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    Elektrikli araçların klima tüketimi karşılaştırıldı: Tesla'dan BMW ve Kia'ya büyük fark

    Yaz sıcaklarında üç popüler elektrikli otomobilin klima enerji tüketimi karşılaştırıldı. Tesla Model Y, iki saatlik test sürecinde BMW iX3 ve Kia EV3'e göre çok daha az enerji tüketerek zirveye çıktı.

    Elektrikli araçların klima tüketimi karşılaştırıldı: Tesla lider Tam Boyutta Gör
    Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu dönemde, elektrikli araç sahiplerini en çok düşündüren konuların başında klimanın enerji tüketimi geliyor. Dr Tr (@DrElectrick) isimli otomobil tutkunu bir X kullanıcısı, popüler üç elektrikli arçtaki klima sistemlerinin iştahını ölçtü. Yapılan ölçüm araçların hem enerji yönetimi hem de yalıtım başarısı hakkında önemli ipuçları sunuyor.

    Test metodu: Nasıl yapıldı?

    Tesla Model Y, BMW iX3 ve Kia EV3'ün konuk olduğu testte araçların performansını ölçmek için titiz bir yöntem izlendi. Üç araç da aynı kapalı garajdan eş zamanlı olarak çıkarıldı. Elektrikli otomobiller günün en sıcak saatleri olan 11:30 ile 13:30 arasında, 30–35 derece sıcaklıkta test edildi. Araçlar park halindeyken yapılan ölçümde, klimalar 22 dereceye sabitlendi ve fan hızları "Max Auto" olarak ayarlandı.

    Elektrikli araçların klima tüketimi karşılaştırıldı: Tesla lider Tam Boyutta Gör
    Test bitiminde araçlar klimaları kapalı şekilde tekrar başlangıç batarya seviyelerine kadar şarj edilerek, ekran verisi yerine gerçek tüketilen enerji (kWh) baz alındı. 2 saatlik testin sonunda ortaya çıkan tablo, Tesla'nın termal yönetim konusundaki başarısını kanıtlar nitelikteydi.

    Elektrikli araçların klima tüketimi karşılaştırıldı: Tesla lider Tam Boyutta Gör

    Tesla Model Y'den büyük fark

    Test sonuçlarına göre enerji tüketimi konusunda en başarılı performansı Tesla Model Y sergiledi. Geniş cam yüzeyi ve ferah iç hacmine rağmen Model Y, rakiplerinden daha verimli bir performans ortaya koydu. BMW iX3 ve Kia EV3, Tesla'ya kıyasla yaklaşık %50 daha fazla enerji tüketti. Sonuçlar şöyle:

    • Tesla Model Y: 2.5 kWh
    • BMW iX3: 3.7 kWh
    • Kia EV3: 3.8 kWh
    Elektrikli araçların klima tüketimi karşılaştırıldı: Tesla lider Tam Boyutta Gör
    Ortaya çıkan tablo, Tesla Model Y'nin bu test koşullarında kabin sıcaklığını korumak için rakiplerine göre daha az enerji tükettiğini gösteriyor. Ancak bu sonuçlar yalnızca testin gerçekleştirildiği koşullar için geçerli. Kullanım senaryosu ve çevresel şartlara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

    Sürüş koşullarına göre senaryo değişebilir

    Bu veriler başta da belirtitiğimiz gibi park halindeki ölçümlere dayanıyor. Araçlar hareket halindeyken artan hava akımı, gövde ve camlardan ısı transferini artırarak klima üzerindeki soğutma yükünü bir miktar azaltabilir.

    Elektrikli araçların klima tüketimi karşılaştırıldı: Tesla lider Tam Boyutta Gör
    Bu nedenle özellikle otoyol hızlarında tüketim değerlerinin değişmesi mümkün. Buna karşılık düşük hızlarda ve dur-kalk trafikte park haline benzer termal koşullar oluşabileceğinden, araçlar arasındaki farkların büyük ölçüde korunmasını bekleyebiliriz.
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