomobil üretimini artırması da dönüşümü destekliyor. 2025 yılında Avrupa’daki otomobil pazarında tam elektrikli güç aktarma sistemlerinin payı yüzde 19’e ulaştı.

    Ekonomik avantajların yanı sıra ICCT, araçların yaşam döngüsü boyunca oluşturduğu çevresel etkiyi de inceliyor. Buna göre elektrikli otomobiller, üretimden kullanım ve kullanım ömrünün sonuna kadar değerlendirildiğinde benzinli otomobillere kıyasla yüzde 73 daha az sera gazı emisyonu oluşturuyor.

    Bataryalı elektrikli uzun yol kamyonlarında fark daha da büyüyor. Bu araçların yaşam döngüsü boyunca oluşturduğu emisyonlar, dizel kamyonlara göre yüzde 86 daha düşük hesaplanıyor.

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    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

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