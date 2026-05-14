    Elektrikli araç bataryalarının ömrünü %23 uzatan yapay zeka destekli şarj sistemi geliştirildi

    İsveç'teki bir araştırma ekibi, hızlı şarj sırasında akımı optimize eden yapay zeka tabanlı bir şarj yöntemi geliştirdi ve batarya ömrünü %23 arttırmayı başardı.

    Elektrikli araçların pil ömrünü artıran AI destekli şarj sistemi Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobillerde yapay zeka kullanımı hızla yaygınlaşırken, teknoloji artık sadece otonom sürüş veya sesli asistanlarla sınırlı kalmıyor. İsveç'teki Chalmers Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen yeni bir sistem, yapay zekanın elektrikli araç bataryalarının ömrünü ciddi ölçüde uzatabileceğini ortaya koydu.

    Yapay zeka ile batarya ömrü %23 arttırıldı

    Araştırma ekibi, hızlı şarj sırasında akımı optimize eden yapay zeka tabanlı bir şarj yöntemi geliştirdi. Araştırmacılar, bu sistemin batarya ömrünü yaklaşık yüzde 23 oranında artırabildiğini söylüyor.

    Bu artış, elektrikli araç kullanıcıları için oldukça önemli bir kazanım anlamına geliyor. Örneğin bazı tahminlere göre bir Tesla bataryası kullanım şekline bağlı olarak yaklaşık 480 bin ila 800 bin kilometre arasında dayanabiliyor. Yüzde 23’lük iyileştirme ise düşük senaryoda yaklaşık 112 bin kilometre, yüksek senaryoda ise 185 bin kilometreden fazla ekstra kullanım ömrü sağlayabilir.

    Araştırmanın yazarları Meng Yuan ve Changfu Zou, geliştirdikleri yöntemin “ömür boyu hızlı şarj probleminin ilk açık formülasyonu” olduğunu belirtiyor. Çalışmada kullanılan yöntem sayesinde batarya ömrünün 703 eşdeğer tam şarj döngüsüne ulaştığı ve bunun standart yöntemlere kıyasla yüzde 22,9 iyileşme sunduğu ifade edildi.

    Yapay zeka bataryayı nasıl koruyor?

    Modern elektrikli araç bataryaları yıllarca kullanılabilecek şekilde tasarlansa da sık hızlı şarj kullanımı bataryanın daha hızlı yaşlanmasına yol açabiliyor. Özellikle yüksek güçlü DC şarj sırasında oluşan “lityum kaplama” (lithium plating) gibi etkiler hücrelerin yıpranmasını hızlandırıyor.

    Chalmers ekibi bu sorunu çözmek için batarya yönetim sistemi (BMS) içine pekiştirmeli öğrenme (reinforcement learning) tekniğini entegre etti. Sistem, bataryanın kimyasını ve sağlık durumunu analiz ederek hızlı şarj sırasında akımı dinamik şekilde ayarlıyor. Batarya yaşlandıkça yapay zeka, anot, katot ve elektrolit gibi bileşenlere binen yükü azaltmak için voltaj seviyelerini optimize ediyor. Böylece hem hızlı şarj korunuyor hem de aşınma minimum seviyeye indiriliyor. Araştırmacılar ayrıca bu yöntemin şarj hızını düşürmeden çalıştığını vurguluyor. Yani sistem, daha uzun batarya ömrü sağlamak için kullanıcı deneyiminden ödün vermiyor.

    Ancak araştırmanın şu aşamada laboratuvar ortamında gerçekleştirildiğini belirtmek gerekiyor. Teknolojinin gerçek dünya koşullarında aynı başarıyı gösterip göstermeyeceği henüz bilinmiyor. Başarılı olması halinde sistemin elektrikli araçların gelişimine fayda sağlayacağı kesin.

    Kaynakça https://insideevs.com/news/795781/ai-powered-ev-battery-charging-system/ https://ieeexplore.ieee.org/document/11217267
