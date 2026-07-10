Elektrikli araçların klima tüketimi karşılaştırıldı: Tesla'dan BMW ve Kia'ya büyük fark

Tesla Model Y, BMW iX3 ve Kia EV3'ün konuk olduğu testte araçların performansını ölçmek için titiz bir yöntem izlendi. Üç araç da aynı kapalı garajdan eş zamanlı olarak çıkarıldı. Elektrikli otomobiller günün en sıcak saatleri olan 11:30 ile 13:30 arasında, 30–35 derece sıcaklıkta test edildi. Araçlar park halindeyken yapılan ölçümde, klimalar 22 dereceye sabitlendi ve fan hızları "Max Auto" olarak ayarlandı.
Tesla Model Y'den büyük fark
Test sonuçlarına göre enerji tüketimi konusunda en başarılı performansı Tesla Model Y sergiledi. Geniş cam yüzeyi ve ferah iç hacmine rağmen Model Y, rakiplerinden daha verimli bir performans ortaya koydu. BMW iX3 ve Kia EV3, Tesla'ya kıyasla yaklaşık %50 daha fazla enerji tüketti. Sonuçlar şöyle:
Tesla Model Y: 2.5 kWh
BMW iX3: 3.7 kWh
Kia EV3: 3.8 kWh
Sürüş koşullarına göre senaryo değişebilir
Bu veriler başta da belirtitiğimiz gibi park halindeki ölçümlere dayanıyor. Araçlar hareket halindeyken artan hava akımı, gövde ve camlardan ısı transferini artırarak klima üzerindeki soğutma yükünü bir miktar azaltabilir.